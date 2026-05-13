Alicante se convierte en la capital del cómic con unas jornadas en las que participarán cuatro artistas de la provincia

El cómic y la ilustración volverán a tomar Alicante los próximos 21 y 23 de mayo con la celebración de la tercera edición de DibujALC, las jornadas impulsadas por el Instituto Alicantino de Cultura en colaboración con Casa Mediterráneo. La iniciativa mantendrá el formato de demostraciones prácticas y encuentros directos con el público, además de reunir nuevamente a destacados nombres del panorama nacional.

Tras el paso por ediciones anteriores de autores como Miguel Calatayud, tres veces Premio Nacional de Ilustración, o Ana Oncina, reconocida con el segundo premio en los Manga Awards, esta nueva convocatoria contará con la participación de Arly Jones, Ana María Muñoz, Fran Ferriz y Gema Over; cuyos encuentros se celebrarán el sábado 23 de mayo en Casa Mediterráneo. "Este año volvemos a reunir a cuatro grandes artistas, de disciplinas diferentes y, de nuevo, dos hombres y dos mujeres, porque hay mucho donde elegir para cada edición”, ha destacado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro.

Un momento de la rueda de prensa realizada en la Casa Bardín de Alicante / Diputación

Todos los detalles de la programación se han dado a conocer este miércoles en un acto en el que también han participado el director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, y la directora del IAC, Cristina Martínez. Además, se ha anunciado que la edición arrancará este jueves a las 19 horas en Casa Bardin con una inauguración protagonizada por la ilustradora Paula Alenda. “Para la Diputación supone un orgullo apoyar, por tercer año consecutivo, una iniciativa que apuesta por la ilustración y el cómic, disciplinas en las que la provincia goza de excelencia, y por dar visibilidad a los profesionales”, ha señalado Navarro.

Siguiendo la línea de las primeras ediciones, cada artista ofrecerá dos clases magistrales en mesas habilitadas específicamente para ello y con contacto directo con el público inscrito. “No se trata de conferencias ni de talleres. La filosofía de estas jornadas es convertirse en un intercambio de experiencias, con encuentros en los que los artistas hablan de su trayectoria y de cómo trabajan ante un público que también participa con preguntas o mostrando sus propios trabajos”, ha explicado Cristina Martínez.

Arly Jones, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Con esta tercera edición, la propuesta del Gil-Albert suma ya trece ilustradores participantes. Por las jornadas han pasado ya autores como Pablo Auladell, Javier Sáez Castán o Paco Sáez, ganador de un Premio Goya, además de la propia Ana Oncina, Lola Lorente o Amelia Navarro, reconocida en Ficómic. Las actividades, previa inscripción en este enlace, se realizarán en Casa Mediterráneo.

Estos son los autores participantes

Uno de los invitados de esta edición será el ilustrador, diseñador y concept artist Arly Jones, especializado en desarrollo visual. Ha trabajado en cine de animación creando escenarios junto a Daniel Torres y Miguel Calatayud, entre otros, y ha participado en la preproducción de Chico y Rita, nominada a los Oscar y dirigida por Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando.

Gema Over será una de las invitadas de las jornadas sobre ilustración y cómic / INFORMACIÓN

En 1999, junto al cineasta Sami Natsheh, fundó el estudio Cabeza Voladora, con el que se ha embarcado en proyectos de animación como el corto Colores (nominado a los Goya 2021) o el video musical Up in the Sky, con trece premios internacionales. Los encuentros con él se realizarán el sábado 23 de mayo a las 10 y a las 15.30 horas.

En segundo lugar, la alicantina Ana María Muñoz, docente y artista plástica con una sólida formación académica, es licenciada con matrícula de honor por la Universidad Politécnica de Valencia con su proyecto de cómic Mel y Greg y especializada en Narrativa Secuencial y Dibujo. El pasado año ganó el primer premio del concurso de cómic Universo Goya, de la Fundación Ibercaja, por su trabajo La vida imita al arte. El encuentro con la artista plástica tendrá lugar tanto a las 16 como a las 18 horas.

"La vida imita al arte", trabajo con el que Ana María Muñoz ganó el concurso Universo Goya / Ana María Muñoz

Desde Villena, también estará presente Fran Ferriz, que ha ilustrado varias sagas de best sellers de Juan Gómez-Jurado como Alex Colt, Reina Roja o Rexcatadores. Ha trabajado para editoriales como Planeta, Penguin Random House, Destino, Minotauro o Uzanza editorial y en el mundo del juguete como diseñador y product manager para Famosa, Magic Box o World Brands.

Además, ha publicado Ilustraciones pandémicas y en 2021 su primera novela, Cosas terribles. En octubre de 2022 publicó la segunda parte y también su primer libro de cuentos para niños, Cuentos quita miedos. Coincidiendo con Ama María Muñoz, también estará disponible a las 16 y a las 18 horas.

Fran Ferriz, dibujando, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Por último, la alicantina Gema Over estará presente en esta tercera edición de DibujALC, una profesional que ha colaborado con diversas entidades culturales y ha publicado el cómic Mi vida con Titi: Un perro potencialmente cariñoso, además de participar en distintos proyectos editoriales vinculados al cómic y la ilustración.

Ha realizado las ilustraciones para la actualización del Museo del Castillo de Castalla en 2020 y para la publicación digital de Volver a mí, escrita por Marisol Correa. A su vez, forma parte del equipo del podcast dedicado al cómic Es la hora de las tortas. El horario de sus encuentros será a las 10 y a las 15.30 horas.