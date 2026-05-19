Los alicantinos Juanjo Llorens y Mamen García, ganadores de los Premios Talía 2026

La Academia de las Artes Escénicas de España celebró en la noche del lunes la cuarta edición de los Premios Talía 2026. La gala, organizada en los Teatros del Canal, ha reconocido la labor y trayectoria de los profesionales en las diferentes disciplinas creativas de las artes escénicas. Además, dos alicantinos fueron condecorados en sus respectivas categorías: Juanjo Llorens y Mamen García.

El maestro de luces Juanjo Llorens se ha alzado con su segundo premio Talía por el trabajo realizado en el musical Godspell, la exitosa producción de Antonio Banderas. Llorens revalida así el galardón a mejor diseño de iluminación, premio que ya logró en 2023, en la primera edición de estos galardones, por su labor en Los chicos del coro, del alicantino Juan Luis Iborra, de nuevo en cartel en Madrid. La distinción la ha obtenido ex aequo con Pilar Valdelvira, de la obra Fuenteovejuna. Además, aprovechó para reclamar una "Palestina libre" sobre el escenario.

Pero esta no ha sido la única noticia positiva para la provincia, pues la polifacética actriz Mamen García, nacida en l'Atzúvia (Marina Alta) y criada en Ontinyent, también se ha alzado con el galardón a mejor actriz de reparto de texto por su papel en la obra Caperucita en Manhattan, adaptada al teatro en el centenario de la autora Carmen Martín Gaite bajo la mirada de Lucía Miranda. De esta manera, la participación alicantina reafirmó su papel en una de las principales citas del sector de las artes escénicas.

Mamen García, mejor actriz de reparto de texto por su papel en "Caperucita en Manhattan" / José Oliva / Europa Press

Al subir al escenario para recoger su galardón, Mamen García arrancó su intervención recordando a Carmen Martín Gaite, autora de la novela en la que se inspira la función, para reivindicar la fuerza del teatro y de las nuevas generaciones de creadoras. "La peña ha vibrado con esta función y sin ellos no hacemos teatro", celebró, antes de poner en valor a las dramaturgas jóvenes que "están indicando el camino del teatro".

Palestina, presente en la gala

Últimamente las representaciones culturales cuentan con una gran exposición de contenido social. En esta cuarta edición de los Premios Talía, presentada por Jorge Blass y Carmen Conesa, y a la que asistió el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no fue menos y se escuchó en repetidas ocasiones el grito de "Viva Palestina libre", donde los galardonados y otras figuras presentes sobre el escenario mostraron su respaldo a la población gazatí.

A medida que avanzaba la gala, distintos entregadores y premiados lanzaron mensajes en apoyo, entre los que se encontraban el alicantino Juanjo Llorens o el actor Ángel Ruiz, ganador del Talía a mejor actor protagonista de teatro de texto por El rey de la farándula, que lució además un pin con una sandía, símbolo utilizado en apoyo al pueblo palestino. En la categoría de mejor música original, Tagore González hizo lo mismo y recogió el galardón por Memorias de Adriano con un pin de la bandera de Palestina.

Uno de los títulos más reconocidos de la noche fue Esencia, de Ignacio García May, que no pudo acudir a la cita, y dirigida por Eduardo Vasco, que se alzó con el Talía a mejor espectáculo de teatro de texto y con el premio a mejor autoría de teatro de texto. La única categoría en la que Esencia no logró imponerse fue la de mejor actor de reparto de teatro de texto, que recayó en Luis Bermejo por Los yugoslavos. "Esta obra va sobre lo importante de las palabras y lo sanadoras que son", afirmó Bermejo, antes de reivindicar que "el teatro es medicina secreta para el espíritu" y concluir con un rotundo "¡Viva el teatro!".

