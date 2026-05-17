Juan Francisco Ferrándiz, escritor de Cocentaina: "Es un pecado tratar de hacer ensayos históricos disfrazados de novela"

Uno de los escritores más internacionales de la provincia regresa a la novela histórica con una obra que ha alcanzado la tercera edición en apenas un mes. Juan Francisco Ferrándiz (Cocentaina, 1971) ha publicado La Lonja de la Seda, su nueva novela, un viaje a la València próspera del siglo XV en el que relata la construcción del primer templo dedicado al ser humano. La historia se centra en unos personajes que oscilan entre la realidad y la ficción para dar forma a una trama marcada por la corrupción y el misterio que rodearon la edificación de la lonja valenciana.

Parte de la literatura histórica actual fija su núcleo en grandes edificaciones. ¿Qué tiene de especial La Lonja de València para dedicarle una novela?

Fíjate que pese a ser un gran edificio, algo único en el mundo y Patrimonio de la Humanidad, nadie había escrito una novela sobre ella. Había aparecido como escenario en algunas historias, pero nunca había sido el eje central de una. Yo, desde hace muchos años, la tenía en mente. Es uno de esos edificios que, cuando los ves, te hacen pensar cuántas historias habrán pasado a su alrededor, cuánto podrían contar sus muros. Tiene algo muy especial porque no es un edificio religioso, sino un edificio para el comercio y, sin embargo, su forma y sus características son casi las de un templo. Ya no solo por la proporción áurea de sus medidas, sino por toda la simbología que la rodea. Ese fue el motivo que me impulsó a crear esta novela alrededor de su construcción, una historia que bebe del espíritu de historias como La Catedral del Mar o Los pilares de la Tierra. Pero en este caso creo que he descubierto un secreto, pues ese edificio, además de servir como propaganda de una ciudad y como lugar para comerciar, escondía un mensaje que se olvidó con el paso de los siglos y que he conseguido recuperar a base de unir estudios, documentos y tesis.

Portada de "La Lonja de la Seda", la nueva novela de Juan Francisco Ferrándiz / INFORMACIÓN

Los escritores de novela histórica tienen la capacidad de jugar con la realidad y la ficción de una manera casi ilusoria.

Hay que conseguir eso, aunque solo se puede llegar con mucho trabajo. Principalmente, es necesario hacer que todo sea fluido. El gran pecado mortal de la novela histórica es tratar de hacer ensayos históricos disfrazados de novela. De hecho, el género podría morir de éxito por abusar de eso. Aquí de lo que se trata es de contar historias de personajes, de provocar un viaje en el tiempo respetando al máximo los hechos históricos, pero creando ficciones a su alrededor, como un tejido de seda. En esas historias hay hilos de realidad documentada, con personajes históricos como Joan Ibarra, conviviendo con personajes de ficción como Francesca de Terrera, y procurando que todo se vaya imbricando de tal manera que no se note. Yo quiero provocar un mar de sensaciones en el lector, no explicarle la historia. El que aprenda algo de historia medieval con mis libros será por añadidura, pero realmente lo importante es abrir el libro y descubrir qué les va a pasar a los protagonistas.

¿Son esos dos personajes, Joan Ibarra y Francesca, el nexo entre lo real y lo ficcionado?

Sí, me interesaba que la historia pudiera verse desde varios ángulos y la mejor manera era hacer que el lector se pusiera en la mirada de estos dos protagonistas. Ese Joan Ibarra, que es un personaje real, fue uno de los constructores de la lonja. Debía de tener un don especial para la piedra porque no tiene ningún sentido que, cuando el Consell de València ordena construirla, se lo encomiende en igualdad de condiciones a Pere Compte, el Calatrava de la época, junto a un desconocido Joan Ibarra, que no aparece prácticamente en ningún sitio salvo en la documentación de la propia lonja. En el libro, a él lo impulsa ese deseo de continuar esa construcción que iba a empezar su padre. El lector se vincula emocionalmente con ese proyecto.

Pero después tenemos a Francesca, que es un personaje de ficción, aunque todo lo que hace es real. La gente que lea La Lonja de la Seda descubrirá que todos esos hechizos y conjuros que realiza están documentados en tesis doctorales y en procesos de la Inquisición. En nuestra tierra, en todo lo que fue el Reino de Valencia, incluso Murcia, durante siglos ha perdurado lo que llamamos la magia morisca.

Juan Francisco Ferrándiz posa con un ejemplar de su nueva novela / Rafa Arjones

Como las mujeres que miden el empacho.

Exacto. Hay un pozo, por debajo de la ciencia oficial, de creencias, de hechizos y de rituales. Vas a mi tierra, al Comtat, y las mujeres de mi edad lo saben hacer. Y en Jueves Santo se transmiten esas oraciones. Hay parte de esa magia en el libro y eso le da un brillo especial.

También menciona una leyenda que incumbe a un dragón que ya relató en Valencia encantada. ¿Hay espacio para la leyenda en la novela histórica?

Sí, por supuesto, y me hubiera gustado meter más, lo que pasa es que no me gusta distorsionar demasiado la trama porque podría llegar a confundir. Pero yo soy un enamorado de las leyendas, tanto es así que publiqué Valencia encantada y me encantaría hacer Alicante encantada. En esa época, este tipo de historias se contaban de una manera mucho más natural. Hoy en día las leyendas viven en ecosistemas muy concretos: libros, programas especializados, rutas temáticas... Ya no conviven en el día a día.

