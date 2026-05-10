Virtuós Mediterrani: cinco años de una orquesta de cámara para todos

Ficha técnica Director: Gerardo Estrada Procedencia: Alicante / Caracas Año de comienzo: 2021

Una orquesta diferente. Virtuós Mediterrani cumple cinco años de trayectoria convertido en uno de los proyectos musicales más singulares y reconocibles del panorama cultural alicantino. Lo que comenzó como una apuesta ambiciosa ha evolucionado hasta consolidarse como una formación de referencia dentro del circuito concertístico local.

La agrupación, centrada principalmente en instrumentos de cuerda aunque enriquecida puntualmente con viento y percusión, se caracteriza por una filosofía que trasciende la solemnidad tradicional asociada a la música clásica. Su propuesta busca acercar la música sinfónica al gran público y derribar los prejuicios que todavía sitúan este género lejos de las corrientes populares y de la vida cotidiana.

Detrás de esa identidad se encuentra su director titular, Gerardo Estrada, un melómano convencido de que la música debe entenderse como un espacio común donde conviven sensibilidades muy distintas. "Si algo nos define es precisamente eso. Soy un director que escucha rock y metal, pero que también admira profundamente la música latina de artistas como Juan Luis Guerra o Carlos Vives. Entre mis favoritos hay músicos tan distintos como Dave Matthews Band, Fito Páez o Silvio Rodríguez. Puedo estar en el camerino escuchando a System of a Down y luego salir al escenario a dirigir Mozart", comenta entre risas.

Esa amplitud musical es precisamente la que define las temporadas de Virtuós Mediterrani, concebidas siempre en conexión con el pulso cultural de la ciudad. "Nos gusta participar en la vida cotidiana y formar parte de esos momentos especiales que vive Alicante. Hemos tenido la suerte de recibir muchas oportunidades y eso hace que un día puedas encontrarnos en San Nicolás interpretando el Réquiem de Mozart y al siguiente estemos en Rocanrola junto a Nach", explica Estrada. Precisamente una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en el mayor festival de hip hop de España, donde la orquesta acompañó al rapero alicantino durante la presentación de su último trabajo discográfico.

Una versatilidad que se ha convertido en la gran seña de identidad de la formación. Virtuós Mediterrani es capaz de alternar en una misma temporada grandes clásicos universales con conciertos de música de cine o repertorios populares. "Estoy muy feliz porque los músicos son cómplices absolutos de esta idea. Nunca aparece la barrera del ‘esto no podemos hacerlo’. En la gira con Celtas Cortos veías a los músicos disfrutar enormemente y, después, los encuentras interpretando un concierto de Semana Santa con una energía completamente distinta, pero igual de intensa y válida. La música es universal", afirma el director.

Democracia musical

Mantener una orquesta de cámara estable no es sencillo, especialmente en un contexto cultural donde este tipo de proyectos dependen constantemente de la capacidad de atraer público y sostener estructuras complejas. Sin embargo, esa dificultad no ha alterado la visión de Virtuós Mediterrani, que entiende la música como un bien cultural accesible para todos.

"Hay mucha gente que piensa que una orquesta no es para ellos o que sus gustos musicales no encajan con este mundo. Pero de repente nos ven colaborando con Nach, con Celtas Cortos o interpretando música de cine y descubren que sí pueden disfrutar de una orquesta en directo. De hecho, esta quinta temporada hemos empezado a implantar entradas especiales para niños porque queremos que los más pequeños puedan vivir esta experiencia desde muy temprano", explica Estrada.

Con esa filosofía como punto de partida, la formación prepara un cierre de temporada muy especial junto a La Chirichota y su espectáculo Vuelven los clásicos. La cita tendrá lugar el próximo domingo 24 de mayo, a las 19 horas, en el Palacio de Congresos de Alicante. "Es un espectáculo que mezcla humor y música. Todo comienza en un cementerio donde empieza a sonar Bad Bunny y eso provoca que los grandes compositores de la historia salgan de sus tumbas para enfrentarse a los géneros musicales que hoy dominan las listas de éxitos", relata el director.

Aunque el recital supondrá uno de los grandes hitos del cierre de temporada, Estrada adelanta que no será el último concierto del curso. "En verano haremos otro recital a modo de epílogo dedicado a la fiesta del fútbol. Interpretaremos piezas de compositores vinculados a países clasificados para el Mundial y abordaremos músicas muy diversas, incluso de lugares como Cabo Verde", subraya.

Porque Virtuós Mediterrani ha hecho precisamente de esa mezcla de lenguajes y géneros su principal bandera, una manera distinta de entender la música clásica, más cercana, abierta y conectada con la realidad social y cultural de su tiempo. "Si miramos la historia, muchos grandes compositores estaban profundamente conectados con la música popular de su época. Mozart, Beethoven o Bach no vivían aislados del mundo. Las danzas que componían estaban inspiradas en la música que sonaba en los salones y en las calles de su tiempo", aegura el directort.