À Punt convoca la quinta edición de sus premios a las Hogueras de Alicante con una sorpresa

À Punt ha convocado la quinta edición de los Premios À Punt a las Hogueras 2026, una iniciativa con la que la cadena pública valenciana busca reconocer el talento, la creatividad y la capacidad crítica de las comisiones de hogueras que incorporen referencias a la radiotelevisión autonómica en sus monumentos. Como principal novedad, este año se suma también la primera edición de los Premios Infantiles À Punt a las Hogueras.

Los galardones están dirigidos tanto a las hogueras grandes como infantiles que participen en las Hogueras de San Juan de 2026 y que incluyan en sus escenas o ninots referencias críticas vinculadas a contenidos, programas o personajes de À Punt.

En la categoría de hogueras grandes se concederán tres premios. El primero estará dotado con 1.000 euros y estandarte acreditativo; el segundo, con 750 euros y estandarte; y el tercero, con 500 euros y estandarte. Podrán optar a estos reconocimientos todas las comisiones censadas que tengan plantado su monumento el 21 de junio de 2026 y presenten una escena relacionada con la cadena pública.

Por su parte, la nueva categoría infantil nace con el objetivo de fomentar la creatividad y la mirada crítica de los más pequeños. En este apartado, el primer premio estará dotado con 750 euros y estandarte; el segundo, con 500 euros; y el tercero, con 250 euros. Las hogueras infantiles participantes deberán estar plantadas el 20 de junio y ofrecer una visión crítica de À Punt desde una perspectiva adaptada al público infantil.

Las comisiones interesadas deberán formalizar su inscripción a través de la página web oficial de À Punt, aportando información del proyecto, datos de contacto e imágenes de la escena presentada. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de junio a las 14 horas.

Una vez cerrada la convocatoria, un jurado de preselección verificará que las propuestas cumplen los requisitos establecidos. Posteriormente, las candidaturas seleccionadas pasarán a una fase de votación popular a través de la web de À Punt. En el caso de las hogueras grandes, las votaciones estarán abiertas del 21 al 23 de junio, mientras que para las infantiles se desarrollarán del 20 al 22 de junio. Las tres comisiones más votadas en cada categoría serán las ganadoras.

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Los premios se entregarán durante las emisiones especiales de Hogueras que realizará À Punt coincidiendo con los días grandes de la fiesta. Con esta iniciativa, la cadena pública valenciana reafirma su apuesta por la promoción de las Hogueras de San Juan y el impulso de la cultura popular valenciana a través de la participación ciudadana y la creatividad artística. La radiotelevisión pública valenciana da más información sobre estos premios en este enlace, donde también se pueden inscribir las comisiones interesadas.