El Spring Festival de Alicante rescata los conciertos gratuitos del Baluarte durante estos días

A falta de menos de tres semanas para que de comienzo una nueva edición del Spring Festival en Alicante, Producciones Baltimore ha dado a conocer la programación gratuita que va a llenar de actividades culturales la localidad durante este mes de mayo con el regreso, aunque por tiempo limitado, de la empresa alicantina al Baluarte de Santa Ana del Castillo de Santa Bárbara, que servirá de espacio para emplazar algunos conciertos gratuitos de bandas alicantinas.

Bajo el nombre de SpringCity, la programación se desarrollará del 13 al 31 de mayo en diferentes espacios alicantinos para acoger una agenda cultural que contará con catas gastronómicas, presentaciones de libros, proyecciones cinematográficas, talleres relacionados con la música y actuaciones gratuitas. "Es una programación muy diversa que tiene la intención de ampliar la oferta que una marca como el Spring Festival ofrece a la ciudad", ha destacado José Manuel Piñero.

José Piñero, durante la presentación de la programación del Spring City en Alicante / Juan Fernández

La programación arrancará el 13 de mayo con una cata gastronómica en Majao Barra a cargo de la influencer Elena Vidal, más conocida en redes sociales como Alicante Street Style. Aunque todas las actividades son gratuitas, el acceso a las catas se realizará únicamente por sorteo, permitiendo la realización de la actividad sin ningún tipo de contratiempo. Ese mismo día, pero a las 17 horas, la Casa Bardín acogerá la proyección de Blur: Live at Wembley dirigida por Toby L.

La actividad continuará con el concierto de Alabayos y Empty Bottles, el 14 de mayo, a las 21 horas, en la Stereo; el taller Photowalk impartido el 15 de mayo por la Escuela Mistos de fotografía, siendo necesaria inscripción previa; y la presentación de un libro todavía por confirmar en la librería 80 Mundos de Alicante. el 18 de mayo a las 19 horas. La agenda continuará el miércoles 20 de mayo con una cita gastronómica en La Cucaracha y otra proyección en la Casa Bardín, esta vez del documental Queer as Punk de Yihwen Chen, a las 17 horas.

El 21 de mayo, en la Sala Stereo, los conciertos gratuitos regresarán con Irenexdios y Bicicleta, el último proyecto de Aarón Sáez de Varry Brava. Seguirá la programación el 23 de mayo con un taller de retrato urbano a cargo de la escuela Mistos; la presentación del libro Carolina Durante: El secreto del éxito no sé cuál es, de Manuel Moreno, el lunes 25, a las 20 horas, en 80 Mundos; y una cata gastronómica en Bar Estrella junto con la proyección de Mutiny in heaven: The Birthday Party, de Ian White, en la Casa Bardín, el 27 de mayo. El colofón antes del festival lo realizará la Sala Stero con las actuaciones de Las Chavalas y TGYSOA el jueves 28 de mayo a las 21 horas.

Regreso al Castillo de Santa Bárbara

Pero la gran sorpresa de este anuncio es el regreso de Producciones Baltimore al Castillo de Santa Bárbara y más concretamente de sus conciertos gratuitos en el Baluarte. Se trata de una cesión del espacio temporal únicamente para dos jornadas, y Piñero confirma que este hecho no supone el regreso del ciclo musical a la fortaleza alicantina. "El trato con el Ayuntamiento de Alicante es positivo y nos han cedido este espacio para realizar dos jornadas musicales dentro de la agenda del Spring City", ha señalado el CEO de Producciones Baltimore.

Los Enemigos, durante un concierto en el castillo de Santa Bárbara de Alicante / Jose Navarro

Las actuaciones arrancarán el sábado 30 de mayo, a las 12 horas, con Kala y Agosto; y al día siguiente, a la misma hora, será el turno de Polémico Chinaski y Cometa. "Con el Baluarte conseguimos algo especial, que las bandas quisieran tocar. Eso no se ha conseguido con otra actividad y esta es una manera de volver a esa esencia, con un cartel compuesto por proyectos musicales locales", apunta Piñero. No obstante, asegura que el ciclo está teniendo una gran acogida con La Matinal de Elche y este regreso solo está pensado para estas dos únicas actividades.

Expectativas para esta edición

El Spring Festival se celebrará los próximos 29 y 30 de mayo en el Multiespacio Rabasa, sede que ha acogido al festival en sus últimas ediciones, y cuenta con artistas como Carolina Durante, La M.O.D.A., Love of Lesbian o Siloé, que regresa a Alicante, pero esta vez como cabeza de cartel tras haber subido popularidad con su álbum Santa Trinidad. Además, últimamente está derivando su programación a otras sonoridades más cercanas al pop y en esta ocasión contará con las actuaciones de artistas como Natalia Lacunza, Hens o Marina Reche.

Una deriva hecha a propósito con la intención de "desmarcarnos de otro gran número de festivales que son la copia de la copia", subraya el CEO de Producciones Baltimore. De esta manera, esta edición encara su recta de salida con la expectativa de superar el récord de asistentes, que lo tiene, según indican fuentes de la productora, el cartel de hace dos ediciones, que contó con la participación de Viva Suecia y Arde Bogotá. "Estamos cerca de confirmar la asistencia de 23.000 personas diarias, de las que el 60% vienen de fuera de la provincia", apunta Piñero.