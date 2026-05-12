El ilicitano Pepe Andreu abre Docs Valencia con un réquiem por un glaciar moribundo

"¿Cómo contar la historia de algo que no se mueve y que para nosotros tiene vida propia?". Eso se preguntaron el ilicitano Pepe Andreu y el castellonense Rafa Molés, responsables de Suica Films, antes de dirigir La Pietá, el nuevo documental que este viernes, 15 de mayo, inaugura Docs Valenciay que se presenta a modo de réquiem del mayor glaciar de Europa -el Vatnajökull, en Islandia- en peligro de desaparición.

Andreu y Molés son dos enamorados de Islandia -donde ya rodaron Lobster Soup (2020)- y comparten la fascinación por los glaciares, que consideran algo "poderoso, sorprendente y salvaje, que está en peligro", señala Andreu, quien apunta que las principales lenguas glaciares del Vatnajökull desaparecerán en 50 años y en 300 se habrá extinguido por completo.

Un momento del rodaje de "La pietá" / Alba Santos

"Queríamos hacer una película con un glaciar porque a los dos nos maravillan, pero no sabíamos muy bien qué contar. El coproductor islandés nos habló de una familia que desde 1910 había vivido aislada a los pies del mayor glaciar de Europa, los hermanos Björn, que dedicaron su vida a estudiarlo, a aprender del entorno y a registrar sus transformaciones", indica Andreu de esta familia, pionera en el registro climático.

Sabiendo ya qué contar, viajaron hasta la granja de los Björn y contactaron con un fotógrafo, Ragnar Axelsson, que pasó su infancia en aquel lugar y encontró los diarios de los glaciares de los hermanos, además de una película de los años 50 donde se ven las salidas al glaciar de dicha familia, de la que Andreu y Molés han recuperado fragmentos.

Un fotograma del documental que inaugurará DocsValencia / INFORMACIÓN

Desde ahí se montó el dispositivo de la película donde el glaciar es el gran protagonista. "Más que una oda al glaciar es un réquiem, porque se nos va entre las manos, de ahí el título de La Pietá, que en el arte se representa a través de una madre con un hijo que se muere sin poder hacer nada", explica el codirector ilicitano de esta producción, que sin embargo pretende servir de llamada de atención sobre la fragilidad del planeta a través de la poética del glaciar.

"Hay muchos informes con datos científicos para combatir el cambio climático, pero con el documental queremos intentar concienciar desde otra narrativa y con la belleza como algo capaz de transformar", señala Pepe Andreu, con cuyo cine han querido transmitir esa sensación espiritual que provoca la contemplación de la masa helada con milenios de historia, con sus crujidos y sus quebrantos.

La obra incorpora, además, un elemento sonoro vinculado al territorio alicantino: una reinterpretación del canto tradicional Ay, triste vida del Misteri d'Elx, interpretado por la soprano Quiteria Muñoz.

La obra de Andreu y Molés tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Documentales de Tesalónica, donde recibió el premio "Valores Humanos" del Parlamento Helénico, mientras que el estreno nacional fue el pasado sábado en Docs Barcelona. Docs Valencia, además, se cierra con otra película alicantina, El Santo, ganadora del Goya al mejor cortometraje documental, de Carlo d'Ursi.