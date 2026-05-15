Del aniversario de Kante Pinrélico a Chica Sobresalto: estos son los conciertos que hay este fin de semana en Alicante

Marearock arranca este viernes a las 22 horas con una jornada de estilos y sonidos diversos, encabezada por el trío de alto voltaje Kante Pinrélico, mítica banda de Cartagena conocida como «los Ramones españoles» que celebra 40 años de trayectoria en el punk-rock. Junto a ellos actuarán los alicantinos Gayola, formación convertida en altavoz de nuevas generaciones, así como la banda internacional Scandal, de origen rumano y afincada en Londres, que presentará su propuesta en Alicante. Al día siguiente, tendrá lugar a la misma hora la actuación de Maialen Gurbindo, conocida artísticamente como Chica Sobresalto, que tras su paso por Operación Triunfo ha desarrollado una sólida carrera en solitario con varios discos y colaboraciones con artistas como Zahara o Rozalén. Sala Marearock, Alicante.

El estadounidense Brad Marino llega a Cox en plena gira por la península. / INFORMACIÓN

El carisma del músico Brad Marino, de visita por Cox

Brad Marino, prestigioso músico de fama internacional, actuará este sábado a las 21 horas en la sala TNT Blues de Cox dentro de la gira que realiza durante el mes de mayo por España, en la que presenta su reciente álbum Agent of Chaos. Marino, fundador del grupo The Connection, es conocido como «el artesano de hacer himnos en tres minutos» gracias a su capacidad para condensar energía y melodía en formato breve. En esta etapa en solitario continúa revisitando los sonidos clásicos de guitarras, energía y libertad, una filosofía que resume en la idea de que «eso solo nos lo puede dar una buena canción». TNT Blues de Cox.

Sonido de carretera a cargo de la guitarra de Seth Lee Jones

La sala La Gramola de Orihuela acoge este viernes a las 22.30 horas la actuación de Seth Lee Jones, considerado un referente internacional de la guitarra y reconocido por su dominio técnico y expresivo. A lo largo de su carrera ha desarrollado un estilo propio que fusiona blues, rock sureño, country y jazz, dando forma a un sonido de carretera inconfundible que le ha valido diversos reconocimientos. La Gramola, Orihuela.

Seth Lee Jones y su guitarra hacen sonido de carretera en Orihuela. / INFORMACIÓN

Euterpe apuesta por la música en directo de variedad

La sala Euterpe acoge esta semana una programación marcada por la calidad y la variedad musical, que arranca el viernes a las 21.30 horas con Calequi y las Panteras, un trío con gran riqueza armónica que, a través de sus voces, construye un cóctel de estilos que combina funk, afro-pop y ritmos latinos, logrando una fuerte conexión con el público en sus directos. El sábado, a la misma hora y en el mismo escenario, será el turno de Riada, una potente banda liderada por Oskar Expreso que ofrece un sonido fresco y rompedor en su álbum Por los tejados. El domingo, ya a las 19.30 horas, cerrará la programación Nuria Hernández, joven artista con formación desde la infancia en piano y guitarra que actualmente presenta su EP Pasos en gira por todo el país. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

El rock ocupa la Plaza de Toros por tiempo limitado

El ruedo oriolano acogerá este sábado a partir de las 18 horas el primer Nazarock, un evento musical organizado por la comparsa de moros Nazaríes con motivo de su 50 aniversario. La cita reunirá a un amplio cartel de bandas entre las que figuran Benito Kamelas, que presentará su nuevo álbum Justicia poética, un trabajo en el que despliega su característico universo musical cargado de energía positiva y mensajes de sueños compartidos. Plaza de Toros de Orihuela.

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Sistema de Entretenimiento dice adiós al ciclo La Matinal de Elche. / INFORMACIÓN

Adiós a los conciertos de La Matinal en Elche

Dos grupos de alto nivel cerrarán el ciclo de La Matinal, que se celebra cada sábado a las 12 horas en la Rotonda de Elche. La propuesta reúne a Sistema de Entretenimiento, con su particular mezcla de new wave y electrónica, en la que combinan potentes riffs de guitarra con un sonido sintético de carácter electroide y espíritu punk. Junto a ellos actuará la banda alicantina Aniquiladora, que tras el impacto de su primer trabajo consolida su trayectoria con el álbum Artificial, una propuesta de synth-punk que han llevado por distintos puntos del país. Auditorio de la Rotonda, Elche.