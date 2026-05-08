Estas son las seis propuestas teatrales que puedes ver este fin de semana en Alicante

La magia de un musical clásico

Es uno de los títulos imprescindibles del género musical y un auténtico clásico del cine. Sonrisas y Lágrimas, en su nueva producción de Theatre Properties, recupera esta emotiva historia y la inolvidable música de Rodgers & Hammerstein, pero también deslumbra por una majestuosa escenografía que traslada al público a la difícil Austria de los años 30, debido al ascenso del nazismo y la inminente anexión de Austria al Tercer Reich.

Cada ambiente está cuidadosamente diseñado para envolver al espectador en la atmósfera del clásico, desde el convento hasta la villa de la familia Von Trapp y los majestuosos Alpes.

Sobre el escenario, un elenco de artistas da vida a los personajes con interpretaciones llenas de rigor vocal, carisma y verdad escénica. Así, la unión de escenografía, iluminación y el arte de los intérpretes hace resurgir la magia de este clásico atemporal que consolida a Sonrisas y Lágrimas como un espectáculo emocionante.

Gran Teatro de Elche. Viernes (20h), sábado (17 y 20.30h) y domingo (17h). Desde 45€.

Los triunfadores del Cante de las Minas, en Alicante

Las Minas Flamenco Tour es una oportunidad para disfrutar de los grandes ganadores en cante, baile, guitarra e instrumento del festival flamenco que se celebra desde hace 65 años en la localidad murciana de La Unión. En el elenco excepcional figuran: Salomé Ramírez, baile; Matías Campos, baile; Rocío Segura, cante; José Carlos Hanza, piano; Ostalinda Suárez, flauta; Ana Polanco, cante; Miguel Rosendo, cante; Toni Abellán, guitarra; Álvaro Mora, guitarra.

Los triunfadores del Cante de las Minas, en Alicante. / INFORMACIÓN

Teatro Principal de Alicante. Sábado, 20h. Desde 18€.

Anabel Alonso, en la piel de «la mujer rota» de Simone de Beauvoir

Anabel Alonso protagoniza este impactante monólogo de Simone de Beauvoir sobre las mujeres bajo la dirección de Heidi Steinhardt. La historia transcurre una Nochevieja con Murielle sola en su casa. Los ruidos de la calle y los gritos de sus vecinos celebrando le impiden conciliar el sueño. En esa vigilia, los recuerdos se enfrentan a un presente desolador y a un futuro aún menos prometedor. Su verdadera tragedia, que también es comedia, ha hecho trizas su autoestima como mujer.

Anabel Alonso, en la piel de «la mujer rota» de Simone de Beauvoir. / INFORMACIÓN

Teatro Principal de Alicante. Viernes, 20h. Desde 12€.

Ilusionismo que asombra con Nacho Diago

aLUZina es un espectáculo de magia familiar del ilusionista Nacho Diago. Un viaje a través de la luz y de su inseparable sombra para reflexionar sobre el asombro en nuestras vidas explorando nuevas formas de ilusionismo.

Ilusionismo que asombra con Nacho Diago. / INFORMACIÓN

Teatre Arniches de Alicante. Sábado, 19.30h. 4 y 10€.

El baile flamenco de Eduardo Guerrero

Debajo de los pies es el nuevo espectáculo de baile flamenco del gaditano Eduardo Guerrero, que muestra su universo en el que la tradición y la contemporaneidad van de la mano, acompañado al baile, al cante, a la guitarra y la percusión.

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El baile flamenco de Eduardo Guerrero. / Javier Enrique Fernández

Teatro Calderón de Alcoy. Sábado, 20h. 17€.

Trucos imposibles con Jorge Blass

El mago Jorge Blass propone ilusiones imposibles para toda la familia. Con más de dos décadas de trayectoria internacional, Blass combina tecnología moderna, apariciones y magia participativa en un show que cautiva.

Trucos imposibles con Jorge Blass. / INFORMACIÓN