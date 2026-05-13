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Todas las figuras pasarán por la Feria de Hogueras de Alicante

Los dobletes de Morante de la Puebla y Manzanares, que estoqueará la corrida de Victorino por primera vez en su carrera, y la presencia de Roca Rey, pilares de un ciclo que acartela del 19 al 27 de junio al resto de figuras

Así ha sido la presentación del cartel de la Feria taurina de Hogueras 2026

Así ha sido la presentación del cartel de la Feria taurina de Hogueras 2026

Rafa Arjones

Juan Fernández

José Germán Estela

La Feria de Hogueras de 2026 volverá a convertir Alicante en una de las grandes plazas de la temporada taurina con un ciclo compuesto por diez festejos consecutivos entre el 19 y el 27 de junio. La programación, organizada un año más por Eventos Mare Nostrum, incluirá cinco corridas de toros, una corrida de rejones, una novillada con picadores, una novillada sin picadores que regresa trece años después, una clase práctica y un festejo popular nocturno.

El serial, que ya publicó en exclusiva INFORMACIÓN, destaca por la presencia de algunas de las principales figuras del escalafón. Morante de la Puebla y José María Manzanares bridarán su presencia en dos tardes, una de ellas marcada por el debut del diestro alicantino frente a toros de Victorino Martín. Junto a ellos comparecerá el 20 de junio Andrés Roca Rey, configurando uno de los carteles más esperados del abono.

La feria también contará con nombres consolidados como Alejandro Talavante, Juan Ortega, El Cid o Manuel Escribano, además de una fuerte apuesta por los jóvenes triunfadores de plazas como Madrid, Sevilla o Valencia. Entre ellos figuran Borja Jiménez, David de Miranda, Marco Pérez, Víctor Hernández, Tomás Rufo y Samuel Navalón. Se trata, según apunta la organización, de la feria más rematada de los últimos años en Alicante, por lo que el empresario Nacho Lloret aseguró en el Pregón Taurino que merecía la pena esperar "para cerrar unos carteles inmejorables".

En el apartado ganadero, el ciclo reunirá hierros de referencia como Victoriano del Río, Álvaro Núñez, Santiago Domecq, Puerto de San Lorenzo y Victorino Martín para las corridas de toros. La novillada con picadores llevará reses de Talavante, mientras que la novillada sin caballos contará con ganado de Alcurrucén. Por su parte, la corrida de rejones se celebrará con toros de Fermín Bohórquez y la participación de Andy Cartagena y Diego Ventura.

Cartel completo de la Feria de Hogueras de 2026

Cartel completo de la Feria de Hogueras de 2026 / Miquel Barceló

El cartel anunciador del ciclo, obra de Miquel Barceló en homenaje a Luis Francisco Esplá por el cincuentenario de su alternativa, redondea un abono que pondrá a Alicante en el epicentro de la temporada taurina y que volverá a contar con los jóvenes valores alicantinos forjados en la Escuela Taurina Municipal.

Información sobre los abonos

La empresa también ha dado a conocer el calendario para la renovación de abonos y la venta de nuevas localidades de cara a la Feria de Hogueras de 2026. Los abonados de la pasada edición podrán renovar sus localidades en taquilla entre el 14 y el 23 de mayo. Ese mismo día arrancará igualmente la venta de nuevos abonos, que permanecerá abierta hasta el 30 de mayo y que podrá tramitarse tanto de forma presencial como online a través de www.torosalicante.com.

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Por su parte, las entradas para festejos sueltos estarán disponibles exclusivamente a partir del 1 de junio en la página web oficial. La venta física en taquilla comenzará el 8 de junio. Durante los periodos habilitados, las taquillas abrirán de lunes a viernes en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas, mientras que los sábados permanecerán operativas únicamente en horario matinal, de 10 a 14 horas. Los domingos permanecerán cerradas.

Cartel por días

Viernes 19 de junio a las 19 horas

NOVILLADA CON PICADORES

Novillos-toros de TALAVANTE para

MARIO VILAU

OLGA CASADO

JAVIER CUARTERO

 

Sábado 20 de junio a las 19 horas

CORRIDA DE TOROS

Toros de ÁLVARO NÚÑEZ para

MORANTE

MANZANARES

ROCA REY

 

Domingo 21 de junio a las 20 horas

CORRIDA DE TOROS

Toros de PUERTO DE SAN LORENZO – LA VENTANA DEL PUERTO para

VÍCTOR HERNÁNDEZ

SAMUEL NAVALÓN

MARCO PÉREZ

 

Lunes 22 de junio a las 19 horas

CORRIDA DE TOROS

Toros de VICTORIANO DEL RÍO – TOROS DE CORTÉS para

BORJA JIMÉNEZ

DAVID DE MIRANDA

TOMÁS RUFO

 

Martes 23 de junio a las 19 horas

CORRIDA DE TOROS

Toros de SANTIAGO DOMECQ para

MORANTE

TALAVANTE

JUAN ORTEGA

 

Miércoles 24 de junio a las 19 horas

CORRIDA DE TOROS

Toros de VICTORINO MARTÍN para

EL CID

MANZANARES

MANUEL ESCRIBANO

 

Jueves 25 de junio a las 19 horas

CORRIDA DE TOROS

Novillos de DANIEL RAMOS para

JAIME TORIJA E.T. Guadalajara

JAVIER FERNÁNDEZ E.T. Ciudad Real

JULIO APARICIO E.T. El Juli

PABLO GALVÁN E.T. Alicante

ÓSCAR CAMPOS E.T. “Yiyo” de Madrid

ÁNGEL PLAZA E.T. Toledo

 

Viernes 26 de junio a las 19 horas

NOVILLADA SIN PICADORES

Novillos de ALCURRUCÉN para

ISRAEL GUIRAO de Valencia

CRISTÓBAL GRANERO de Alicante

RODRIGO VILLALÓN de Alicante

 

Sábado 27 de junio a las 19 horas

CORRIDA DE TOROS DE REJONES

Toros de FERMÍN BOHÓRQUEZ para

ANDY CARTAGENA

DIEGO VENTURA

DUARTE FERNANDES

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