El Campello cuenta su historia con un largometraje protagonizado por sus vecinos

Entre lo puramente cinematográfico (con trama argumental, desarrollo y desenlace), y lo antropológico. Así se puede definir “Guirigall”, un largometraje producido por el Ayuntamiento de El Campello, y escrito y dirigido por Dani Alberola, destacado integrante del Grup Salpassa, volcado en la recuperación de tradiciones que van desde la danza a la música o las vestimentas de antaño.

El estreno de “Guirigall”, ayer en la Casa de Cultura, bien puede considerarse como el acontecimiento social del año. Allí estaba el “todo El Campello”, y por ello se programaron dos pases, al objeto de que ningún interesado se pudiera quedar sin disfrutar de la película, que también se proyectará durante el Festival de Cine de Alicante, concretamente el miércoles 27 de mayo, a las 16:45 horas en los cines Kinépolis de la capital.

Bajo un tono desenfadado y lleno de humor, la trama sigue a Felicity Cifuentes (interpretada por Adela Domènech), una misteriosa representante que llega al municipio con la supuesta intención de dignificar a las personas mayores. Sin embargo, tras su fachada cultural se esconde un plan para el expolio del patrimonio arqueológico local. A través de situaciones disparatadas, el espectador recorre escenarios emblemáticos como La Illeta dels Banyets, descubriendo las tradiciones y la esencia marinera que definen a El Campello.

En este proyecto han participado más de 100 personas, destacando la actuación "estelar" de los vecinos más veteranos del municipio, que representan la memoria viva, aportando autenticidad y emoción para conectar con las raíces y folclore. El largometraje se ha grabado con testimonios indistintamente en castellano y valenciano, según la lengua en la que los participantes se sentían más cómodos.

Rodada íntegramente en el municipio, la película funciona como una ventana al potencial de El Campello como plató natural de cine. El trabajo “Salpassa Cinema” y de Dani Alberola reafirma el compromiso con el territorio, utilizando la ficción como herramienta para la cohesión social y la promoción cultural y turística.

Estreno para recordar

Al estreno de “Guirigall” asistieron ayer cientos de personas, sin que faltaran representantes de casi todas las fuerzas políticas que integran el Ayuntamiento, con el alcalde Juanjo Berenguer a la cabeza.

La cosa prometía desde el principio de la tarde. La mayor parte de los asistentes quiso posar en el photocall dispuesto en el acceso a la Casa de Cultura, porque allí estaban, sentados y saludando a diestro y siniestro, parte del elenco de actores, auténticos protagonistas de la gala.

Un estreno sencillo, pero muy emotivo, conducido por la con concejala de Turismo, Marisa Navarro, cuyo departamento hizo suya la idea de Salpassa, y financió el proyecto, que se ha hecho realidad tras más de un año de trabajo. Sobre el escenario y entre las butacas de platea, la edil arrancó sonrisas, risas y aplausos, y llegó a lo más profundo de quienes llenaron el auditorio.

“Cumplir 125 años es recordar que en 1901 un grupo de pescadores y labradores, encabezados por don José Ávila Blanes, no se amilanó frente a las exigencias de Alicante, alzó la voz y dijo ‘Nosotros solos’, y ahí fue el nacimiento oficial de El Campello como pueblo independiente y con 2.770 habitantes”, dijo Navarro.

“Cumplir 125 años es recordar que, a principios del siglo XX, El Campello albergó una de las flotas pesqueras de madera más importantes del Mediterráneo… Cumplir 125 años es recordar a nuestras abuelas remendando redes en la puerta de casa y a nuestros abuelos descargando el pescado bajo la atenta mirada de la Torre de la Illeta… Cumplir 125 años es recordar que a partir de los años 50, el mundo puso sus ojos en la costa mediterránea, y El Campello empezó a transformarse, desde Muchavista hasta el Barranc d’Aigües, hasta lo que hoy somos”.

La concejala remarcó que la película se enmarca en la programación especial del 125 aniversario del municipio, una celebración que pone en relieve la evolución de El Campello sin perder su esencia marinera y su conexión con el Mediterráneo. “Guirigall no es solo una película, es también una forma de poner en valor el territorio, sus paisajes y su gente, pero sobre todo a su gente”.

Y vaya que este objetivo se ha cumplido. Salpassa, bajo la presidencia de Llüisa López, se suma de esta forma a la conmemoración del aniversario de la fundación del municipio independiente.

Para ello, como destacó el guionista y director de la película, Dani Alberola, se ha contado con la participación, necesaria y vital, de mucha gente del pueblo, a quien agradeció su compromiso y apoyo.

Y precisamente en ese capítulo de agradecimientos especiales, hubo placa conmemorativa para muchos actores y actrices, como Leonor Gomis (apodada en el pueblo “L’Alcaldesa”), Rafael Galvañ (“Rafel Felip”), Ramón Baeza (“el de María Luz Casimiro”), Paco Lledó (“Paca la d’Emilio”), Silvia Bolzán (“Panter”), Puri Moya (“Doña Elena” en el film), Joan Lluis Escoda, Mari González (como Rosa, auxiliar de Rafael), Mónica Palacios (como Toñi, cuidadora de Leonor), Xelo Ribes (como Trini, vecina de Paca), Aitana Vaello (en el papel de nieta de Ramón), Maite Sala (“Lola”), Domingo Martínez (“Encantado”), Trini Cantó (“Mamachón”), Diego Juan (“hijo de Mamachón”), y actriz principal,Adela Domènech, que borda su papel como “Felichiti”.

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Los encargados de entregar estos reconocimientos fueron el alcalde, Juanjo Berenguer; la propia Marisa Navarro, la presidenta de Salpassa, Llüisa López, y Dani Alberola, dando forma a una foto de familia que cerró la gala.