Senderos del Arte premia las mejores fotografías de paisaje natural vinculadas a la cuenca del Monnegre

El certamen de fotografía y vídeo Senderos del arte, impulsado durante los últimos meses de manera conjunta por Aguas de Alicante y la Fundación Cultural La Mácula del Tiempo, ya tiene ganadores. Este premio, nacido con el objetivo de visibilizar y fomentar el conocimiento del paisaje natural y las infraestructuras históricas vinculadas a la cuenca del río Monnegre, dio a conocer este jueves el fallo de su jurado.

El primer premio Senderos del arte, dotado con 2.000 euros, ha recaído en Jordi Arques por su obra Allo que roman. El trabajo está compuesto por una serie de fotografías centradas en el paisaje del pantano de Tibi, abordado desde una mirada subjetiva que destaca por el cuidado tratamiento de la luz y la composición. El jurado ha valorado especialmente su capacidad para elevar el paisaje a la categoría de imagen artística sin renunciar a la esencia del entorno natural retratado.

Una fotografía de Jordi Arques, premio Senderos del arte / Jordi Arques

El segundo galardón, denominado La Marjal en reconocimiento a esta infraestructura urbana concebida como solución basada en la naturaleza y que el pasado año celebró su décimo aniversario, está dotado con 1.000 euros. El premio ha sido concedido a Tomás Martínez Hernando por su trabajo Pan Monnegre, una propuesta centrada en capturar de forma sobresaliente la orografía, la biodiversidad y los ecosistemas que conforman el entorno del río Monnegre.

Asimismo, el jurado ha acordado conceder dos menciones honoríficas. La primera ha sido para Noelia Keller por su obra Cruzando el río, que plantea una mirada conceptual sobre la relación entre los habitantes y el territorio. La segunda, fuera de concurso, reconoce la trayectoria artística de Paco Valverde y su apoyo al certamen a través de su obra Mascuna.

Fotografía de Tomás Martínez Hernando, premio La Marjal / Tomás Martínez Hernando

Una exposición multimedia

Las obras premiadas forman parte de una exposición física integrada por trabajos de ocho autores seleccionados entre todos los participantes en el certamen, cuyo plazo de inscripción concluyó el pasado 15 de abril. La organización ha apostado por reunir propuestas de perfiles muy diversos, desde profesionales de las Bellas Artes y la fotografía hasta artistas amateurs y expertos en tecnología.

Un momento del anuncio de los ganadores en los Pozos de Garrigós de Alicante / INFORMACIÓN

La muestra, de marcado carácter multimedia al integrar formatos digitales tanto fotográficos como audiovisuales, se exhibe en las emblemáticas salas de arte de los Pozos de Garrigós, anexas al Museo de Aguas de Alicante, y permanecerá abierta al público hasta el próximo 20 de mayo.

Tanto el certamen como la exposición forman parte del primer proyecto promovido por la Fundación Cultural La Mácula del Tiempo. Además, las entidades organizadoras han confirmado la creación de una galería virtual que permitirá disfrutar de las obras a través de las plataformas web de ambas organizaciones.