Una productora, un director y una actriz de Alicante finalizan el rodaje de una película en Japón

La productora noveldense Eigakan Films ha finalizado el rodaje de Shirushi, su nuevo largometraje de ficción de carácter internacional, filmado íntegramente en territorio japonés durante el pasado mes de abril. El proyecto está escrito y dirigido por el cineasta Alfredo Navarro y supone su primer largometraje de ficción tras una trayectoria ligada al cine documental.

Entre sus trabajos anteriores destacan Sueños de sal, película galardonada con el Premio Goya a la Mejor Película Documental en 2016, así como Novelda Japón, largometraje documental estrenado en 2023, rodado entre España y Japón y que supuso su primera experiencia de rodaje en el país nipón dos décadas atrás.

Ahora, Shirushi vuelve a unir al director noveldense con la cultura japonesa mediante una historia protagonizada por la sanvicentera Mandy B. Blue, que lleva más de una década viviendo en el país nipón. La actriz interpreta a Mía, una cantante y compositora que vive inmersa en el estrés de la gran ciudad de Tokyo y que se ve forzada a viajar hacia Yunomine Onsen, uno de los lugares más espirituales del país, situado en el histórico camino de Kumano Kodo.

A través de este viaje, la protagonista se enfrentará a un proceso íntimo de transformación y reconexión consigo misma en medio de paisajes naturales y espacios cargados de simbolismo espiritual. El rodaje se ha desarrollado en distintas ciudades y regiones de Japón, entre ellas Tokyo, Osaka, Kyoto y la región de Kumano, aportando a la película una gran diversidad visual y cultural al retratar el contraste entre el Japón más moderno y el Japón tradicional y espiritual.

Un momento del rodaje del largometraje, en Japón / INFORMACIÓN

Etapa internacional

Con este proyecto, Eigakan Films emprende una nueva etapa internacional sumando fuerzas con la productora japonesa Genso, encargada de la producción local en Japón, bajo la producción ejecutiva de René Pérez y Maxi Molina. René Pérez, productor ejecutivo en Japón, explica que cuando conoció al director y este le planteó la idea de Shirushi, vio una gran oportunidad para desarrollar un proyecto que uniera ambos países.

"Producir cine en Japón es muy diferente a España, por lo que hemos tenido que realizar un importante trabajo de producción para confeccionar un casting con actores japoneses y formar un equipo técnico bilingüe. Shirushi es el ejemplo de que Japón y España pueden trabajar de la mano", ha puesto de manifiesto.

Foto de familia durante el rodaje de "Shirushi" / INFORMACIÓN

Por su parte, Alfredo Navarro, que también ejerce como productor de la cinta, destaca que este proyecto "está siendo una gran apuesta personal y profesional, no solo por la complejidad de rodar una película fuera de España, sino también por todo lo que representa emocional y artísticamente este proyecto. Es una historia muy vinculada a mis propias experiencias y a mi relación personal con Japón. Muchos de los lugares que aparecen en la película ya los había visitado anteriormente, y eso ha convertido el proceso de escritura en algo especialmente íntimo y satisfactorio”.

Por otra parte, la actriz Mandy B. Blue señala que esta es una experiencia completamente nueva para ella. A pesar de haber dedicado gran parte de su vida a la música y la televisión, este proyecto representa su primera incursión en el formato cinematográfico, una experiencia que define como "muy enriquecedora tanto a nivel artístico como personal".

Alfredo Navarro, durante el rodaje de "Shirushi" en Japón / INFORMACIÓN

Con 2027 en el punto de mira

Actualmente, la película entra en fase de postproducción y tiene previsto iniciar su recorrido por festivales a lo largo de 2027. La productora destaca que Shirushi nace como una producción independiente levantada sin ayudas públicas, "apostando por un modelo de creación libre y personal con vocación internacional, demostrando cómo el talento alicantino continúa viajando más allá de nuestras fronteras".

En este sentido, Alfredo Navarro reconoce que "en los tiempos actuales resulta muy difícil sacar adelante propuestas tan arriesgadas y personales. Sin ayudas públicas como las del IVC o el ICAA, levantar proyectos de esta magnitud se vuelve casi imposible. Por eso debo agradecer profundamente a todas las marcas y entidades que han decidido apoyar Shirushi”.

La producción cuenta con el patrocinio oficial de Destilerías SALAS, la DOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó y Hawkers. A su vez, entidades y empresas colaboradoras como el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Orbea, la marca japonesa Kaya y Kyoto Tours refuerzan el carácter intercultural de un proyecto que buscará abrirse camino en festivales internacionales el próximo año.