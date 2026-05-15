De Hollywood y "La Revuelta" a Novelda: el músico que puso banda sonora a la secuela de "Gladiator" llega a Alicante

Novelda se convierte en un municipio que abraza el cine. El reconocido mutiinstrumentista Abraham Cupeiro, conocido por sus grandes espectáculos y por componer bandas sonoras como la de Gladiator II, ofrecerá en la localidad su aclamado espectáculo Resonando en el pasado dentro, dentro de la programación del Festival Internacional de Música de Novelda, el próximo 16 de mayo a las 19 horas en el Centro Cívico y Social.

A medio camino entre el concierto y el monólogo, esta propuesta invita a descubrir la evolución del ser humano a través de sus sonidos. Una enorme cantidad de instrumentos, procedentes de distintos rincones del planeta, cuentan un viaje emocionante de la prehistoria a la actualidad. Durante el espectáculo, Cupeiro guía al público con cercanía y pedagogía, mostrando instrumentos reconstruidos por él mismo, revelando sus enigmas e invitando al público a subir al escenario.

Este proyecto ya ha sido visto por cerca de un millón de personas que han tenido la oportunidad de aprender sobre música e instrumentos que están fuera de nuestra cultura actual. Así, el gallego se permite hacer un espectáculo donde el aporte didáctico y concertístico generan una semblanza muy positiva.

¿Pero quién es Abraham Cupeiro? El músico colabora estrechamente con directores de Hollywood como Steven Spielberg o Christopher Nolan, y compositores como Hans Zimmer o Harry Gregson-WIlliams. Su versatilidad le ha llevado también a escenarios poco convencionales, desde la apertura de la Europa League, el torneo internacional Six Nations, desfiles de moda con Adolfo Domínguez, La revuelta de David Broncano e iniciativas de divulgación científica como Neuston 3.

Asimismo, a nivel musical ha actuado con las orquestas más prestigiosas del mundo, como la Royal Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra o la Mahler Chamber Orchestra, con quienes ha grabado una extensa cantidad de discos.