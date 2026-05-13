Todas las figuras pasarán por la Feria de Hogueras de Alicante

La Feria de Hogueras de 2026 volverá a convertir Alicante en una de las grandes plazas de la temporada taurina con un ciclo compuesto por diez festejos consecutivos entre el 19 y el 27 de junio. La programación, organizada un año más por Eventos Mare Nostrum, incluirá cinco corridas de toros, una corrida de rejones, una novillada con picadores, una novillada sin picadores que regresa trece años después, una clase práctica y un festejo popular nocturno.

El serial, que ya publicó en exclusiva INFORMACIÓN, destaca por la presencia de algunas de las principales figuras del escalafón. Morante de la Puebla y José María Manzanares bridarán su presencia en dos tardes, una de ellas marcada por el debut del diestro alicantino frente a toros de Victorino Martín. Junto a ellos comparecerá el 20 de junio Andrés Roca Rey, configurando uno de los carteles más esperados del abono.

La feria también contará con nombres consolidados como Alejandro Talavante, Juan Ortega, El Cid o Manuel Escribano, además de una fuerte apuesta por los jóvenes triunfadores de plazas como Madrid, Sevilla o Valencia. Entre ellos figuran Borja Jiménez, David de Miranda, Marco Pérez, Víctor Hernández, Tomás Rufo y Samuel Navalón. Se trata, según apunta la organización, de la feria más rematada de los últimos años en Alicante, por lo que el empresario Nacho Lloret aseguró en el Pregón Taurino que merecía la pena esperar "para cerrar unos carteles inmejorables".

En el apartado ganadero, el ciclo reunirá hierros de referencia como Victoriano del Río, Álvaro Núñez, Santiago Domecq, Puerto de San Lorenzo y Victorino Martín para las corridas de toros. La novillada con picadores llevará reses de Talavante, mientras que la novillada sin caballos contará con ganado de Alcurrucén. Por su parte, la corrida de rejones se celebrará con toros de Fermín Bohórquez y la participación de Andy Cartagena y Diego Ventura.

Cartel completo de la Feria de Hogueras de 2026 / Miquel Barceló

El cartel anunciador del ciclo, obra de Miquel Barceló en homenaje a Luis Francisco Esplá por el cincuentenario de su alternativa, redondea un abono que pondrá a Alicante en el epicentro de la temporada taurina y que volverá a contar con los jóvenes valores alicantinos forjados en la Escuela Taurina Municipal.

Información sobre los abonos

La empresa también ha dado a conocer el calendario para la renovación de abonos y la venta de nuevas localidades de cara a la Feria de Hogueras de 2026. Los abonados de la pasada edición podrán renovar sus localidades en taquilla entre el 14 y el 23 de mayo. Ese mismo día arrancará igualmente la venta de nuevos abonos, que permanecerá abierta hasta el 30 de mayo y que podrá tramitarse tanto de forma presencial como online a través de www.torosalicante.com.

Por su parte, las entradas para festejos sueltos estarán disponibles exclusivamente a partir del 1 de junio en la página web oficial. La venta física en taquilla comenzará el 8 de junio. Durante los periodos habilitados, las taquillas abrirán de lunes a viernes en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas, mientras que los sábados permanecerán operativas únicamente en horario matinal, de 10 a 14 horas. Los domingos permanecerán cerradas.