Mario Amorós, historiador de Novelda: "Es imposible separar la figura de Miguel Hernández de su compromiso político"

Una biografía "sobre la vida" de Miguel Hernández que pone el foco en la importancia de su obra. Mario Amorós (Novelda, 1973) firma Un poeta en la Historia. Vida de Miguel Hernández (Ediciones Akal), un extenso trabajo que recorre y analiza la trayectoria del poeta oriolano a partir de una amplia investigación documental de carácter internacional. El volumen, enriquecido con más de medio centenar de fotografías, trasciende incluso el momento de su muerte y se convierte en la primera biografía de Miguel Hernández escrita por un historiador. La obra incorpora además un epílogo en el que se reconstruye el proceso de recuperación de la figura del "poeta del pueblo" durante los años más duros de la dictadura y en las décadas posteriores.

Acaba de publicar Un poeta en la Historia, una biografía que llega en un momento especialmente convulso para la figura del poeta, de nuevo atravesada por debates y confrontaciones políticas actuales.

Lamentablemente, la derecha y la extrema derecha, cuando pueden, boicotean actos relacionados con la memoria de Miguel Hernández. Lo hemos visto recientemente con esa maravillosa iniciativa que es la Senda del Poeta. Miguel Hernández es uno de los poetas esenciales del siglo XX y hoy es, sin duda, uno de los poetas españoles más universales, más leídos, más estudiados y también más queridos. Es autor de obras memorables que están en la historia de la literatura de calidad más alta, como El rayo que no cesa o Cancionero y romancero de ausencias. Igualmente, fue miliciano en el 5º Regimiento desde el 23 de septiembre de 1936 para defender la legalidad democrática de la Segunda República frente a la embestida del fascismo. Fue militante del Partido Comunista desde aquellos días y hasta su muerte, tras resistir con dignidad al chantaje de quienes le ofrecían la libertad a cambio de una adhesión pública a la dictadura. Y fue, también, una de las centenares de miles de víctimas de la represión franquista: después de un calvario terrible, murió en la enfermería del Reformatorio de Adultos de Alicante aquella madrugada sin aurora del 28 de marzo de 1942.

Así tiene sentido que sea ese "poeta en la Historia", con mayúscula.

Por supuesto. Miguel Hernández forma parte de la historia de la literatura y también de la memoria democrática de España, esa que la derecha y la extrema derecha niegan y, cuando gobiernan, intentan difuminar con equidistancias imposibles entre el fascismo y la democracia, entre el franquismo y la República, con leyes revisionistas que vulneran los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Mario Amorós, autor de la biografía sobre la vida y obra de Miguel Hernández, en una imagen cedida por EdicionesAkal / INFORMACIÓN

Todos conocemos, en mayor o menor medida, la vida de Miguel Hernández y existen numerosas publicaciones sobre ella. Sin embargo, esta biografía lleva la firma de un historiador. ¿Qué aporta esa mirada a la obra?

He intentado escribir una biografía total, que comienza con su nacimiento en aquella Orihuela de 1910, en el seno de una familia dedicada a la actividad ganadera, y concluye no con su muerte, sino con un epílogo que llega hasta la actualidad, en el que hablo de la universalidad que su persona y su obra han conquistado. De hecho, esta es la primera biografía que dedica un amplio epílogo (cuarenta páginas) a explicar cómo Josefina Manresa, con la ayuda invaluable sobre todo de Vicente Aleixandre, logró proteger su legado literario y cómo se fue gestando la recuperación de su figura desde los años más sombríos de la dictadura hasta su impresionante vigencia actual.

Esa mirada historiográfica no eclipsa la dimensión literaria y cultural del autor oriolano. Podría pensarse que, al tratarse de una biografía escrita por un historiador, el peso de la vida acabaría imponiéndose sobre la obra. Sin embargo, ambas dimensiones conviven en equilibrio. ¿Era una de sus intenciones?

Sí, junto con el relato de los avatares de su vida, expongo también cómo y cuándo empezó a escribir sus primeros poemas y dedico un amplio espacio a la gestación y recepción de los cuatro poemarios que llegó a definir (Perito en lunas, El rayo que no cesa, Viento del pueblo y El hombre acecha), el que quedó como un proyecto inconcluso (Cancionero y romancero de ausencias), sus seis obras de teatro (desde el auto sacramental de 1934 a Pastor de la muerte, de 1937) y sus artículos en prosa. También me detengo en los amplios conjuntos que entonces quedaron excluidos de su obra publicada, como la poesía religiosa que incluyó en la revista El Gallo Crisis, que dirigió Ramón Sijé, las diferentes versiones de El silbo vulnerado y las composiciones que reflejan su metamorfosis estética e ideológica desde la primavera de 1935, con especial atención a la influencia de Raúl González Tuñón, Vicente Aleixandre y Pablo Neruda. Y voy citando la opinión y el análisis sobre su obra de los grandes especialistas: Juan Cano Ballesta, José Carlos Rovira, Carmen Alemany, Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia, Agustín Sánchez Vidal, José María Balcells, Luis García Montero…

Portada del libro "Un poeta en la Historia. Vida de Miguel Hernández" / INFORMACIÓN

La obra se ve reforzada por una documentación exhaustiva, con una extensa bibliografía y un gran número de notas a pie de página. Habrá sido un proceso de aprendizaje también para usted, ¿no?

