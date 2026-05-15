Estas son las propuestas teatrales que puedes disfrutar este fin de semana en Alicante

«La pasión infinita» de ser actor

Pepón Nieto tiene el sueño de ser actor. El problema, es que en ese universo de ficción, el no tiene las mismas cualidades. Cuando se sube a l escenario se llama José Antonio, un hombre que desde pequeño ha sido consciente de su ausencia absoluta de cualquier atisbo de talento. Todo su entorno ha intentado quitarle la idea de la cabeza, pero su pasión es infinita. Es por ese que este espectáculo recibe por título La pasión infinita, una producción de Mixtolobo y Pentación Espectáculos creada y dirigida por José Troncoso y que llega este domingo al Teatro Principal de Alicante.

El reparto, además de contar con Pepón Nieto, tiene sobre el escenario a Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad. De esta manera, a modo de tragicomedia, esta historia explora con humor y comedia la vida de una persona que trabaja en una fábrica de salazones mientras sigue soñando con dedicar su vida a la interpretación. Pero las casualidades existen y un anuncio en el periódico le dará esa oportunidad que siempre había anhelado.

Teatro Principal de Alicante. Domingo, 18h. Desde 12 euros.

Una última oportunidad para ver «La ternura»

El IVC ha programado en el Teatre Arniches La ternura, una pieza galardonada en 2019 con el Premio Max al Mejor Espectáculo, con todo vendido. Sin embargo, su presencia provincial llegará también a Altea. En ella, Sanzol firma una comedia inspirada en el universo shakespeariano donde el humor y el amor se entrelazan en una historia llena de ingenio y emoción. La obra propone un juego teatral y lleno de ritmo, en el que los personajes se enfrentan a sus propios miedos y deseos.

«La ternura». / INFORMACIÓN

Palau Altea. Domingo, 19h. Desde 16 euros.

El universo creativo de Asun Noales, en Elche

Asun Noales continúa desarrollando su universo desde una mirada plástica y un lenguaje físico, emocional, compositivo y poético. En esta ocasión, apoyada en la dramaturgia junto a Luis Crespo, se adentra en la mitología a través de esta fantasía que arrastra al público a un mundo mitológico y ancestral. Prometeo se construye a través de personajes del mito como Pandora, Zeus, Prometeo y sus criaturas. Es un viaje desde el mundo de los dioses, a través de la creación y la evolución humana.

El universo creativo de Asun Noales. / INFORMACIÓN

Gran Teatro de Elche. Domingo, 20h. Desde 16 euros.

Adaptación de «Asesinato en el Orient Express»

Juanjo Artero protagoniza esta adaptación del clásico de Agatha Christie. Con once intérpretes sobre el escenario y una potente puesta en escena, la obra promete convertirse en una experiencia llena de emoción.

Adaptación de «Asesinato en el Orient Express». / INFORMACIÓN

Teatro Chapí de Villena. Sábado, 19h. Desde 14 euros.

David Navarro y su comedia de reconciliación

Más allá de los enfados de David Navarro. En No tengo remedio, el cómico jienense se sincera ante su público de todos sus pecados, de sus manías, de lo insoportable que puede llegar a ser y lo hace buscando el perdón de Dios.

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David Navarro en su show "No tengo remedio". / INFORMACIÓN

Auditorio de Crevillent. Sábado, 22h. 18 euros.

Espectáculo de marionetas con todo vendido

El ciclo Som Menuts vuelve a ofrecer una sesión matinal, con todo vendido, este domingo. La actividad programada es un espectáculo de marionetas dirigido a niños y niñas a partir de 3 años: BOBO, de la compañía Periferia Teatro.

BOBO, de la compañía Periferia Teatro. / INFORMACIÓN