Noches Mágicas completa su cartel con un giro generacional y un guiño a Joaquín Sabina
El festival, que se celebrará en los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant del 24 de julio al 6 de agosto, contará con actuaciones de artistas como Rodrigo Cuevas, el rapero Nach o la rumba de Miguel Campello
La sorpresa ya se ha desvelado. El Festival Noches Mágicas ha confirmado la programación completa de su edición de 2026, que se celebrará del 24 de julio al 6 de agosto en los Jardines de Abril de Sant Joan d’Alacant. El ciclo, que desde su nacimiento en 2011 se ha consolidado como un referente cultural y de ocio por su cuidada combinación de música en directo y experiencias artísticas en un entorno natural único, ha anunciado los artistas que integran el cartel de esta nueva edición, con incorporaciones destacadas que se suman a la ya confirmada presencia de Ana Torroja.
Entre las nuevas confirmaciones destaca la apertura del festival el viernes 24 de julio con la 80’s Summer Party, protagonizada por Modestia Aparte y Toreros con Chanclas, en una noche marcada por la nostalgia, el ritmo y la conexión entre generaciones. Al día siguiente, el sábado 25 de julio, el festival viajará a la década de los 90 con la 90’s Summer Party, una cita dedicada a los grandes himnos dance y eurodance. El cartel reunirá a formaciones internacionales como Twenty 4 Seven y Double You, junto a Just Luis y Viceversa, en una velada aún pendiente de nuevas incorporaciones.
El domingo 26 de julio será el turno de Miguel Campello, que presentará su fusión de flamenco, rock y sonidos mestizos en un directo enmarcado en su gira de 25 años de trayectoria. El martes 28 de julio, Ara Malikian llegará con su gira Intruso, un espectáculo en el que explora músicas y culturas diversas a través de su característico lenguaje del violín. El jueves 30 de julio será el turno de Israel Fernández, que presentará De oro y marfil, uno de sus proyectos más ambiciosos, con el piano como eje central y una formación ampliada con cuerdas, coros y su habitual grupo flamenco.
El viernes 31 de julio actuará el rapero alicantino Nach, que regresará a los escenarios con Destino, su primer álbum en siete años, consolidando su posición como una de las figuras clave del rap en castellano. El sábado 1 de agosto regresará la 80’s Summer Party con la presencia de la ya confirmada Ana Torroja, en una de las noches más esperadas del ciclo que está a punto de agotar entradas. El domingo 2 de agosto será el turno de Rodrigo Cuevas, que presentará su gira La Belleza, una propuesta que combina tradición, folclore, vanguardia y experimentación escénica.
El cierre del festival, el jueves 6 de agosto, correrá a cargo de La Banda Sabinera, formación integrada por músicos vinculados históricamente a Joaquín Sabina, en un espectáculo que recupera y revisita su repertorio. No obstante, más allá de la música en directo, Noches Mágicas mantiene su apuesta por una experiencia integral con fiestas temáticas, mercado de artesanía, exposiciones, arte en vivo y oferta gastronómica en un entorno natural privilegiado, con apertura del recinto desde la tarde para prolongar la experiencia hasta la noche.
La pasada edición reunió a más de 20.000 asistentes y consolidó al festival como uno de los grandes eventos culturales del verano en España. Las entradas y toda la información relativa al cartel de esta edición y sobre el resto de la programación están disponibles en la web oficial www.nochesmagicas.es.
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