Efectivamente, al iniciar el trabajo, en el otoño de 2024, tenía un conocimiento superficial de su poesía y su prosa de guerra y un desconocimiento absoluto de su obra dramática y de su epistolario, a excepción de la correspondencia con el diplomático chileno Germán Vergara Donoso, quien estuvo destinado en Madrid desde mayo de 1939 hasta 1944. Durante el proceso de preparación de la biografía consulté diferentes aspectos puntuales con especialistas como Aitor Larrabide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, o Jesucristo Riquelme, editor de la obra completa y del epistolario del poeta. Además, solicité al profesor José Carlos Rovira (catedrático emérito de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante y uno de los grandes especialistas en el poeta) que leyera una versión avanzada del libro para evitar errores en la valoración de su obra, puesto que soy historiador y periodista, no filólogo. En cuanto a mis hallazgos, los he contrastado con las biografías ya publicadas y con los centenares de libros y artículos sobre el poeta que cito en las más de 1.800 notas al pie de las 572 páginas de mi trabajo.

Esta es la primera biografía de Miguel Hernández escrita por un historiador. Se apoya, por tanto, en un minucioso trabajo con documentación procedente de muchos archivos de España y varios de Chile, en una relación amplísima de publicaciones periódicas y científicas de numerosos países y en la revisión y lectura de una bibliografía de proporciones oceánicas. Junto con su Legado Literario, depositado en el Instituto de Estudios Giennenses y en el Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa de Quesada y digitalizado, una mención muy especial merecen los fondos que consulté en la Biblioteca Pública del Estado Fernando de Loazes en Orihuela, en su invaluable Sección Hernandiana, que incluye miles de documentos bibliográficos y hemerográficos cedidos por la Fundación Cultural Miguel Hernández.

Mario Amorós, con un ejemplar del libro, en una imagen cedida por Ediciones Akal / INFORMACIÓN

Es una documentación que va más allá del territorio nacional. ¿Qué supone para el contenido de esta biografía haber recurrido al Fondo Documental Germán Vergara Donoso del Archivo Nacional de Chile?

Permite emplear por primera vez un acervo imprescindible para relatar sus tres últimos años de vida, en concreto los volúmenes 16-22 del Fondo Documental Germán Vergara Donoso, que suman casi cuatro mil páginas e incluyen las trece cartas de Hernández a Vergara Donoso que descubrí en 2015, cuando preparaba mi biografía de Pablo Neruda. Entonces entregué estas misivas a la familia de Miguel Hernández y, con su autorización, las di a conocer en un reportaje en la revista Tiempo. En este fondo se conservan los informes reservados que Vergara Donoso remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en relación con sus gestiones en favor de Miguel Hernández y también su correspondencia con jerarcas de la dictadura como Rafael Sánchez Mazas. Esta documentación es absolutamente inédita. Asimismo, tengo que destacar también el dosier sobre el poeta que se conserva en el Archivo General Militar de Ávila del Ministerio de Defensa, relacionado con la conmutación de su pena de muerte por treinta años de cárcel en junio de 1940, que hasta ahora no se había citado en ningún trabajo.

"Dedico un amplio espacio a la gestación y recepción de los cuatro poemarios que llegó a definir"

¿Ha conseguido desmontar con esta biografía algún mito en torno a la vida de Miguel Hernández?

Lo que intento lograr con esta biografía es situar al poeta en la historia política y social de su tiempo. Por ejemplo, creo que hasta ahora no se había relatado con tanta precisión su papel durante la guerra civil, que no puede entenderse sin su militancia en el Partido Comunista de España (PCE) desde septiembre de 1936. Si Miguel Hernández estuvo en Jaén desde principios de marzo hasta mediados de junio de 1937, y si en la segunda quincena de este mes estuvo en Extremadura, es porque trabajaba en el Altavoz del Frente, parte del aparato de la Comisión Nacional de Agitación y Propaganda del PCE, que incluía una productora cinematográfica, emisoras de radio, agencias de noticias, editoriales y periódicos como el jienense Frente Sur, en el que publicó por primera vez su poema Aceituneros o sus crónicas sobre la toma del santuario de la Virgen de la Cabeza por las tropas republicanas.

