Estas son las nuevas medidas de accesibilidad a la cultura impulsadas por la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante (UA) reafirma su compromiso con la accesibilidad universal en sus espacios culturales a través de las nuevas acciones desarrolladas durante el curso 2025-2026 en el marco del convenio de colaboración con Veolia en la Comunidad Valenciana. Las últimas actuaciones se han centrado especialmente en la mejora de los recursos técnicos y museográficos del Museo de la Universidad de Alicante (MUA), el Paraninfo y el Aula Magna de Filosofía y Letras con el objetivo de garantizar el acceso inclusivo a la programación cultural y expositiva.

Entre las iniciativas más recientes destaca la incorporación de una barra de subtitulado para la programación cultural del Paraninfo y la adquisición de receptores de idiomas por infrarrojos destinados al Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, además, de recursos expositivos renovados en el MUA mediante la adquisición de nuevas vitrinas accesibles, diseñadas con una altura adaptada y espacio suficiente para facilitar el acercamiento de personas usuarias de silla de ruedas.

La Universidad de Alicante impulsa nuevas medidas de accesibilidad a la cultura junto a Veolia en la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Durante la mañana de hoy, la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu, acompañada por el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Veolia en la Comunidad Valenciana, Martín Sanz, ha realizado un recorrido para los medios de comunicación en el que se han presentado las novedades implementadas en los tres emplazamientos del campus universitario.

Según ha explicado Iliescu, “es un placer continuar con la colaboración con Veolia en la Comunidad Valenciana, entidad con la que trabajamos desde hace un lustro y gracias a la que podemos implementar medidas como las que presentamos hoy porque nos permite dar pasos de gigante en la accesibilidad y la inclusión de las personas en la cultura”. En el mismo sentido, la vicerrectora ha concretado que “realizamos estudios y análisis detallados con nuestro personal técnico de Cultura para que las instalaciones que adaptamos sean un modelo de uso y, precisamente, distintas entidades han visitado nuestras propuestas para seguir la línea de trabajo implementada”.

Por su parte, Sanz ha remarcado el valor del convenio con la UA como “un modelo impecable de colaboración público-privada”. “Trabajamos por reforzar nuestra apuesta por el talento, la educación y la innovación tecnológica y junto a la Universidad de Alicante conseguimos ser un ejemplo de ello”, ha indicado el director de Comunicación y Relaciones Institucionales. Del mismo modo, ha añadido que “desde Veolia en la Comunidad Valenciana apostamos también por implementar medidas de acción social y junto a la UA conseguimos que se conviertan en elementos tangibles”.

La accesibilidad física, sensorial y cognitiva como objetivo principal

Las actuaciones presentadas hoy a la prensa dan continuidad a las desarrolladas durante el curso 2024-2025, centradas en la mejora de la accesibilidad física, sensorial y cognitiva de las actividades culturales y exposiciones universitarias. En este periodo se incorporó al Paraninfo un sistema de transmisión FM destinado a mejorar la experiencia de personas con déficit auditivo durante los espectáculos y actividades programadas. También se habilitaron nuevas sillas plegables en distintas salas expositivas del MUA para facilitar el descanso del público visitante.

Nuevas sillas para mejorar la movilidad de los asistentes / INFORMACIÓN

En el ámbito de la accesibilidad cognitiva, el MUA desarrolló diferentes recursos de lectura fácil y pictogramas para la exposición arqueológica de La Alcudia del MUA, adaptados y validados por profesionales especializados con el fin de facilitar la comprensión de los contenidos a públicos con necesidades específicas de adaptación. Asimismo, se elaboraron materiales gráficos para la exposición Al filo del Agua, organizada en el marco del Festival de Teatro Clásico de La Alcudia, centrada en la importancia del agua en la antigua ciudad íbero-romana de Ilici.

La revisión y adaptación de traducciones al alemán e inglés de distintos materiales del MUA, accesibles a través de códigos QR instalados en las salas, también permitió reforzar la accesibilidad lingüística de los contenidos expositivos del museo.

La Universidad de Alicante ya impulsó en cursos anteriores una amplia programación de iniciativas inclusivas en sus espacios culturales. Entre ellas figuró la renovación de la señalética accesible del MUA mediante nuevos QR con braille y tecnología NFC, así como la traducción de paneles expositivos y contenidos web a diferentes idiomas. Durante ese periodo también se puso en marcha la instalación inmersiva multisensorial Después del fin de la UA, una propuesta concebida como un espacio accesible e inmersivo, planteada desde una reflexión sobre el futuro del ecosistema universitario y los retos medioambientales contemporáneos.

Las pantallas con videos subtitulados mejoran la comprensión de los contenidos / INFORMACIÓN

La experiencia táctil de personas con discapacidad visual también es uno de sus objetivos, por ello, el MUA incorporó piezas cerámicas manipulables inspiradas en las esculturas de Arcadi Blasco. Además, se implantó una mesa adaptada para usuarios de silla de ruedas en el Espai Arcadi Blasco. Los programas incluían, igualmente, actividades de sensibilización sobre accesibilidad universal dentro de la iniciativa “Diumenges al MUA”, así como servicios de interpretación en lengua de signos para actividades culturales celebradas en el Paraninfo.

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Con este conjunto de actuaciones, la Universidad de Alicante refuerza su apuesta por una cultura abierta, inclusiva y accesible para toda la ciudadanía y reafirma su compromiso con la accesibilidad como uno de los ejes fundamentales de su programación cultural y museística, además de corroborar su colaboración con Veolia en la Comunidad Valenciana.