Carles Cortés "se desnuda" a partir de su diario postadolescente en su nueva novela

Carles Cortés descubrió hace trece años los diarios de su adolescencia y, con el paso del tiempo, ha decidido construir una falsa autoficción en la que se reencuentra con sus fantasmas a partir de retales ficcionados de su vida. El escritor de Alcoy, catedrático de Literatura Contemporánea de la Universidad de Alicante, presentará su novela Nu (Diari d’un postadolescent), escrita en valenciano y publicada por Vincle Editorial, el próximo miércoles 13 de mayo, a las 19.30 horas, en la librería 80 Mundos de Alicante.

"La novela no es una transcripción de los diarios, pero me ha servido, partiendo de datos reales, para intentar reconstruir el perfil de una persona que alarga su adolescencia, algo que me ocurrió a mí y que les está sucediendo con creces a las generaciones actuales. La idea es plasmar las vivencias que experimenté en la Alicante de los años 80 y 90", explica el autor. "De alguna manera, esta novela puede servir para poner en valor una memoria de Alicante que se está perdiendo".

Carles Cortés, en una imagen de archivo en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / RAFA ARJONES

Se trata de una novela psicológica con un protagonista masculino llamado Teseu, que se convierte en una especie de alter ego del autor para abordar una época clave en la construcción de una identidad masculina, descubriendo el valor de su homosexualidad y las dificultades de relación con su entorno. En el marco de la autoficción, Cortés se desnuda mediante el uso literario para intensificar la potencia narrativa de esta historia y ahondar en la pervivencia de la adolescencia en su generación y en las posteriores.

"Mi vida no tenía elementos tan interesantes como para construir una ficción, pero me ha servido para crear una historia en la que actualizar mis fantasmas, alegrías y dolores y ofrecer al lector puntos de reflexión", apunta Cortés. De esta manera, el autor también asegura que en Nu se habla mucho de la soledad y que la novela sirve para reflexionar sobre la paradoja de tener redes sociales y estar "falsamente conectados". Un sentimiento de soledad que habla tanto del pasado como del presente, y entendido de maneras diversas.

Portada de "Nu", la nueva novela de Carles Cortés / INFORMACIÓN

Una oralidad evolutiva

Esta novela encuentra en el transcurso del tiempo buena parte de su poder narrativo, con una primera parte que busca la oralidad inocente de la adolescencia. Esa manera de escribir, en primera persona y a modo de diario, va evolucionando junto a la madurez de un personaje que sueña con convertirse en escritor y que encuentra en la literatura una forma de expresar su vida al mundo. "Es una novela fácil de leer porque está escrita en primera persona, a modo de falso diario, e intenta seguir una linealidad", apunta el autor alcoyano.

No obstante, no es una lectura apta para institutos, lo que reduce el público potencial al que puede dirigirse una novela en valenciano. En Nu hay erotismo narrado desde la propia experiencia del protagonista y, sin ningún tipo de límite, Cortés busca provocar al lector con lo descrito, favoreciendo un debate que funcione como puente entre generaciones. Un retrato de la vulnerabilidad masculina que también aborda cuestiones como la complejidad del deseo entre hombres, el carácter destructivo de las adicciones y la importancia del desarrollo emocional.

Carles Cortés, durante la presentación a medios realizada en la librería 80 Mundos / Juan Fernández

Sobre el autor

Carles Cortés es autor de otras nueve novelas, entre las que se encuentran Veu de dona (premi de Narrativa Breu Vila de Benissa, 2001), Marta dibuixa ponts (premi de Novel·la Ciutat de Sagunt, 2003), Sara, la dona sense atributs (premi de Literatura Eròtica La Vall d’Albaida, 2010) y La vida dins dels ulls (2018). Tras publicar Diaris creuats en 2024, presenta ahora, por primera vez, una historia protagonizada por un hombre, algo que le ha permitido derribar el muro que separaba sus vivencias de su literatura.

El orden de la novela también rompe la linealidad tradicional. Arranca por el final, en un espacio inspirado en la librería 80 Mundos de Alicante, y será precisamente allí donde este miércoles expondrá los detalles que le han servido para dar forma a una novela en la que se desnuda desde la falsa autoficción. ¿Qué hay de realidad en lo que se expone en esas páginas? La respuesta solo la conoce el propio Carles Cortés, pero es precisamente esa capacidad única de la literatura la que hace tan interesante.