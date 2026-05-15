Un grupo de música de Alicante recupera una canción histórica de las Hogueras de San Juan

La nostalgia es uno de los motores emocionales más importantes que existen. Basta con recordar algo del pasado, ya sea un momento concreto o un aporte cultural, para recuperar las vivencias de una época que, vista con perspectiva, parecía mejor. Uno de los grandes símbolos de la población alicantina, las Hogueras de San Juan, vuelve ahora a cobrar relevancia a nivel musical, y es que una banda ha querido rescatar del olvido una de las canciones más icónicas de la festividad local.

Alma Pirata es el nuevo proyecto de los músicos que en su día formaron Prohibido Prohibir, liderado esta vez por una nueva integrante, Nerea, la cara visible de un grupo que también conforman Leo, YPCT, David, Skipo, Eva, Santonne, George y Lean, encargados de los instrumentos, los arreglos y la composición de los temas. Con tan solo 20 años, la cantante está viviendo su primera experiencia en el mundo de la música rescatando una canción que sirvió como banda sonora de las Hogueras en 2008.

Nerea, cantante del grupo Alma Pirata, durante una entrevista en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

No obstante, la brecha generacional es muy importante y Nerea asegura a INFORMACIÓN que nunca había escuchado la canción antes de que le propusieran darle una nueva vida, más acorde con la música actual, pero manteniendo la esencia de la original. El tema, bajo el título Hogueras (de San Juan), nació con la intención de alabar no solo la actitud alicantina durante la festividad, sino también la labor de los bomberos, “los auténticos reyes de la fiesta”, aseguró en su día el grupo.

Con un estribillo tan pegadizo como “Dame vida para morirme en Hogueras; dame playa, plata y alma pirata; dame un baño que me suba la vida y una samba alicantina”, la canción sonó en barracas, mascletás e incluso en alguna cremà, convirtiéndose en un fenómeno que se fue apagando con el paso de los años. Por eso, este renacer del tema tiene una gran carga simbólica: “Todo aquel que se acuerde de la primera versión va a sentir mucha nostalgia, porque mantiene la esencia de la original, pero con una producción mucho más actual y moderna”, apunta Nerea.

Nerea, cantante del grupo Alma Pirata, será la nueva voz de la canción "Hogueras (de San Juan" / Rafa Arjones

Una nueva vida para la canción

Para desmarcarse de la producción original, la cantante asegura que han trabajado “muchísimo” el sonido, “pasando por varios estudios de grabación y cuidando todos los detalles, tanto de imagen como de voz”. Así surgió la oportunidad de que ella entrase a formar parte de la banda, a través de un casting en el que buscaban “una voz alicantina”. “Me apunté y me cogieron”, explica la cantante, que asegura que está viviendo “una experiencia maravillosa” desde hace ya un año.

Con formación en canto y teatro desde los 13 años, Nerea ha pasado a formar parte de Alma Pirata y a devolver a Alicante una de sus canciones más reconocibles. “Puede sonar mal, pero nunca había escuchado esta canción y, cuando se la enseñé a mis familiares, se pusieron muy contentos de que yo fuera la voz de este tema que les recuerda tanto a las Hogueras”, asegura la intérprete. “Creo que eso también me permite darle mi propio estilo para que sea verdaderamente una nueva versión”.

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De esta manera, y aunque todavía no han enseñado esta reversión del tema a la Federació de Fogueres, Nerea admite que sería “todo un orgullo” poder escuchar la canción en algunas de las actividades de las fiestas. El tema, acompañado de un videoclip, está disponible desde este viernes 15 de mayo en plataformas digitales y ahora es el turno de la sociedad alicantina de valorar esta nueva versión de la canción.