Alicante reina en los Premios de la Crítica Valenciana: se lleva tres galardones de los cuatro posibles (y uno extraordinario)

Todo parecía indicar que esta nueva edición de los Premios de la Crítica Literaria Valenciana, la cuadragésima quinta desde su creación, iba a suponer una gran noticia para la literatura de la provincia. Como ya trascendió el pasado mes de marzo, de las 28 obras seleccionadas para competir en las diferentes categorías, un total de once estaban escritas por autores alicantinos. Se trataba de una representación del 39,29%, y el fallo de los premios ha terminado cumpliendo con las expectativas.

Los resultados de una de las distinciones de mayor prestigio en el ámbito autonómico se dieron a conocer este pasado fin de semana en el Espai Rambleta de València, de la mano de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (Clave). Un total de cuatro galardones que han acabado premiando a tres autores de la provincia. Asimismo, en la modalidad de literatura dramática también se ha entregado un premio extraordinario que ha ido a parar a un autor alicantino.

El único galardón que no ha recaído en un autor de la provincia ha sido el de narrativa, cuyo jurado ha decidido premiar la obra La enfermedad de los viajes en el tiempo, del autor valenciano Nacho López Murria (Libros Walden, 2025), al proponer “una aventura social y cultural por un paisaje reconocible y nostálgico, incluso delirante, de una España que nos impele a todos”. Además, el jurado considera que supone “un disfrute y una aventura para el lector, que goza de cada línea, cada página y cada capítulo de esta distopía fantástica”.

Portada del libro de Juan Carlos Lozano "Proyecto Mosaicum" / INFORMACIÓN

José Luis Ferris es el presidente del jurado en esta modalidad, y le acompañan Eduardo Almiñana como secretario y María García-Lliberós, Rosa Sanmartín, Carmen Velasco, Rosanna Ferrando Mateu y Rafael Soler como vocales. Además, la designación se ha realizado por mayoría. En esta categoría competía una única candidatura alicantina, la propuesta de Fernando Parra con Herida y ventana (Funambulista), donde el autor se enfrenta a sus propios fantasmas a través del proceso de la escritura.

Reconocimientos alicantinos

El jurado de ensayo y crítica ha concedido el Premio de la Crítica Literaria Valenciana 2026 de esta modalidad a la obra Proyecto Mosaicum, del autor ilicitano Juan Carlos Lozano Felices, publicada el año pasado por Frutos del Tiempo. Según han hecho público, han valorado para este galardón “el viaje emocional, cautivador y documentado" que representa el libro ganador, "escrito con vigor, y que recorre los hitos musicales modernos y las discografías clásicas que influyeron en el desarrollo cultural de las generaciones jóvenes de los años 60, 70 y 80”.

María Pareja Olcina es la presidenta del jurado en la modalidad ensayística, y cuenta con José Ferrándiz Lozano como secretario y Juan Ramón Torregrosa, José Miguel Segura, Eduardo Boix, María Ángeles Chavarría y Francisco Agramunt como vocales. En esta modalidad había más representantes alicantinos, como Antonio Moreno y su road trip cultural con El viaje de las bibliotecas (Newcastle); el manifiesto filosófico de Juan Evaristo Valls Boix con El derecho a las cosas bellas (Ariel); y Encrucijadas. A salto de mata 2 (Polibea), la segunda parte de los diarios de José Luis Zerón Huguet.

El poeta Natxo Vidal, galardonado en los premios de la Crítica Literaria Valenciana / INFORMACIÓN

En cuanto al premio de poesía, el galardón ha ido a parar al poemario Serenata de huesos, de Natxo Vidal, un libro publicado en 2025 por Olé Libros. Entre las virtudes de esta obra, y considerando la “originalidad en el concepto”, el jurado ha expresado que “está atravesada por una contemporaneidad que no renuncia a la emoción ni a la ironía. Se trata de una obra fragmentaria, vertebrada por la pérdida, pero sin caer en los tópicos habitualmente asociados a ella”.

El jurado, liderado por Ángel Luis Prieto de Paula como presidente, cuenta con Joaquín Juan Penalva como secretario y Elia Saneleuterio Temporal, Santiago Fortuño Llorens, Juan Pablo Zapater, Juan Luis Bedins y Gloria de Frutos como vocales. En esta modalidad también figuraba Manuel García Pérez con su obra Vida y época de la ausente Eileen (Renacimiento), un relato compuesto por poemas que describen la biografía de una enfermera marcada por la derrota.

El oriolano David Sánchez Pacheco, con su obra "Glory Hole" / INFORMACIÓN

Por último, en cuanto a literatura dramática, el jurado, compuesto por José Vicente Peiró como presidente, Blanca Fernández-Campa como secretaria y Nel Diago, Silvia Hueso, Inma Garín, Marina Torrecilla, Eric Gras y Enrique Herreras como vocales, ha premiado la obra Glory Hole, del oriolano David Sánchez Pacheco, publicada en 2025 por Balèria. Entre los aspectos destacados, el jurado pone el foco en “el interés y el tratamiento de la temática de la pieza dramática: las relaciones paterno-filiales con preadolescentes, la invasión de la privacidad y el consumo de pornografía por parte de los menores”.

Asimismo, los miembros del jurado han querido subrayar “la estructura dramático-narrativa y el uso de los ritmos que equilibran la pieza”, así como remarcar el uso del lenguaje, en este caso el valenciano, para la construcción de personajes y la tensión entre ellos, “conduciendo el texto hacia un final sorprendente”. Además, también se ha decidido por unanimidad otorgar un premio extraordinario a Juan Luis Mira por la trilogía Teatro contra la desmemoria, editada por el Instituto Juan Gil-Albert, como culmen de su trayectoria dramática.

Juan Luis Mira posa con un ejemplar de su último libro, galardonado con el premio extraordinario de la Crítica Valenciana / PILAR CORTES

¿Quién forma parte del jurado?

Los jurados de las diferentes modalidades de los Premios de la Crítica Literaria Valenciana están formados por relevantes periodistas, escritores y representantes de instituciones culturales que ejercen la crítica en prensa o se dedican a la investigación y la docencia en educación superior, todos ellos nacidos o residentes en la Comunidad Valenciana.

Preside los premios el crítico y profesor universitario José Vicente Peiró, mientras que la secretaria es la poeta Elia Saneleuterio Temporal, profesora titular de la Universitat de València. Como secretaria de comunicación actúa Irene Genovés, periodista y escritora que, a su vez, es secretaria de Clave.