El Real Club de Regatas de Alicante, visto desde el objetivo del fotoperiodista Perfecto Arjones

La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Comunicación Institucional, ha organizado la exposición fotográfica El Real Club de Regatas de Alicante a través del objetivo de Perfecto Arjones. Un viaje en el tiempo por las décadas 60, 70 y 80, que recoge una selección de imágenes procedentes del archivo del fotoperiodista.

Se trata de veinticuatro fotografías que reflejan la actividad social y deportiva desarrollada durante tres décadas en torno al Real Club de Regatas de Alicante y que fue captada por el objetivo de Perfecto Arjones, quien fuera jefe de fotografía de INFORMACIÓN, inmortalizando tanto las competiciones deportivas como la vida de la sociedad alicantina en este enclave de la ciudad.

A través de estas imágenes se muestra cómo el club fue mucho más que una entidad deportiva al convertirse en un espacio donde confluyeron sociedad y deporte, tradición y modernidad, y en el que la ciudad de Alicante consolidó una de sus señas de identidad más reconocibles: su vínculo con el mar.

La muestra se podrá visitar en el edificio de Correos y Telégrafos, ubicado en la plaza de Gabriel Miró de Alicante, y estará abierta al público de manera gratuita hasta el 12 de junio. La inauguración, además, se realizará el lunes 18, a las 19 horas.

Análisis local a través de la fotografía

La exposición ofrece imágenes tomadas por Perfecto Arjones en el Real Club de Regatas, convertido en el escenario de la vida cotidiana de una Alicante abierta al mar, en cuyos salones y terrazas se daban cita personalidades de la vida política, cultural y económica, tanto de la ciudad como de fuera de ella, para participar en eventos de diversa naturaleza y pruebas deportivas que también atraían a numerosos espectadores desde el puerto.

Con esta iniciativa, la Generalitat trata de poner en valor el fotoperiodismo, así como su contribución a preservar la memoria colectiva, a través de un discurso visual que documenta y pone en contexto hechos y realidades significativas de la historia reciente, reforzando su conservación como patrimonio informativo y cultural.

En este sentido, la exposición fotográfica constituye un testimonio fundamental de la historia reciente de Alicante y de la Comunidad Valenciana, por lo que atendiendo a la relevancia de estos documentos gráficos, desde la Dirección General se ha impulsado la realización de esta muestra gráfica que podrá visitarse de manera gratuita, durante este mes de mayo y hasta el próximo 12 de junio.