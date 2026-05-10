La historia de Antonio Gónzalez Pomata, el hombre que enseñó a saborear Alicante, ve la luz en la Feria del Libro

La historia de uno de los grandes cronistas de la provincia de Alicante ha visto la luz este domingo en la Feria del Libro. Andar, ver, saborear y contar. El compromiso de Antonio González Pomata con las comarcas y la gastronomía de Alicante es el título del ensayo biográfico sobre un periodista que, primero desde los semanarios de la antigua Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, y después desde las páginas de INFORMACIÓN, interpretó y relató la realidad y las transformaciones del campo, las gentes y la gastronomía alicantina en la segunda mitad del siglo pasado.

El libro, editado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert y presentado en el Espacio Séneca, narra la trayectoria y recoge el legado de un reportero andariego, un "reporter a peu de bancal", como le definió José María Perea, que además de su labor meramente periodística, fue el creador en 1985 de las jornadas gastronómicas Menjars de la Terra, una marca que se mantiene vigente 40 años después con toda la fuerza del mundo.

La publicación fue coordinada por Josep Bernabeu Mestre, director de la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico de la UA, con la coautoría de Inés Antón Dayas, Ángeles Ruiz García y María Tormo Santamaría. El título parafrasea el "andar, ver y contar" que González Pomata tuvo como máxima en su actividad profesional, tal y como lo confesó él mismo en un discurso de 1990.

Notario de la sociedad alicantina

Bernabeu, tras agradecer a todas las instituciones que facilitaron la publicación de esta obra, describió al hombre que la inspira como el "notario que levantó acta de toda una serie de transformaciones que vivió la sociedad alicantina, no siempre en buena dirección, entre 1950 y 1990".

Público en la presentación del libro "Andar, ver, saborear y contar", ensayo biográfico sobre Antonio González Pomata. / Héctor Fuentes

Sobre la vida de González Pomata, señaló que "tuvo que adaptarse a múltiples cambios políticos y sociales". Nacido hace un siglo, en 1926, y fallecido hace tres décadas, en 1996, perteneció a una generación que entró a la edad adulta en la posguerra, que tuvo que construir su obra bajo la dictadura y que culminó sus días atestiguando la transformación de la España democrática.

"Nunca perdió su mirada crítica en el sector agrario, etnográfico, turístico y gastronómico, que fue el tema central de sus últimos 11 años de vida" Josep Bernabeu Mestre — Coordinador del libro

Pese a todos estos avatares, consiguió ser "referente y un prescriptor", sin perder nunca su "mirada crítica en el sector agrario, etnográfico, turístico y gastronómico, que fue el tema central de sus últimos 11 años de vida", detalló Bernabeu. En esta etapa final de su obra, González Pomata entendió "la fuerza transformadora que podía tener el desarrollo gastronómico para un turismo de calidad".

"Su inquietud hizo que tuviese que interesarse en múltiples temas, pero siempre con el elemento común de la provincia y sus gentes", remarcó el coordinador del libro, quien además valoró que "Pomata nunca consideró que fuera un problema la pluralidad de la provincia". Al contrario, el comprometido periodista destinó décadas de trabajo a la idea de hacer región, de "alicantinizar" el territorio.

Sabores de tradición

En la presentación, Bernabeu estuvo acompañado por Joaquín Juan Penalva, director de Publicaciones del Instituto Gil-Albert; Joselina Vallés, de la Bodega Cooperativa San Vicente Ferrer de Teulada; y Esperança Ballesteros, del Horno Antiguo de Benimagrell. Estas dos mujeres representaban en el acto aquello que González Pomata comprendió a la perfección: el valor de la tradición gastronómica para la tierra, su pueblo y su porvenir.

El director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, también tomó brevemente la palabra, a invitación de Cristina Martínez, directora del Instituto Gil-Albert, para resaltar que en el libro y durante el acto de este domingo se ha hablado "de un hombre adelantado a su tiempo" y que "para hablar de gastronomía alicantina, hay que hablar de Antonio González Pomata, en mayúscula".

"Para hablar de gastronomía alicantina, hay que hablar de Antonio González Pomata, en mayúscula" Toni Cabot — Director de INFORMACIÓN

La obra cuenta con una vasta recopilación hemerográfica y fotográfica facilitada por la familia de González Pomata, por la Fundación Mediterráneo, que es depositaria de numerosos documentos de su autoría, así como por INFORMACIÓN, medio donde el periodista publicó sus reportajes desde 1963 hasta 1991 y que ha impulsado y mantenido Menjars de la Terra.

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La presentación concluyó con una degustación de coca amb tonyna y coca de almendras, obra del Horno Antiguo de Benimagrell, y de vermús y vinos de la Bodega Teulada, de uva moscatel de la Marina Alta. Saborear la tierra, y contarla, como hizo Antonio González Pomata.