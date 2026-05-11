El IVC activa el "Abonament de Categoria" para el festival Fresca! en Alicante: así puedes hacerte con él

El Festival Internacional de Artes Escénicas Fresca!, que organiza la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura, pone en marcha su "Abonament de Categoria" para la edición 2026 en Alicante. Los usuarios que adquieran este tipo de abono, tendrán preferencia en la elección de sus localidades antes de que las entradas generales salgan a la venta y podrán elegir también la ubicación de sus asientos.

Entre las particulares de esta adquisición, destaca que el público comprará las entradas a un precio más económico sin saber cuáles son los espectáculos que tendrán lugar los días 17, 19, 21, 23 y 25 de julio, y tendrán la oportunidad de descubrir las propuestas que se desarrollarán a las 22 horas en Casa Mediterráneo. Además, las entradas adquiridas son transferibles, por lo que si algún abonado no puede asistir a uno de los espectáculos, podrá ceder su abono a otra persona.

En lo que respecta al festival, del 17 al 25 de julio se albergará en Casa Mediterráneo la sexta edición del certamen, que volverá a ofrecer nueve espectáculos de teatro, danza o circo, y cuya programación se dividirá entre el gran escenario Fresca! y el Espai Frescoreta!, destinado a la programación familiar. El abono podrá adquirirse hasta el 25 de mayo en la taquilla online o física del Teatre Arniches y ofrece la posibilidad de comprar las cinco entradas para los espectáculos de gran formato previstos durante el festival por un precio total de 50 euros. El abono ya se puede adquirir aquí.