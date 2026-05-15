Una obra artística y lumínica que se recarga con el sol: así es la nueva incorporación de Senderos del arte en Tibi

Sigue tomando forma la ruta que pretende hacer un recorrido artístico por el interior de Alicante. El proyecto Senderos del arte, llevado a cabo por La Mácula del Tiempo e instalado en Tibi, inicia una nueva etapa con la incorporación de una obra artística lumínica de Cristina Ferrández, Constelaciones de encuentros, instalada temporalmente en la alcazaba de Tibi, un monumento del siglo X que se alza en la Olla de Castalla, frente al pueblo.

Con esta nueva obra son ya cuatro las esculturas que se pueden visitar dentro del sendero artístico, con piezas de Florentino Díaz en el Ull de la Font; de Núria Fuster en la ribera del pantano de Tibi, en la era de L´Ancornia; de Aurora Perales en el paseo de la Santa; y de Eduardo Lastres en el Mirador del Carreret. Un recorrido de cuatro esculturas que lleva a través del arte contemporáneo por cuatro enclaves muy significativos del paisaje y de la cultura de este municipio que posee uno de los patrimonios culturales más destacado de la provincia, como es el Pantano de Tibi.

Ahora se ha unido a ellos Cristina Ferrández con Constelaciones de encuentros, una instalación lumínica que se activa paulatinamente según las distintas baterías y su recarga solar, al anochecer. Las luces de la tarde van cayendo y las líneas de luz led van surgiendo por los intersticios de las rocas, de las paredes verticales del acceso a modo de foso al castillo, hasta distinguirse plenamente en la oscuridad, creando un dibujo de líneas y volúmenes, de luz y oscuridad, de silencios y espacios. Esta imagen se puede vislumbrar desde el Mirador del Carreret, en el pueblo de Tibi.

Una manera de enriquecer el paisaje

Cristina Ferrández es una artista con una formación intensa y profunda en diversos campos y disciplinas, comprendiendo desde sus inicios que su vinculación con el paisaje le exigía el estudio de la historia, de las formas sociales, la filosofía, la antropología y la cultura popular. Formada en Bellas Artes, en arquitectura, trabaja con diferentes materiales y técnicas, buscando la relación íntima con el paisaje, más allá de habitarlo, ser consciente de su naturaleza física y espiritual, atender a lo primario sin desconectar de la urgencia contemporánea y obtener una dimensión del territorio emocional, recuperando la comunicación primordial con nuestro entorno.

Una imagen de la instalación lumínica de Cristina Ferrández / Paco Valverde

En Constelaciones de encuentros, la artista se sitúa blandiendo con la luz las escarpadas formas del paisaje, su oscura definición de los perfiles naturales. En esta contemplación, se encuentran con algo que deviene en una mirada que aprecia las diferentes visiones, dependiendo de los distintos enfoques de la luz y los sonidos de la naturaleza. Asimismo, según apuntan desde la Fundación Cultural La Mácula del Tiempo, la autora busca en todo momento un diálogo entre lo ético y lo estético en toda su obra.

Los trazados de luz en el castillo de Tibi, un monumento que reivindica la ruina, muestran un ejercicio de escritura que define sus formas y volúmenes. Las líneas sugieren la visión del estado primitivo de la roca, formalizan el espacio dentro de un orden compositivo acorde a las formas que sirven de soporte y de lienzo. Un dibujo blanco en la montaña, cuando al atardecer y en la noche, se convierte en un juego de contrastes entre el negro y la reverberación de la luz blanca.

"Estamos ante una artista que gusta de armonizar el espacio natural con intervenciones que deben formar parte de un recuadro original y básico en su definición precisa, en cuanto es un marco incontrovertible y único desde donde argumentar una obra plástica", apuntan desde la Fundación. "Un ejercicio de fondo figura, con la intervención de diferentes elementos, donde el espacio es reconvertido con las armas del dibujo y las formas ambiguas del paisaje". Una manera diferente de definir el arte en contacto con la realidad palpable de la naturaleza.