A nivel estructural, se trata de un libro de más de 600 páginas con capítulos cortos y ágiles. ¿Se tiene que pensar en la estructura cuando se escriben este tipo de novelas?

Sí, eso tiene mucho de oficio. Intento ser muy respetuoso con el lector y soy consciente de que un libro de 600 páginas tiene un hándicap muy grande, así que hay que trabajar para su comodidad. La documentación está ahí, lo que quieres contar está ahí, pero cómo contarlo es probablemente lo que más tiempo me ocupa. Y precisamente por eso descarto muchísimas páginas. Hay mucho de purificar, de podar para que se quede lo esencial. Una editora que tuve me dijo una vez: “Nunca menosprecies la inteligencia de los lectores”. La mente del lector puede rellenar con suficiente precisión muchos huecos que dejo para agilizar y oxigenar el texto, y soy consciente de que no va a perder fuerza narrativa porque el lector es capaz de complementar lo que no está escrito.

El autor de Cocentaina Juan Francisco Ferrándiz, en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

Evita las extensas descripciones, tan típicas en el género.

Porque entrar a una habitación del siglo XV y describirla en profundidad puede ocupar dos páginas y, oye, genial para quien le guste. Hay libros de sobra que lo hacen y quedas como un erudito, pero si lo que estamos esperando es ver qué va a pasar dentro de la habitación, no nos interesan tres páginas de descripción. Con dos o tres pinceladas es suficiente para que el lector se sitúe en la historia. Ese tipo de cosas son las que el oficio te da y permiten que la gente disfrute de una lectura ligera pese a tener 600 páginas.

¿Qué conexión tenía la masonería con los canteros medievales?

La masonería original son los primeros constructores de catedrales. Para la gente de entonces, eso sí que era magia. Una cosa eran los albañiles, los manobres que te construían una casa y te ponían las vigas; pero otra muy diferente eran esas construcciones que sobresalían por encima de todas las casas como una especie de mole gigantesca. La gente no daba crédito a que eso se pudiera levantar y que además aguantara en el aire. Había algo sagrado y misterioso en ello, por eso mantenían el secreto constructivo, como la fórmula de la Coca-Cola. Ellos se consideraban los herederos de la creación porque, en la mentalidad de la época, Dios hizo el mundo en siete días y ya no había hecho nada más. Sin embargo, la humanidad había seguido creando montañas en forma de catedrales. Eso es lo que mueve a la masonería de entonces, algo muy diferente a la masonería especulativa de hoy en día.

En la obra se plasma ese retrato de una València próspera, la joya del Mediterráneo y la principal punta de lanza de un reino en constante auge. Quién la ha visto y quién la ve...

Pues sí, València fue una especie de alineación de circunstancias que provocaron eso. En 1453, los turcos conquistan Constantinopla y se corta todo el tráfico comercial desde Oriente. Venecia, que era el gran emporio de todo eso, se hunde y el comercio mediterráneo bascula hacia Occidente. Barcelona, que era la ciudad que debía haber sabido aprovechar esta situación, estaba metida en una guerra civil con el rey, así que todos los ojos se posan en València: una ciudad costera, junto al mar y bien comunicada. Entre 1450 y el descubrimiento de América, València se convierte en una de las ciudades más pobladas y prósperas. Llegan comerciantes de todos los lugares de Europa y la lonja es un exponente de todo ese esplendor.

Entre tantas luces, ¿había tiempo para las sombras?

Por supuesto. Dicen que allí estaba el lupanar más grande de toda Europa. Lo escribió un viajero holandés que pasó por València. Además, era una empresa pública que gestionaba el ayuntamiento. Las prostitutas tenían un médico pagado por el consistorio y lo que se recaudaba iba a las arcas públicas. Es decir, era un negocio gestionado por el propio Consell local.

Juan Francisco Ferrándiz, en INFORMACIÓN / Rafa Arjones

¿Alicante se pudo nutrir en alguna medida de esa prosperidad valenciana?

Claro que sí. Piensa que había muchas rutas comerciales internas y externas. València se convierte en la punta de lanza, pero hay muchos flujos migratorios que conciernen a Alicante. Sigue siendo también un puerto importante que hay que defender y, lógicamente, está más que vinculada. València es el embudo donde acaba llegando todo, pero eso no quita que Castellón y Alicante no tuvieran su importancia. Nutrían a València de manufacturas, toda la provincia hasta Orihuela, que era un poco la frontera del reino. Aquí, en Alicante, también había seda y de muy buena calidad.

Es increíble pensar que el turismo europeo se consolida gracias a lo que se construyó en épocas pasadas.

Aquella gente vio que era necesario construir un símbolo que representase que todos y cada uno de nosotros, con talento y esfuerzo, podemos aspirar a cosas que ni siquiera habíamos soñado. Era un templo construido para la humanidad. En aquel momento, el orden sagrado establecía que nacías y morías en el mismo lugar en el que estabas. Esa transformación que se produce en el siglo XV sigue siendo válida hoy en día: luchar por conseguir tu propio camino, tu propio destino, buscar tu prosperidad y la de tu familia sin que existan limitaciones sociales. Es un mensaje que sigue vigente y que se ve representado en una lonja que trajo mucha prosperidad a València y que, mira tú por dónde, ha sobrevivido a todo, incluso a los bombardeos de la Guerra Civil.