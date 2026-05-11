Ana Bonmatí, nueva delegada territorial del Institut Valencià de Cultura en Alicante

La delegación territorial del Institut Valencià de Cultura (IVC) en Alicante vuelve a tener responsable al frente tras la jubilación, el pasado mes de diciembre, de Alicia Garijo. La funcionaria puso fin entonces a una etapa de ocho años al frente del organismo, cargo al que accedió mediante convocatoria pública en abril de 2017, durante el gobierno del Botànic. Desde su salida, la plaza había permanecido vacante hasta ahora, cuando la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha acordado el nombramiento de Ana Bonmatí Alcántara como nueva delegada territorial.

Bonmatí asumirá la responsabilidad de ejecutar las políticas del IVC en el ámbito territorial de Alicante y de garantizar la correcta gestión cultural atendiendo a las particularidades de la provincia. Asimismo, ejercerá de enlace con las direcciones adjuntas y las subdirecciones generales en la coordinación de las distintas actividades programadas en el territorio alicantino.

Entre sus competencias también figura la coordinación del Teatre Arniches y del festival Fresca! de Artes Escénicas de Alicante, que recientemente ha iniciado la promoción de su edición de 2026 con la puesta a la venta de los primeros abonos de temporada. Del mismo modo, la nueva delegada participará en el impulso de iniciativas orientadas a la creación y fidelización de públicos culturales.

Pero, ¿quién es Ana Bonmatí? La nueva delegada territorial del IVC en Alicante es funcionaria de carrera de la escala Técnica Superior de Gestión Cultural y Patrimonio de la Universitat de València (UV). Su trayectoria como gestora cultural se remonta a 2006 y, desde entonces, ha desempeñado responsabilidades de relevancia en distintas instituciones. Hasta su reciente nombramiento ocupaba la jefatura del Servicio de Cultura Universitària de la Universitat de València, etapa marcada, entre otros hitos, por la obtención del Sello de Patrimonio Europeo para el Centre Cultural La Nau en marzo de 2026.

A lo largo de su carrera, Ana Bonmatí ha desarrollado una sólida experiencia en la dirección de centros y proyectos culturales. Entre 2016 y 2024 fue directora de Gestión Cultural del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universitat de València y, previamente, entre 2014 y 2016, dirigió el Colegio Mayor Rector Peset, donde promovió una programación de marcado carácter sociocultural y participativo.

Alicia Garijo, el pasado 18 de diciembre tras anunciar su marcha / INFORMACIÓN

Además, es codirectora del Máster de Mediación Cultural PERMEA del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y docente colaboradora en el Máster de Patrimonio Cultural de la UV. Entre sus iniciativas más destacadas figura la creación, en 2017, de ART I MENT, un proyecto de intervención social que utiliza la práctica artística como herramienta cognitiva para colectivos vulnerables.

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, completa su formación con dos másteres interdisciplinares: uno en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela por la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y otro en Investigación y Tratamiento de Drogodependencias por la Universitat de València.

A su labor en la gestión cultural suma también una vertiente investigadora centrada en la inclusión y el bienestar a través del patrimonio cultural, ámbito en el que ha coordinado diversos catálogos artísticos y proyectos de alcance nacional, entre ellos el Libro Blanco del Arte, Comunidad y Salud.