Dabe: la reivindicación del productor en el rap español

Ficha técnica Artista: David Aparicio Procedencia: Alicante Discos: Lost Da Faces/Not Da Names [Dilema] (2012), Ronin [Skinnykitar] (2015), Shuri [Dewk] (2018), 29 [Mir Nicolás y R&K] (2021), Efugio [Jaloner], Instrumentales 29 [Mir Nicolás y T&K] (2024), Pangea: La Grieta [Jaloner] (2024), El camino del alfajor [Jaloner] (2026) Año de comienzo: 2010

La deriva musical provocada por la comercialización de sencillos ha erradicado casi por completo la posibilidad de hacer discos así, conceptuales. Mientras todos miramos con anhelo y cierta nostalgia un pasado en el que los álbumes tenían algo que decir, todavía hay músicos que sienten una dedicación especial por su trabajo y buscan crear obras que trasciendan en el tiempo.

Esa conceptualidad artística ha encontrado en el rapero Jaloner y el productor Dabe a dos artistas alicantinos con un oído privilegiado para construir universos sonoros al alcance de muy pocos. El primero ya fue protagonista de esta sección cuando presentó en su ciudad un disco tan único como Pangea: La grieta (2024), pero ahora le toca el turno a la persona que pone los ritmos que el rapero pisa.

Sin la labor de Dabe en la producción, nada de la magnitud que se esconde en El camino del alfajor (2026) tendría sentido. Su capacidad para la finura, los sonidos delicados y la grandilocuencia artística tiene una presencia especial en un disco de marcado carácter internacional firmado por dos alicantinos que son familia y, ante todo, muy buenos músicos.

"La primera vez que fuimos a Argentina, que estuvimos poco tiempo, nos dimos cuenta de que la siguiente vez teníamos que ir y establecer una base de operaciones para hacer un disco. No había nada premeditado; simplemente, la idea de crear un proyecto de colaboraciones ranchando con la gente que fuera surgiendo", apunta Dabe a INFORMACIÓN.

Dabe, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Jose Navarro

La segunda vez que pisaron el país ya fueron mentalizados con que de allí tenía que salir algún aporte musical. "Yo me llevé la MPC, Alberto se llevó el micro y montamos un pequeño set en el departamento donde estábamos. Al final nosotros vivimos para hacer música. El 90% de nuestro tiempo es música. Entonces, ¿cómo no íbamos a hacerlo también allí, con el apoyo de toda esa gente que nos escucha en Latinoamérica? Tenía que ser así y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado".

Así surgió un álbum que habla de la vida cotidiana en el barrio, pero que sirve, a su vez, para poner en entredicho cuestiones como los hábitos de consumo actuales y reivindicar la identidad de un pueblo y la hermandad cultural. Para ello, Dabe ha conseguido zurcir con elegancia beats duros y directos, cercanos al hip-hop noventero, con sampleos de jazz de raíz.

Una propuesta que le queda como anillo al dedo a un Jaloner que está viviendo su mejor momento a nivel profesional. No solo por sus letras, sino también por su capacidad de fluir sin dejar de lado los juegos de palabras y las rimas multisilábicas. Todo ello acompañado de referencias latinoamericanas, un gesto de unidad que ambos brindan a todos los seguidores que han ido admirando su música al otro lado del charco.

Lenguaje musical

Con la palabra es mucho más sencillo exteriorizar lo que uno quiere decir. Sin embargo, el lenguaje musical es más complejo. Al ser preguntado sobre esta cuestión, el DJ y productor alicantino explica que la música es más "etérea" y eso la hace más indomable. "Es muy difícil expresar una emoción solo con unas notas porque cada uno lo interpreta a su manera. No obstante, quizás eso es lo interesante", reflexiona.

Respecto al proceso de creación, asegura que "tampoco me basé conscientemente en la cultura argentina a la hora de producir. Evidentemente, estar allí, rodearme de toda esa cultura, me influyó. Pero también hice un poco lo que llevo haciendo siempre. Supongo que, de manera inconsciente, me fui empapando de todo aquello".

Dabe, en la sesión de fotos realizada en INFORMACIÓN / Jose Navarro

De esta manera, se ha confeccionado un disco que no queda forzado. "No quería caer tampoco en estereotipos, es mejor que salga todo de manera natural y orgánica", subraya. Por ello, en el álbum no solo hay referencias sonoras a Latinoamérica, sino que también se nutre de otros matices, como la guitarra clásica de Maxi Prieto. "Para mí, lo bonito es que haciendo lo mío, lo que yo suelo hacer, a la gente le evoque igualmente a Argentina. Algunas personas me han dicho que ciertas líneas melódicas les recuerdan a Mercedes Sosa, y eso me llena de orgullo", explica el músico.

La figura del productor

Entrando en cuestiones valorativas, es evidente la manera en la que el trabajo del productor musical ha quedado históricamente relegado a un segundo plano. Con excepciones muy limitadas, como pueden ser R de Rumba o Acción Sánchez, la figura del productor ha vivido siempre escondida tras el frontman que ponía la cara, lo que ha provocado una escena en la que los ritmos encuentran menos exposición que las letras. También tiene mucho que ver la precariedad del sector y, más concretamente, de la música urbana, que ha derivado en una escena donde abundan las canciones construidas sobre beats gratuitos sacados de plataformas como YouTube.

Dabe firma junto a Jaloner el álbum "El camino del alfajor" / Jose Navarro

"Por eso agradezco mucho a Jaloner que siempre haya puesto ahí mi nombre, porque la figura del productor, al menos en España, sigue siendo muy de perfil bajo. Hay gente que se ha escuchado el disco varias veces y ni siquiera sabe que lo he producido yo. Y no pasa nada, es lícito. Pero sí me gustaría animar a la gente a leer los créditos. Igual esa trompeta que te encanta no es un sample, sino un músico que hemos llamado para grabarla. Creo que hoy en día hace falta esa escucha más analítica. La gente consume música muy rápido y hay que valorar todo lo que rodea al artista principal", sentencia.

Dabe es una de las joyas más punteras de la producción nacional y su alianza con Jaloner le está permitiendo conseguir todo el reconocimiento que merece su posición. Empezó a tomárselo en serio en 2010, pero no fue hasta 2024 cuando pasó a convertirse en su trabajo. Ahora tiene un futuro esperanzador por delante para, quién sabe, quizás ayudar a reivindicar la figura del productor en España.