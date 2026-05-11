El Teatro Principal de Alicante se suma a la lucha contra el cáncer con la representación de "Un monstruo viene a verme"

El teatro se convierte en motor social y pone el foco en la lucha contra el cáncer. La compañía LaJoven, galardonada con el Premio El Ojo Crítico de Teatro y el Premio Talía a la Mejor Labor de Compañía, llega al Teatro Principal de Alicante el próximo jueves 14 de mayo con una función, a las 20 horas, de Un monstruo viene a verme, una emotiva historia sobre el tránsito de la infancia a la madurez basada en la novela de Patrick Ness, inspirada a su vez en una idea original de Siobhan Dowd.

La propuesta toma como referencia la adaptación teatral estrenada en 2018 en el teatro Old Vic de Londres y la exitosa versión cinematográfica dirigida por Juan Antonio Bayona en 2016, que conquistó crítica y público y obtuvo nueve Premios Goya. Ahora, la compañía LaJoven, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer y dentro de la iniciativa Todos contra el cáncer, presenta la adaptación española de esta reconocida obra.

Raúl Martin, protagnista de la obra, en el papel de Conor / Villar López

"Es una oportunidad para ver una gran producción en un espacio como el Teatro Principal de Alicante y demostrar que hay futuro en una compañía formada por gente joven, concretamente veinteañeros, tanto artistas como técnicos", destaca David R. Peralto, presidente de la Fundación LaJoven. "Es una obra que reivindica la importancia de la fantasía y de la imaginación para afrontar los contratiempos de la vida, y que gana muchísimo gracias a su estructura de cuentos", añade.

La puesta en escena, explica Peralto, destaca por "su carácter poético y sugerente", además de por "la emotiva interpretación de sus actores". No en vano, esta producción de Un monstruo viene a verme obtuvo el Premio Talía de la Academia de las Artes Escénicas a la Mejor Música Original y logró tres nominaciones en los Premios Max, entre ellas a Mejor Espectáculo Teatral y Mejor Espacio Escénico. "Animo a todo el mundo a no perder la oportunidad de emocionarse con esta obra", apunta.

Además de la función general, cuyas entradas ya están disponibles en la página web del Teatro Principal de Alicante desde 12 euros, más de 400 jóvenes alicantinos verán la función en un pase matinal el mismo día por la mañana y participarán en el coloquio posterior con el equipo artístico y profesionales del mundo de la psicooncología de la Asociación Española contra el Cáncer para abordar los temas de la obra y compartir sus opiniones.

Además, Peralto pone en valor que "en los coloquios posteriores, muchos niños quieren saber por qué se han enterado más tarde que el resto del cáncer de su madre. Además, estamos comprobando que, allí donde representamos la obra, se genera una red local entre psicólogos infantojuveniles y alumnado, algo que nos produce una enorme satisfacción y que contribuye a reforzar contenidos relacionados con la pedagogía de la muerte, especialmente después de que este tipo de formación desapareciera de las aulas junto con la asignatura de Filosofía”.

Un momento de la función de "Un monstruo viene a verme" / Villar López

Sobre Un monstruo viene a verme

Un monstruo viene a verme cuenta la historia de Conor, un niño de 13 años que convive con su madre enferma, cuidándose mutuamente con la ayuda de su abuela. Cada noche, a las doce y siete minutos, tiene la misma pesadilla. Una noche escucha una voz que le llama desde el jardín. Al asomarse contempla como un árbol se transforma en un monstruo que le contará tres historias ancestrales y, a cambio, Conor le contará una cuarta. De la mano de esa criatura, el niño emprende por las noches diversas aventuras para huir de sus miedos, hasta llegar a la última aventura: enfrentarse a su verdad.

El montaje, dirigido por José Luis Arellano, está protagonizado por Raúl Martín en el papel de Conor. David Blanco interpreta al Monstruo y Antonia Paso, Cristina Bertol y Roger Berruezo son la abuela, madre y padre de Conor respectivamente, completan el elenco Fernando Sainz de la Maza, Leyre Morlán, Nadal Bin y Aitana Quiñoy que interpretan a los amigos, profesores y alumnos del colegio de Conor.

La historia fue originalmente una idea de la escritora británica Siobhan Dowd, diagnosticada de cáncer de mama en septiembre de 2004. Dowd comenzó a escribir el relato de un niño que se enfrentaba a la enfermedad de su madre, pero no pudo terminarlo, ya que falleció en 2007. Su editorial contactó poco después con el novelista Patrick Ness para completar la historia. Así se dio forma a una historia que habla de la dificultad de aceptar la adversidad, la pérdida y los lazos frágiles que unen a las personas con la vida.

La novela se publicó en 2011 con una excepcional acogida. En 2016 la versión que realizó el director español Juan Antonio Bayona recibió nueve premios Goya. Dos años después el Teatro Old Vic de Londres estrenó una versión teatral escrita por Sally Cookson y Adam Peck que giró por Reino Unido y Estados Unidos con una calurosa acogida de público y crítica. Este testigo que ha ido pasando por las manos de tantos creadores llega ahora a los escenarios de España con la compañía LaJoven.

Elenco de la producción "Un monstruo viene a verme" de LaJoven / Villar López

La cultura como método de conciencia

La versión teatral de Un monstruo viene a verme nace dentro de una colaboración que busca sensibilizar a través del teatro de una gran causa de salud. El proyecto suma las capacidades de artistas, docentes, sanitarios y empresarios en torno a un gran programa de acción contra el cáncer. Esta obra teatral se desarrolla en el marco de la iniciativa Todos contra el cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer. Con él, la entidad pretende contribuir a concienciar a la sociedad e incrementar los recursos disponibles para la prevención, investigación y detección precoz del cáncer.

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"El objetivo marcado es el de alcanzar el 70% de supervivencia en 2030", ha destacado el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Alicante, Fermín Crespo. "Hay que tener en cuenta que la mitad de los hombres y un tercio de las mujeres acabaremos padeciendo cáncer y nuestra intención es recaudar fondos para invertir en investigación", subraya.