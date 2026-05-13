Los alicantinos Arly Jones y José Salsoso conquistan Valladolid con el documental "The Hero's Childhood"

El documental The Hero’s Childhood, dirigido por el alicantino José Salsoso y protagonizado por el ilustrador Arly Jones, ha obtenido el primer premio en el Festival de Cine y Publicidad de Valladolid. La obra, rodada en Alicante el pasado mes de agosto, inició en enero de 2026 su recorrido internacional de festivales de la mano de la distribuidora ilicitana Rural Film Fest.

Fotograma de la cinta documental "The Hero's Childhood" / INFORMACIÓN

La película propone un viaje a la infancia del propio Arly Jones a través de los símbolos, imágenes y referentes culturales que marcaron su imaginario desde niño, con especial atención al impacto que tuvo el universo de Star Wars, creado por George Lucas, sobre toda una generación. A partir de un ejercicio creativo, diseñar el póster que habría colgado sobre la cama de su yo infantil, el documental reflexiona sobre cómo esas primeras fascinaciones permanecen vivas en la mirada adulta y sobre la memoria como herramienta de autoconocimiento.

Cartel de "The Hero's Childhood" / INFORMACIÓN

Desde el inicio de su trayectoria, The Hero’s Childhood ha sido seleccionado en festivales de perfiles muy diversos. Entre ellos figuran el International Space Film Festival Tsiolkovsky, en Rusia, por su conexión con el universo de Star Wars como fuente de inspiración creativa, o el Watoto International Film Festival, en Zanzíbar, por su sensibilidad hacia la infancia como origen de la imaginación y la creación artística.

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Además, el documental ha sido finalista en el European Independent Film Festival (ECU) y actualmente forma parte de la sección oficial competitiva de documentales del Festival de Cine de Alicante, donde podrá verse en la sesión del miércoles 27 de mayo junto al resto de obras aspirantes.