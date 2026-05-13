Morante y Manzanares, dos tardes cada uno en Alicante

Morante y Manzanares torearán dos tardes cada uno en la Feria Taurina de las Hogueras de San Juan. Ese es el gran titular que ha podido conocer INFORMACIÓN en exclusiva horas antes de la aprobación oficial de los carteles por parte de la Comisión Taurina de la ciudad. Por su parte, el diestro peruano, Andrés Roca Rey también estará acartelado en una sola tarde. Será la corrida que se celebrará el sábado 20 de junio, un festejo que queda así: Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Andrés Roca Rey, sin duda uno de los mejores carteles que se pueden ofrecer a nivel mundial.

La empresa Eventos Mare Nostrum ha echado el resto y ha apostado a lo grande por uno de los ciclos de mayor calidad artística de los que se recuerdan en décadas. Con respecto a la segunda tarde del diestro de la Puebla del Río, esta será corrida del martes 23 de junio y en ella Morante abrirá un cartel en el que podría estar también el primer triunfador de la presente Feria de San Isidro, Alejandro Talavante.

José María Manzanares en la pasada Feria de Abril de Sevilla / Vigueras

Pero la gran noticia y titular de la feria tiene sello alicantino, conocida la primera de las tardes de Manzanares, la sorpresa viene con el inesperado anuncio de la presencia del alicantino en la corrida de corte torista que tendrá como gran atractivo los toros del hierro de Victorino Martín. Todo un gesto y una declaración de intenciones del torero alicantino en la feria de su tierra, lo que supone un enorme compromiso generando un gran interés entre los aficionados. Manzanares devolverá con este gesto todo el cariño recibido por sus paisanos a lo largo de su carrera en su tierra.

La noticia, que generará sorpresa y alegría a partes iguales, supone un hito de tintes históricos en la trayectoria de Manzanares, que ha sorprendido gratamente con la voluntad de estar acartelado en esa tarde, que se celebrará el día 24, festividad de San Juan. Esos son, por tanto, los tres grandes ases que la empresa ha tardado en rematar, para la confección de una gran feria que también se nutrirá de los mejores nombres del panorama actual como Víctor Hernandez o David de Miranda, actual triunfador de la Feria de Abril, entre otros grandes toreros.

Morante de la Puebla en un desplante en la reciente Feria de Abril de Sevilla / Vigueras

La espera ha merecido la pena y ahora, a tenor de los grandes nombres del serial, se entiende que la empresa no quisiera precipitarse hasta tener todo bien atado y confirmado, ya que una feria de tal nivel de excelencia no se puede improvisar. Se cumple por tanto el sueño para muchos de ver a Morante en Alicante en dos tardes, de seguir teniendo cerca a Manzanares, que se crece ante el reto de estoquear una corrida de Victorino Martín y de seguir disfrutando del astro peruano, Roca Rey. La feria será presentada de manera oficial este miércoles al mediodía en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante.

Como ya saben, todos los detalles se han cuidado al máximo, empezando por la propia imagen del cartel que a partir de mañana llenará las calles de Alicante. Se trata de una obra única de Miquel Barceló creada expresamente para la Feria de Hogueras 2026 y rinde un homenaje a la figura del maestro Luis Fracisco Esplá, que este año celebra sus bodas de oro como matador de toros. Pero más allá de la importancia de la imagen de la feria, la empresa Eventos Mare Nostrum ha hecho un verdadero esfuerzo por rematar con la máxima categoría las diferentes combinaciones de toreros y ganaderías para el evento taurino más importante del mes de junio a nivel nacional, la feria Taurina de Hogueras.