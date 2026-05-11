Lorena Santamaría, escritora de Alicante, da forma a su universo creativo con su primera novela juvenil

Una novela juvenil escrita desde la reflexión y la ambición narrativa. La alicantina Lorena Santamaría acaba de publicar Nacidos y amanecidos, su primera novela, una historia centrada en Nicolás, un chico que cree que crecer es algo automático hasta que la vida le obliga a enfrentarse a un entorno completamente desconocido. Al despertar en un bosque extraño, el joven bromista desaparece y solo queda alguien que debe aprender a valerse por sí mismo en un entorno hostil y a sobrevivir frente a lo desconocido.

"Es una persona que tiene que aprender a afrontar lo desconocido utilizando también todo lo que ya sabe. La novela habla mucho de ese proceso de cambio y de cómo nos enfrentamos a él", explica la autora alicantina. En su obra se plasma, además, la necesidad de reconstruirse en una sociedad llena de ideas preconcebidas. “Muchas veces pensamos que crecer es solo cuestión de tiempo, pero en realidad hay momentos que te cambian de golpe. Yo quería explorar precisamente ese tránsito hacia la madurez desde un escenario simbólico”, subraya.

Lorena Santamaría, junto a un ejemplar de su primera novela juvenil / INFORMACIÓN

Se trata de un libro que invita a reflexionar sobre quiénes somos y cómo afrontamos los cambios. Santamaría entiende que “sentirse perdido también forma parte del cambio”, una idea que convierte el hecho de perderse en una forma de reencontrarse. “Todos atravesamos etapas en las que no sabemos muy bien dónde estamos y, si alguien se siente identificado o acompañado después de leer la historia, para mí ya habrá merecido la pena”, destaca.

La obra también deja entrever la capacidad imaginativa de la autora a través de elementos como el encuentro con un ser de piel azul, una figura que no solo funciona como contrapunto fantástico, sino también como espejo de la vulnerabilidad del protagonista, que pasa a convertirse en el extraño dentro de ese nuevo mundo. “Es Nicolás la pieza que no encaja, el hijo que debe encontrar el camino de vuelta sin un mapa que lo guíe”, explica.

Cartel presentación de "Nacidos y amanecidos", el nuevo libro de Lorena Santamaría / INFORMACIÓN

Más allá del público juvenil

Aunque la novela está dirigida principalmente a un público juvenil, la alicantina Lorena Santamaría, que actualmente reside en San Vicente del Raspeig, asegura que la historia ha despertado reacciones muy emocionales en lectores de todas las edades. “Incluso ha habido personas que me han dicho que han llorado con la historia, y eso me impacta mucho porque no era mi intención inicial”, reconoce.

La obra ha terminado adquiriendo vida propia más allá de las intenciones con las que fue concebida, encontrando en cada lector una interpretación distinta y personal. “Mi abuela, por ejemplo, me comentó que le estaba gustando mucho la historia de ‘la familia pobre porque no tenía televisión’, cuando realmente yo nunca planteé explícitamente eso. Pero ella lo leyó desde sus propios recuerdos y su propia vida. Ahí te das cuenta de que cada lector hace la historia suya”, relata la autora.

Atticus Libros acogerá otra de las presenaciones de la novela juvenil de Lorena Santamaría / INFORMACIÓN

Doble presentación en la provincia

La autora alicantina ha cerrado por el momento dos presentaciones en San Vicente del Raspeig para acercar al público todos los detalles que se esconden tras Nacidos y amanecidos: El despertar que lo cambió todo. La primera tendrá lugar el 15 de mayo, a las 19 horas, en la Biblioteca Municipal de San Vicente del Raspeig. La segunda será un encuentro más íntimo y se celebrará el 29 de mayo en la librería Atticus Libros, también a las 19 horas.

Estas citas servirán para conocer un poco más tanto la novela como a la propia escritora alicantina, que inicia con este libro un camino literario nacido, según admite, de la necesidad de dar forma a su desbordante universo creativo. “Soy una persona muy observadora y creativa. Este es el primer libro que publico, aunque llevo muchísimos años escribiendo historias. Tengo un cajón lleno de ideas, relatos y proyectos porque la creatividad siempre ha formado parte de mi vida”, concluye.