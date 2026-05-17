Manzanares y su gesta para la historia

Parecía muy difícil, si no imposible igualar en expectación la doble presencia de Morante en Alicante, pero este año, lo otra bomba informativa de la Feria de Hogueras se la lleva Manzanares. Su doble presencia se remata con la voluntad de estar presente el día de San Juan, concretamente el miércoles 24 de junio en la corrida de Victorino Martín, un hierro considerado torista y que Manzanares nunca había matado en terna.

Sí es cierto que en su encerrona en Sevilla en el año 2013 sí estoqueó un único ejemplar de Victorino, pero nunca lo había hecho en un festejo completo del citado hierro. Para darle más alicientes a la tarde del 24, Manzanares estará acompañado de Manuel Jesús “El Cid” y de Manuel Escribano, dos toreros que han escrito la historia de sus carreras gracias a grandes triunfos con el hierro de Victorino y que, por tanto, son dos expertos en este tipo de encastes y en concreto en esta ganadería. Todo esto le otorga a Manzanares mayor legitimidad para salir reforzado en su tierra y ante sus paisanos. El gesto, según fuentes cercanas al torero, se entiende desde la generosidad y el cariño por la figura del maestro Luis Francisco Esplá, en plena celebración de sus 50 años como matador de toros.

De hecho, esa misma corrida llevará el gran acento de Esplá como homenaje a su figura, aunque en realidad toda la feria gravita en torno a la figura de Esplá. Dirigentes de peñas taurinas, aficionados, profesionales y los propios toreros han valorado enormemente el hecho de que Manzanares, se anuncie en su tierra con los toros de Victorino, un deseo que además le une, si cabe más a su ciudad y a sus paisanos. Se espera que para ese día 24 se venda buena parte del papel, de hecho, ya hay público que está preguntando por las entradas de ese día tan especial.

Así ha sido la faena de Manzanares que ha emocionado al público en la Feria de Hogueras de Alicante 2025 / Rafa Arjones

Pero el gesto de Manzanares encierra muchos más motivos que los comentados, pues además de ese guiño a la figura de Esplá también supondrá una continuación con el legado de su padre, el gran maestro Manzanares, que siempre defendió y potenció el día 24 de junio como la gran cita taurina de Alicante y de hecho siempre que pudo se acarteló el día de San Juan. Así que ese día para José María Dols Samper, estará lleno de recuerdos, de emoción y de ilusión a partes iguales, sin olvidar el peso de esa palabra que siempre pronuncian los toreros ante una tarde clave: la responsabilidad. Y aunque Manzanares, de manera lógica esté acaparando estos días todo el protagonismo, no hemos de olvidar que la ganadería de Victorino Martín celebrará en este 2026, cuarenta años desde su debut en la Plaza de Toros de Alicante y que, tres años después y a tenor de los excelentes resultados obtenidos en ferias anteriores, el propio ganadero tiene sobre sí, un gran peso también de responsabilidad a la hora de seleccionar los toros y saber elegir el tipo de animal que le vaya a la plaza de Alicante.

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Pero sea como fuere y según palabras del propio empresario, Nacho Lloret, el mérito de que Manzanares se anuncie en Alicante con la corrida de Victorino Martín es únicamente suyo, él lo pidió y así se le ha concedido. Una gesta que ha llenado de ilusiones renovadas a una afición que le espera y le quiere.