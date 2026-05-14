El Colegio de Arquitectos de Alicante custodiará las láminas originales de una obra pionera de la arquitectura del siglo XVIII

Una cesión de especial importancia histórica y profesional. La biblioteca del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) acogió el pasado miércoles 13 de mayo el acto de cesión al CTAA, por parte de la Fundación Colegio Notarial de Alicante y la Familia Desantes de Mergelina, impulsora de La Biblioteca de los Libros Felices, del original de 81 láminas sobre arquitectura correspondientes a la primera edición de la Encyclopédie de Denis Diderot y Jean le Rond d’Alembert.

Este conjunto documental constituye un testimonio excepcional del pensamiento ilustrado y de la difusión del conocimiento técnico y arquitectónico en el siglo XVIII. La cesión al Colegio de Arquitectos de Alicante adquiere especial relevancia por una doble dimensión. Por una parte, representa un ejemplo de colaboración entre tres instituciones de la sociedad civil: La Biblioteca de los Libros Felices, el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante y el Colegio Notarial de València. Por otra, supone un importante enriquecimiento del patrimonio bibliográfico vinculado a la arquitectura y a la cultura técnica, consolidando en Alicante un fondo documental de valor histórico y cultural que permanecerá expuesto para el conocimiento de toda la ciudadanía en la biblioteca del CTAA.

Un momento de la formalización de la cesión de una obra pionera en la arquitectura moderna / INFORMACIÓN

El acto, con una duración aproximada de una hora, contó con tres breves intervenciones institucionales a cargo de Manuel Desantes, vicepresidente de La Biblioteca de los Libros Felices; Gaspar Peral Bernat, vicedecano del Colegio Notarial de València; y Emilio Vicedo, presidente del CTAA. Durante la sesión se puso en valor tanto la relevancia histórica de la obra como el significado cultural y patrimonial de su cesión.

Pero la importancia de estas láminas arquitectónicas de la Encyclopédie, según han informado fuentes del gremio, va más allá, pues representan uno de los momentos culminantes de la cultura visual ilustrada y constituyen una referencia fundamental para la historia de la arquitectura. Su importancia radica en haber contribuido decisivamente a la difusión del conocimiento técnico más allá de los gremios tradicionales, en la sistematización visual de la arquitectura clásica y en su influencia sobre generaciones de arquitectos neoclásicos europeos. Asimismo, estas planchas integran arte, ingeniería y pedagogía, convirtiéndose en uno de los testimonios gráficos más completos y precisos del saber técnico del siglo XVIII.

Estas láminas representan uno de los momentos culminantes de la cultura visual ilustrada / INFORMACIÓN

Primera piedra de la ilustración técnica moderna

Consideradas por numerosos historiadores como precursoras de la ilustración técnica moderna, las planchas forman parte del Recueil de Planches de la Encyclopédie de Diderot y d’Alembert, una colección de once volúmenes de grabados publicados entre 1762 y 1772 con el objetivo de ilustrar visualmente los conocimientos técnicos y artísticos de la Ilustración. Las 81 láminas dedicadas a la arquitectura fueron grabadas al cobre sobre papel verjurado por algunos de los mejores artistas de la época. Varias de ellas se presentan a doble página y todas se conservan en un estado excepcional.

La arquitectura en la Encyclopédie (1751-1772) representa uno de los pilares fundamentales del saber técnico y artístico ilustrado, presentado por primera vez con una amplitud y sistematización inéditas para un conocimiento que hasta entonces había permanecido restringido al ámbito gremial y a los especialistas. Con contribuciones esenciales de arquitectos como Jacques-François Blondel, la obra aborda tanto la teoría como los oficios y las técnicas constructivas, destacando el empleo de detallados grabados para explicar procesos, herramientas y soluciones arquitectónicas.

Las planchas forman parte del "Recueil de Planches", una colección de once volúmenes de grabados publicados entre 1762 y 1772 / INFORMACIÓN

La presentación de la arquitectura en la obra no se limitó a una dimensión estética, sino que se integró plenamente en la sección dedicada a las artes mecánicas y técnicas, reflejando así el espíritu racionalista de la Ilustración. A diferencia de los tratados arquitectónicos anteriores, la Encyclopédie introdujo un enfoque innovador centrado en el “cómo se hace”. Ejemplo de ello son las láminas dedicadas a la Maçonnerie, donde se representan desde herramientas manuales para el tallado de piedra hasta complejos sistemas de agotamiento de pozos destinados a cimentaciones. El grabador Robert Bénard fue uno de los principales responsables de la ejecución de estos minuciosos detalles técnicos.

La Encyclopédie se convirtió, además, en una referencia esencial en el debate arquitectónico europeo, incluida España, reflejando la transición del gusto barroco hacia un neoclasicismo más funcional y atento a la habitabilidad. La presencia de la arquitectura en esta monumental obra simboliza, en definitiva, la voluntad ilustrada de compendiar y difundir el saber práctico y teórico de su tiempo.