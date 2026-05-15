Erre que Erre: perseverancia y pasaje

Ricardo Moltó consolidada una propuesta gastronómica cada vez más coherente y madura, refrendada recientemente con la obtención de su primer Sol Repsol el pasado otoño. Un reconocimiento que probablemente no premia únicamente platos concretos, sino una línea de trabajo donde empieza a apreciarse con claridad un discurso culinario propio. El restaurante apuesta por una estética sobria y funcional, de líneas limpias y sin excesos decorativos. Amplio, cómodo y correctamente resuelto para el servicio, quizá todavía le falte algún elemento de personalidad visual que acompañe con mayor fuerza la identidad gastronómica de la cocina. La vajilla contemporánea encaja bien en el conjunto, mientras que el apartado de cristalería todavía admite cierta evolución para terminar de afinar una experiencia que busca posicionarse ya en escalones gastronómicos superiores. La sala, muy atenta y cercana, transmite además una sensación importante: conocimiento de lo que se sirve.

El trato resulta amable, natural y profesional en todo momento. El menú degustación mantiene una línea claramente vinculada al territorio interior alicantino, aunque condicionado también por la estacionalidad. Acaba de terminar la temporada de invierno-primavera donde productos como los Rovellons o ciertos guisos de invierno de la sierra de Mariola están fuera ya de su tiempo y eso se deja notar ligeramente en algunos pases. Aún así, el discurso gastronómico permanece sólido de principio a fin. Los aperitivos iniciales, que sí son muy locales, funcionan especialmente bien como declaración de intenciones. La pericana sobresale claramente por equilibrio, profundidad y técnica, con un magnífico trabajo de texturas y un crujiente perfectamente integrado. También el Buñuelo d´Aladroc, y el Sagi (manteca con pimentón) , elegante y exquisita, snacks que conectan rápidamente con la memoria gastronómica del entorno. Más recurrente el tartar de lomo de vaca con caviar, muy rico pero descontextualizado. Uno de los platos más interesantes del recorrido es el gazpacho de cereza, concepto muy transitado en la cocina contemporánea española pero que aquí encuentra personalidad propia gracias al uso de las primeras cerezas de temporada y a una ejecución fresca, equilibrada y nada dulzona. La combinación con aceituna y vermut aporta tensión y frescura, alejándose de esas versiones excesivamente golosas que tantas veces desvirtúan este tipo de elaboraciones.

Menú del restaurante Erre que Erre Snacks Sagí

Buñuelo d’aladroc (boquerón)

Pericana

Gazpacho de cereza y aceituna gordal rellena de vermouth Entrantes Atún rojo en media curación sobre coca de aceite y tomate

Espárrago blanco con el jugo de sus tallos

Calamar en dos texturas con mayo de codium

Salteado de perretxiko, guisante lágrima y yema curada

Tartar de lomo de vaca marinada sobre brioche de boletus y caviar

Boletus confitados, su royal y tierra del mismo Pescado Lomo de salmonete con su suquet

Carne

Llegum de conejo y cresta de gallo (alubias) Postres Calabaza con helado de pera y aire de cardamomo

Sopa de chocolate blanco, bizcocho de naranja y helado de tomillo limón Petit Fours Teja de almendra

Barquillo de mantecado

En cocina se aprecia además algo fundamental: dominio de la técnica; y eso termina marcando diferencias. Los fondos, los matices anisados, ciertos recuerdos herbáceos y amargos del entorno o algunos guiños aromáticos casi cercanos a la bullabesa anisada francesa demuestran en el plato de Salmonete que Moltó entiende primero la cocina clásica antes de intentar reinterpretarla. Y esa suele ser siempre la mejor base posible para desarrollar una cocina creativa con futuro. No todos los platos alcanzan el mismo nivel. Algún pase vegetal acusaba cierta pérdida de frescura y alguna elaboración basada en boletus resultaba menos expresiva de lo esperado. Pero incluso ahí aparece una virtud importante: coherencia.

El menú mantiene relato, progresión y sentido gastronómico entre plato y plato. El principal cárnico previsto era un pichón, sustituido en mi caso (pues no como aves que vuelan), por un conejo absolutamente sobresaliente, tanto por calidad de producto como por ejecución. Los postres mantienen el nivel con inteligencia, cerrando la experiencia de forma ligera y amable, incluyendo un divertido juego final de petit fours presentados en formato helado-cucurucho que aporta un guiño al entorno heladero. La bodega, aunque podría profundizar algo más en referencias locales, está bien construida y deja espacio para algunas elecciones muy interesantes. Especialmente acertado resultó el cierre con uno de los vinos alicantinos más comentados del momento: el Rare de Pepe Mendoza, convertido ya en una de las etiquetas más buscadas de la nueva era de los moscateles alicantinos.