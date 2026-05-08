¿Cuántas personas participaron en el casting de la película "Enredados" en Alicante?

La expectación no fue la misma que la del primer casting en Girona, pero Ciudad de la Luz ya ha hecho público el número de personas que acudieron para ser seleccionados como figurantes en la nueva adaptación en acción real de Disney. Según el complejo audiovisual alicantino, la convocatoria gestionada por la empresa Mamen Films, llevada a cabo sin especificar el número de figurantes que se buscaban, recibió cerca de un millar de personas interesadas.

Pese a que no se hizo público en ningún momento el nombre de la película, los asistentes intuían que se podía tratar de la superproducción musical Enredados, que según confirmó el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se rodará este verano en diversos enclaves de la provincia de Alicante y otras zonas del territorio nacional. No obstante, pese a la magnitud del proyecto, la jornada celebrada en horario interrumpido desde las 10 hasta las 19 horas, no desató el caos que sí vivió la convocatoria de Girona.

Así arrancó el casting de "Enredados" en Alicante / Pilar Cortés

Según confirmaron los responsables del casting, las audiciones se realizaron de manera organizada y sin incidencias, nada que ver con la primera experiencia en Girona, teniendo en cuenta que en esta ocasión no se buscaban perfiles muy jóvenes, pues la convocatoria estaba dirigida a hombres y mujeres de entre 25 y 70 años de edad, con el fin de garantizar una selección ajustada a las necesidades de la producción.

Y aunque no trascendieron requisitos concretos más allá de la edad, en la convocatoria anterior la producción pedía a los candidatos masculinos dejarse crecer el cabello y la barba para adaptarse a la ambientación de época. En el caso de las mujeres, se exigía un aspecto natural, con colores de cabello no artificiales y cejas poco depiladas. Además, ninguno de los aspirantes podía tener tatuajes visibles en cámara. Para escoger los perfiles que más encajasen con las necesidades de la producción, los responsables del casting realizaban una fotografía a cada uno de los interesados en salir como extras en la cinta, habiendo rellenado previamente un formulario con todos sus datos, para posteriormente hacer una criba.

Intención de conseguir un impulso económico

Según fuentes de Ciudad de la Luz, este proyecto supondrá un importante impulso económico, laboral y estratégico para la industria audiovisual valenciana, reforzando la posición de la región como referente internacional en el sector cinematográfico. El complejo industrial audiovisual cuenta con un total de 80 hectáreas y está situado a las afueras de Alicante, junto al mar, lo que permite la realización de rodajes tanto en interior como en exteriores.

Desde su reapertura en 2022, bajo la gestión de la Generalitat Valenciana a través de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), Ciudad de la Luz ha consolidado su posición como un referente para el conjunto de la industria audiovisual y especialmente para los rodajes en medios marinos, pudiendo combinar rodajes en interior, exterior y en medio acuático. Su tanque exterior de agua, con capacidad para recrear mares embravecidos o escenarios subacuáticos cristalinos, y conocido por Lo imposible, es el principal reclamo de este enclave industrial.