La memoria visual de Alicante, entre el Real Club de Regatas y el objetivo de Perfecto Arjones

Conocer cómo era Alicante décadas atrás a través de la fotografía. Ese es el objetivo de El Real Club de Regatas de Alicante a través del objetivo de Perfecto Arjones, la exposición impulsada por el actual jefe de fotografía de INFORMACIÓN, Rafa Arjones, como homenaje al legado fotoperiodístico de su padre. La muestra propone un viaje por las décadas de los 60, 70 y 80 mediante una colección de veinticuatro imágenes firmadas por Perfecto Arjones que retratan la actividad social y deportiva desarrollada en torno al Real Club de Regatas de Alicante durante aquellos años.

La muestra, presentada este lunes en el Edificio de Correos y Telégrafos de Alicante, ubicado en la plaza de Gabriel Miró, está organizada por la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Comunicación Institucional, y recoge una selección de imágenes procedentes del archivo del fotoperiodista, elegidas cuidadosamente por el comisario de la exposición. De esta manera, las instantáneas permiten observar la vida de la sociedad alicantina en uno de los enclaves más representativos de la ciudad.

Rafa Arjones, comisario de la exposición, durante un momento de la inauguración / ALEX DOMINGUEZ

Todo ello, con el antiguo Club de Regatas como eje central, al haber sido durante más de un siglo un punto de encuentro natural y un referente para la sociedad alicantina. La exposición permite así redescubrir la memoria visual y emocional de Alicante vista desde el objetivo de Perfecto Arjones, “que trabajó para contar la actualidad de la ciudad sin ser consciente de que sus fotografías podrían servir como documentos históricos en el futuro”, apunta su hijo, encargado de comisariar la muestra.

El acto ha contado con la presencia, entre otros, del presidente del Club de Regatas, Javier Romero; el rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Juan José Ruiz Martínez; los concejales del Ayuntamiento de Alicante Antonio Peral y Carlos de Juan; el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot; la directora general de Comunicación de la Generalitat, Belén Ríos; y otros representantes de la sociedad alicantina. También han asistido familiares de Perfecto Arjones, incluida su mujer, Pilar Gómez.

La familia de Perfecto Arjones ha estado presente en la inauguración de la muestra / ALEX DOMINGUEZ

Cambio social y estructural

“Además de barcos, la exposición muestra una transformación muy importante de la ciudad. Desgraciadamente, muchos elementos han ido desapareciendo y otros se han transformado por completo, como el antiguo edificio del Real Club de Regatas, que era una maravilla arquitectónica y en cuyo lugar ahora se encuentra el restaurante Noray”, explica el comisario de la muestra a INFORMACIÓN. La exposición podrá visitarse hasta el 12 de junio en horario de apertura del edificio, de 9 a 19 horas.

Un viaje en el tiempo a través de las imágenes de Perfecto Arjones / Alex Domínguez

"Toda la actividad social y cultural de Alicante se concentraba allí. En el Club de Regatas se celebraban entregas de premios, medallas y todo tipo de eventos. Incluso cuando venía la familia real, acudía porque el club organizaba actos importantes. Tenía una vida social increíble y creo que es importante rendir homenaje a todo eso”, añade. De hecho, una de las imágenes expuestas fue tomada durante una visita de Juan Carlos I, lo que ejemplifica lo que significaba ese enclave para la localidad.

El director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, observa una de las imágenes expuestas / Lara Arjones

Una muestra que sirve como recuerdo

La intención de esta exposición era, por encima de todo, rescatar del olvido el importante legado fotográfico de Perfecto Arjones. “Es un orgullo y una obligación recuperar el trabajo de mi padre”, reconoce el actual jefe de fotografía de INFORMACIÓN. “Contemplar este tipo de exposiciones nos recuerda el valor del fotoperiodismo, especialmente en un momento en el que las imágenes duran apenas unos segundos en una pantalla”, reflexiona. “Con el paso del tiempo es cuando realmente se aprecia la enorme transformación de una ciudad gracias al poder de las imágenes”.

Por su parte, la directora general de Comunicación, Belén Ríos, ha alabado la labor de Rafa Arjones al rescatar “la herencia de su padre” mediante una muestra que supone “un viaje en el tiempo” y que sirve para reivindicar “la labor del fotoperiodista en un contexto marcado por la inmediatez y por la sobreexposición de información, no siempre rigurosa”. Asimismo, ha destacado la necesidad de poner en valor a los medios de comunicación “en un momento en el que prima la desinformación”.