Miguel Ríos abre en Alicante una temporada de grandes leyendas del pop y rock español

El Muelle Live continúa consolidándose como uno de los grandes escenarios de referencia para la música en directo en Alicante con una programación que reunirá durante los próximos meses a algunos de los nombres más icónicos del pop y rock en español. Miguel Ríos, Pablo Alborán, Rosario, Luz Casal, Loquillo, Sergio Dalma, Vanesa Martín o Raphael pasarán por el recinto ubicado en el Puerto de Alicante en una agenda musical que conecta generaciones y convierte la ciudad en uno de los puntos clave del circuito nacional de conciertos.

Desde finales de mayo y hasta septiembre, el escenario de El Muelle Live acogerá artistas de diferentes estilos y generaciones, pero con un denominador común: canciones que forman parte de la memoria colectiva y que siguen emocionando al público décadas después. Una programación que refuerza la apuesta del recinto por combinar cultura, ocio y gastronomía en un espacio abierto frente al Mediterráneo donde la música se vive como una experiencia completa.

Miguel Ríos inaugura la temporada el 29 de mayo

El encargado de inaugurar esta serie de grandes conciertos será Miguel Ríos el próximo 29 de mayo con su gira El último vals, una de las citas más especiales de la temporada en Alicante. Hablar de Miguel Ríos es hablar de la historia del rock en español. Más de cinco décadas sobre los escenarios, himnos que han marcado a varias generaciones y una trayectoria imprescindible convierten este concierto en mucho más que una actuación: será una noche cargada de emoción, recuerdos y celebración colectiva.

Miguel Ríos, una de las grandes leyendas del rock en español. / @fotosconciertoalbacete

Bajo el lema de la nueva campaña promocional “Hijos del rock and roll, tenéis una cita con la historia”, el concierto quiere reivindicar precisamente ese vínculo emocional que existe entre el artista y el público. Porque canciones como Bienvenidos, Santa Lucía o Todo a pulmón no solo forman parte de la trayectoria de Miguel Ríos, sino también de la vida de miles de personas que han crecido escuchándolas.

Además, la gira El último vals presenta una propuesta diferente, donde el rock clásico se mezcla con matices acústicos y sonidos country, ofreciendo un espectáculo cuidado y pensado para disfrutar cada canción desde una perspectiva más cercana y emocional.

Aquarela Music y grandes nombres hasta septiembre

Tras Miguel Ríos, la programación continuará en julio con el ciclo Aquarela Music, que traerá a Alicante artistas como Rosario el 2 de julio, Pablo Alborán el 9 de julio con su gira KMO o Luz Casal el 18 de julio. Tres figuras imprescindibles de la música española que siguen llenando recintos y conectando con públicos de diferentes edades.

Loquillo llevará su gira Corazones Legendarios a El Muelle Live el 15 de agosto. / INFORMACIÓN

El rock volverá a tener protagonismo en agosto con Loquillo y su gira Corazones Legendarios el día 15, mientras que Sergio Dalma llegará el 22 de agosto con Ritorno a Via Dalma, un homenaje a grandes canciones italianas desde su particular universo musical.

Ya en septiembre, Vanesa Martín presentará Casa Mía, la gira más íntima y personal de su carrera, antes de que Raphael cierre la temporada el 26 de septiembre con Raphaelísimo, una celebración de una de las trayectorias más importantes de la música en español.

Música, gastronomía y experiencias al aire libre

Más allá de los conciertos, El Muelle Live se ha convertido en un espacio de referencia en Alicante gracias a una propuesta que combina música en directo, gastronomía y experiencias al aire libre. El recinto cuenta además con El Muelle Box, una zona gastronómica pensada para completar la experiencia con propuestas como L’Arruzz, Achavo o Cargo.

Próximas citas destacadas en El Muelle Live

29 de mayo: Miguel Ríos

6 de junio: La Gossa Sorda

13 de junio: La Reina del Flow

Del 1 al 18 de julio: Aquarela Music con Rosario, Rosana, Alan Parsons, Pablo Alborán, Valeria Castro, Yerai Cortés, Anastacia o Luz Casal, entre otros.

El Muelle Live, ubicado en el Puerto de Alicante, acogerá una temporada de grandes conciertos frente al Mediterráneo. / INFORMACIÓN

15 de agosto: Loquillo

22 de agosto: Sergio Dalma

11 de septiembre: Vanesa Martín

26 de septiembre: Raphael

Toda la programación actualizada y la venta de entradas están disponibles en la web oficial de El Muelle Live.