Asimismo, expongo con detalle las circunstancias dramáticas del fin de la guerra civil para desterrar una de las falsedades más repetidas durante años, que María Teresa León y Rafael Alberti abandonaron a Miguel Hernández al emprender el camino del exilio. Alberti y León se encontraban junto a Negrín en la "Posición Yuste", en el valle del Vinalopó, el 5 de marzo de 1939, cuando se produjo el golpe de Estado de Casado, Besteiro y Mera contra el Gobierno legítimo presidido por Juan Negrín, que condenó a la República a la peor de las derrotas.

Al día siguiente, desde el aeródromo de Monóvar, Negrín partió a Toulouse y Pasionaria, Alberti y María Teresa León a Orán. Fue un exilio precipitado en cuestión de horas por ese golpe de Estado, que puso fin a la resistencia republicana y situó al Partido Comunista en una situación muy difícil. Mientras tanto, Miguel Hernández estaba en Madrid. En su primera carta a Vergara Donoso, en junio de 1939 desde la cárcel madrileña de Torrijos, le expresó que fue él quien había rechazado la protección que a fines de febrero de aquel año le ofreciera Carlos Morla Lynch, encargado de negocios de la Embajada de Chile.

Imagen de Miguel Hernández de la que se extrae la portada del libro / INFORMACIÓN

Habiendo convivido durante mucho tiempo, entre archivos y documentos, con la historia del poeta, ¿por qué cree que la figura de Miguel Hernández ha logrado trascender con tanta fuerza el paso del tiempo?

Él fue uno de los grandes poetas del siglo XX, capaz de recorrer en apenas quince años un prodigioso camino que le condujo desde sus primeros versos de tono pastoril y de exaltación de la naturaleza a alumbrar obras maestras que nos conmovieron y nos conmoverán siempre, como la Elegía a Ramón Sijé, Vientos del pueblo me llevan, Aceituneros, El niño yuntero, Nanas de la cebolla, Hijo de la luz y de la sombra o Eterna sombra. Fue también un escritor con una notoria vocación teatral, capaz de crear un auto sacramental en 1934 y dramas de contenido social como Los hijos de la piedra o El labrador de más aire, y un autor de prosas que durante la guerra maduró notablemente, con algunos artículos que se aproximan a los cánones del reportaje periodístico.

Detrás de sus versos late un esfuerzo de muchos años, “ímprobo, ejemplar”, ha señalado la profesora Carmen Alemany, hasta conquistar una voz lírica personal e inconfundible y construir una obra absolutamente original, que abrió nuevos cauces. La poesía fue para él, sobre todo, la proyección de las preocupaciones humanas más profundas. El amor, la amistad, la maternidad, la muerte, la guerra con su aliento épico primero, su odio y su destrucción después, la esperanza, la justicia social, la libertad… nutren la forja de sus versos, una labor que desarrolló, siempre, en soledad. Fue un gran poeta, "y lo sería aunque no hubiera muerto en la cárcel", precisó siempre Leopoldo de Luis. Y como escribiera Buero Vallejo, es sobre todo "un poeta necesario", condición que muy pocos, incluso entre los grandes, han podido alcanzar.

"Hasta ahora no se había relatado con tanta precisión su papel durante la guerra civil, que no puede entenderse sin su militancia en el PCE"

Con esa excelencia de la que habla, ¿es posible entender hoy a Miguel Hernández más allá de la lectura política de su figura?

Miguel Hernández fue un gran poeta, como ya he expresado, pero a partir de septiembre de 1936, cuando da el paso y se une como miliciano a la defensa de la República e ingresa en el PCE, es imposible separar su figura y una buena parte de su producción poética, en prosa y teatral, de su compromiso político. Fue sometido por la dictadura a dos procesos judiciales sin garantías y uno de ellos desembocó en la pena de muerte que el consejo de guerra le impuso en enero de 1940 por su participación en la defensa de la República. La dictadura decidió conmutar la pena de muerte para evitar el repudio internacional que en 1936 había merecido el asesinato de Federico García Lorca, pero con la pena de treinta años de reclusión que le impuso en su lugar le condenó “a morirse” en prisión, por las condiciones inhumanas que padecían sus prisioneros en los campos de concentración y las cárceles.

La dictadura condenó su obra al silencio y la censura, pero poco a poco se recuperó su figura y su poesía acompañó la larga y dura lucha por la libertad, también desde la voz de Paco Ibáñez, Joan Manuel Serrat, Enrique Morente o Alberto Cortez. Hoy son incontables las iniciativas que inspira y conmueve la emoción que su memoria despierta en tantas personas. A cien años de la escritura de sus primeros versos, es un poeta reconocido, estudiado, leído y querido universalmente.