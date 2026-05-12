Kambrass Quintet llega al festival "Música en Segura"

El ensemble de metales Kambrass Quintet participará en la programación de este año del festival Música en Segura con dos propuestas los días 13 y 15 de mayo, consolidando su presencia como una de las citas más destacadas de la edición.

Kambrass Quintet es una formación de quinteto de metales integrada por dos trompetas, trompa, trombón y tuba. Sus integrantes son Íñigo Ocón Sagastume y Joan Pàmies (trompetas), Maria Servera (trompa), Xavier Gil (trombón) y Oriol Reverter (tuba), una combinación instrumental que permite abarcar desde la brillantez más incisiva hasta los registros más profundos y envolventes del repertorio camerístico.

Concierto del 13 de mayo: “Transfoliación” y el viaje de La Folía

El 13 de mayo, Kambrass Quintet presenta un programa enmarcado en su concepto de “Transfoliación”, una mirada que entiende la música como un proceso continuo de transformación en el que la tradición se reinterpreta desde el lenguaje contemporáneo. El eje del concierto es La Folía, una de las estructuras musicales más antiguas de la tradición ibérica y europea, cuya evolución refleja el propio desarrollo de la música occidental: desde su origen como danza popular en el siglo XV hasta su consolidación como esquema de variaciones en el Barroco y su posterior relectura en épocas más recientes.

El programa recorre este itinerario histórico a través de obras de Jan Bach, que actúa como puente entre la tradición y el presente dentro del repertorio para quinteto de metales, y de compositores como Juan del Encina, Lully y Manuel de Falla, cuyas piezas evocan distintas etapas de la evolución de la Folía y su permanencia como impulso rítmico y expresivo. El concierto culmina con una obra de encargo de Garazi Zabaleta, que traslada este mismo principio de transformación a una danza popular del País Vasco, reafirmando la Folía como símbolo de continuidad y reinvención musical.

15 de mayo: excursión musical con entradas agotadas

El 15 de mayo, Kambrass Quintet participará en la tradicional excursión musical del festival Música en Segura, una de las actividades más singulares del programa, que combina música, paisaje y patrimonio en un recorrido itinerante.

Esta experiencia ha generado una gran expectación, con entradas agotadas, y propone una inmersión sonora en la que el entorno natural se convierte en escenario. A lo largo del recorrido, el ensemble realizará intervenciones musicales en distintos puntos, generando momentos efímeros de escucha integrados en el paisaje.

Además Kambrass está participando en los conciertos escolares en Beas del Segura y en Orcera. Para Maria Servera, trompista de Kambrass “estos conciertos didácticos nos hacen especial ilusión porque dar a conocer nuestros instrumentos a los niños y establecer esta conexión con ellos es muy emocionante. Nos encanta esta interacción entre alumnos y músicos. Van a poder descubrir nuestros instrumentos de viento metal. Sentirlos muy desde muy cerca.”

Kambrass Quintet es un quinteto de metales creado en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cuyos integrantes se han formado en destacadas instituciones europeas como el Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona y otros centros internacionales, consolidando una sólida trayectoria en el ámbito solista y de música de cámara. Son además ganadores de la última edición de FestClásica, reconocimiento que ha impulsado su proyección nacional.

Actualmente, el ensemble se encuentra inmerso en una gira por festivales de toda España, consolidando una propuesta artística que combina excelencia técnica, innovación sonora y una visión contemporánea del quinteto de metales, en la que conviven la tradición y la exploración de nuevos lenguajes musicales.