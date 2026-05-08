Santiago Segura, Sorogoyen y Bajo Ulloa participan en un documental del alicantino López Aliaga

Que Guillermo López Aliaga es un "chiflado" del montaje cinematográfico es algo que ha quedado avalado en proyectos anteriores de este técnico, profesor e investigador del Centro de Investigación en Artes (CIA) de la Universidad Miguel Hernández, que en los últimos años ha publicado dos volúmenes titulados Visiones y vivencias de un oficio invisible. Un viaje por el cine español desde la sala de montaje, fruto de su investigación realizada gracias a una beca de 12.000 euros de la Academia de Cine.

A raíz de este proyecto, en el que grabó más de 60 horas de material audiovisual, López Aliaga decidió meterse "en un lío mayor" y llevar al cine su propuesta para reivindicar el oficio del montador y dar visibilidad a su labor como parte esencial en la construcción de una película, "pero ampliando el foco y enriqueciendo el relato con la visión también de directores y directoras de cine así como productores, para ofrecer una visión coral de esta especialidad clave en el proceso cinematográfico".

Guillermo López Aliaga, con el director Rodrigo Sorogoyen / INFORMACIÓN

"Todas lo son, y está claro que una película es fruto del trabajo de mucha gente, pero el montaje, precisamente, es un proceso que siempre se ha intentado ocultar para que el espectador no sea consciente de los cortes que hay en pantalla, que tú veas la película de forma fluida porque hay personas que unen todos esos fragmentos con lógica", apunta el director del documental Oficio invisible. La magia del montaje cinematográfico, que prevé entrevistar a una treintena de protagonistas y ya ha dialogado con más de quince grandes figuras del cine

En ellas figuran los testimonios ya recabados de voces tan autorizadas como Santiago Segura, Rodrigo Sorogoyen, Jaime Chávarri, Juanma Bajo Ulloa, Imanol Uribe o Manuel Gómez Pereira, así como el productor Andres Santana y Fernando Méndez Leite, también director y productor y presidente de la Academia de Cine. El proyecto prevé además incorporar nuevos testimonios de cineastas de referencia como Isabel Coixet, María Ripoll, Daniel Monzón o Juan Antonio Bayona. y a ellos se suman las visiones ya realizadas a destacados profesionales del montaje como Miguel González Sinde, Pablo Blanco, Irene Blecua, Vanessa Marimbert o Julia Juaniz, entre otros.

Así, Juanma Bajo Ulloa, por ejemplo, explica en su intervención que "el montador coge un montón de pequeñas mentiras, que son los planos, y los convierte en una gran verdad", mientras Jaime Chávarri califica el proceso de "artesanía maravillosa y fascinante" y Rodrigo Sorogoyen considera que el buen montaje es aquel en el que "hay algo ahí que tengo que seguir viendo, que no aparto la mirada, que no miro el móvil".

La conclusión de todos ellos, indica López Aliaga, es unánime: "Son plenamente conscientes de su importancia y es una colaboración clave en la construcción de la película, donde los directores ven sus fallos y los montadores hacen verdadera magia".

Un momento de la entrevista a Jaime Chávarri / Pablo Blanco

Santiago Segura, por ejemplo, "habla a diario con su montador, Fran Amaro; Sorogoyen cuenta maravillas de Alberto del Campo, por su precisión", añade el alicantino, que aclara que esta dupla suele ser la formación habitual -no la del director que monta su película a solas- "porque las decisiones que toma el director pueden estar influidas por el rodaje, mientras que al montador eso no le importa y ofrece una mirada limpia a lo que ve. Es una negociación constante y una reflexión".

Primer documental del creador de Hall of Frame

Este es el primer largometraje documental que firma Guillermo López Aliaga, que también dirige la serie documental Hall of Frame para la UMH, una especie de enciclopedia de grandes figuras de los distintos oficios del cine que se encuentran fuera del foco mediático.

El proyecto prevé estar finalizado el próximo año 2027 y, obviamente, el resultado final pasará también por la mirada de su propio montador, el ganador de tres premios Goya Pablo Blanco. "Un lujo", asegura el director.