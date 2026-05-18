Este será el actor vasco que apadrinará la segunda edición del Festival Benissa en Corto

El reconocido actor vasco Unax Ugalde se suma a la segunda edición de Benissa en Corto como padrino oficial de un certamen que continúa consolidándose como una de las citas audiovisuales emergentes del Mediterráneo, apostando por el talento, el cine y las nuevas miradas cinematográficas.

Así lo han desvelado este lunes en rueda de prensa los creadores de este primer festival, Pedro Font, Raúl Martínez y María Mas, el alcalde de Benissa, Arturo Porquet, la concejala de Cultura, Pepa Bertomeu, el patrocinador del festival, el gerente del Restaurante El Rall, Ximo Crespo y la ilustradora y creadora del cartel de esta edición, Alba López.

Raúl Martínez ha comentado que en esta edición se han presentado más de 500 cortometrajes, una cifra importante, ya que este año se ha acotado a un año de producción (desde el 1 de enero de 2025 a los primeros meses de 2026). “Cortos de mucha calidad, con rostros muy conocidos y estamos muy satisfechos con la buena acogida, donde el jurado de esta II edición ya trabaja para seleccionar a los ganadores”, ha resaltado Martínez.

Este festival es una de las citas más reseñables de la provincia / INFORMACIÓN

“Hay muchas historias con nombre propio como por ejemplo una directora de uno de los cortos seleccionados que se apellida Ivars, que no sabía de la existencia de este festival, la noticia le llega por la distribuidora, y al ser seleccionada, descubre que es la tierra de su abuelo. Está encantada de poder venir a Benissa y conocer sus raíces”, ha relatado.

María Mas ha apuntado que el jurado estará presidido por el actor catalán Octavi Pujades, conocido por su papel en series como Al salir de clase o Lalola y cuenta con el actor de la terreta de Calp, Rafael Fernández, premio a Mejor Actor Joven en el FICCOC 202. Desde Valencia llegan la actriz Vanessa Cano y Ferran Gadea conocidos por sus trabajos en la serie L’Alqueria Blanca, y desde Madrid, Carolina Bona, que la hemos podido ver en la gran pantalla en Torrente 2 o en series como Amar en tiempos revueltos.

Unax Uglade, padrino del certamen

El director de Benissa en Corto ha anunciado que el padrino de esta edición es un actor vasco, Unax Ugalde, muy reconocido internacionalmente, “lo hemos podido ver en series como A las once en casa, Compañeros o El grupo, interpretación que le valió la nominación de la Unión de Actores a Actor Revelación en el año 2000 o en su papel en la serie Periodistas”.

Unax Ugalde, actor reconocido internacionalmente, será el padrino de la gala / INFORMACIÓN

Ha participado en películas como Reinas, Alatriste, Los Borgia, Bon apetit, Los fantasmas de Goya, tercera película internacional en la que encarna al hermano de Natalie Portman. Le siguen una extensa lista de éxitos entre los que se encuentran La Buena Nueva, Savage Grace, Tequila Bypass, Lasa y Zabala dirigida por Pablo Malo, Operación Concha de Antonio Cuadri, Black is Betza, película de animación a la que ha prestado su voz, La estrategia del pequinés de Elio Quiroga, adaptación de la novela de Alexis Ravelo, La Piel del Tambor dirigida por Sergio Dow. Su último trabajo estrenado ha sido Ya no quedan junglas, dirigida por Gabriel Beristáin. Tiene por estrenar la película La ventana abierta, dirigida por Ana Graciani.

El certamen se celebrará del 31 de agosto al 6 de septiembre, en el que, apunta el director, "contaremos con el durante toda la semana y al igual que el pasado año, habrá una proyección especial de una película protagonizada por Unax en la playa de La Fustera, descubrirá su estrella y en la gala clausura nos acompañará donde le haremos entrega de su reconocimiento”.

Ximo Crespo, quien ya fue patrocinador en la primera edición del Festival Benissa en Corto, ha mostrado su alegría de “estar un año más apoyando este certamen” y ha apuntado que “habrá muchas novedades que no se pueden desvelar y en la playa La Fustera, donde se ubica El Rall, será el preludio de este gran festival”.

Un cartel inspirador creado por Alba López

En esta II edición, la ilustradora benissera, Alba López, ha sido la encargada de crear el cartel anunciador. “El cartel plasma a una mujer envuelta con una película de cine que le tapa la mirada, pero no pretende ser una barrera para no poder visionar, sino es para que ella pueda sentir y ver de manera diferente las cosas. Pienso que al final Benissa en Corto no es solo un festival que proyecta cortos, sino hace que el cine nos envuelva, nos emocione y nos haga ver las cosas de una manera diferente”, ha explicado la ilustradora.

Un cartel diferente que describe la esencia del festival / INFORMACIÓN

El alcalde, Arturo Poquet, ha manifestado que “sin esa participación público-privada estos proyectos perderían fuerza y en breve arrancará esta II edición de Benissa en Corto con la proyección de los cortometrajes seleccionados que podrán visionar todos los vecinos y vecinas de la localidad”.

Poquet ha felicitado a todos los implicados en este festival, porque “entre todas las partes hacemos más grande Benissa desde el punto de vista cultural, turístico y social”.