En la categoría protagonista de teatro de texto, Nathalie Poza fue reconocida como mejor actriz por Un tranvía llamado deseo. También destacó Música para Hitler, que obtuvo el Talía a mejor dirección de escena. El premio lo recogió Juan Carlos Rubio, que ensalzó la figura de Pau Casals por negarse a actuar para Hitler. "Casals se jugó la vida en ese no y por eso quiero dedicar este premio a toda la gente famosa y anónima que cada día dice no al horror y sí a la libertad y a la paz", proclamó.

Éxito de "Los Miserables"

En la categoría de teatro musical, Los Miserables, de ATG Entertainment España, logró llevarse los cuatro Talía a los que aspiraban. En primer lugar, Enric García recogió el Talía a mejor dirección musical y reivindicó la calidad española del sector y el "momento histórico" que está viviendo. "Pido que se creen producciones en español porque tenemos un talento descomunal y de sobra para hacerlo. Así que apostemos por ello", acabó demandando.

El alicantino Juanjo Llorens, en el photocall de los Premios Talía 2026 / Alba Muriel

La producción también se llevó el Talía a mejor actriz de teatro musical para Teresa Ferrer, que agradeció a la Academia estos galardones porque "dan visibilidad y validan" el trabajo de estos profesionales. "Hemos estado mucho tiempo estigmatizados y creo que ya va siendo hora de que eso se quite y que se nos valide como merecemos", señaló. Su compañero Adrián Salzedo, también de Los Miserables, logró el Talía a mejor actor de teatro musical. Por último, la producción logró el galardón a mejor espectáculo de teatro musical, categoría a la que aspiraban Cenicienta, de Stage Entertainment, y Wicked, de ATG Entertainment España.

Más apoyo a las autoridades

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, Magüi Mira, reivindicó durante su discurso el valor del diálogo y de la cultura y animó a los representantes políticos presentes que siguieran "protegiendo y apoyando" las artes escénicas. "Sabéis que somos un país fértil, que la cultura crece, que es un momento maravilloso, pero ¿qué hacemos? Hay muchas familias que comemos de esto, de este arte escénico, pero necesitamos apoyo. Por favor, apoyad a la cultura", demandó.

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, Magüi Mira / Alba Muriel

Asimismo, defendió sobre el escenario que el arte escénico tiene algo de "imbatible" y reivindicó el valor del diálogo. "En el arte escénico creamos un nuevo presente, cada segundo desplaza al anterior y volvemos a crear un presente. Y ese presente es el que nos hace dialogar, nos lleva al diálogo que es la base de la democracia". Además del ministro Ernest Urtasun, a la gala asistieron otras personalidades como el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, o la delegada del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera.

En esta apuesta por reivindicar el sector se realizó la entrega del premio de honor a la trayectoria profesional, con el que homenajearon la extensa labor artística y cultural de María Galiana, que recibió el obsequio de manos de su compañero Miguel Rellán. La actriz, de manera humilde, admitió que no estaba segura de merecer el premio, aunque prometió "seguir luchando por esta profesión" el tiempo que le quede de vida.

Antonio Banderas y el ministro de Cultura Ernest Urtasun, presentes en la gala / Juanjo Martín / EFE

"No estoy muy segura de que merezca este premio, pero de lo que sí estoy segura es que en el tiempo que me quede de vida, porque estoy en la última década, voy a seguir luchando por seguir disfrutando de esta profesión", afirmó de manera emotiva. Al respecto, recitó una frase de un poema del escritor uruguayo Mario Benedetti, que desveló que es su "mantra". "No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje y perseguir tus sueños".

Más premios en danza y lírica

En danza, Calentamiento recibió tres Talía a mejor espectáculo de danza, a mejor coreografía y a mejor intérprete femenina por el trabajo de Rocío Molina. A mejor interprete masculino, el Talía fue a parar a Israel Galván por El Dorado, que no estuvo presente en el evento. En la categoría de lírica también estuvieron repartidos los galardones, pues Yerma obtuvo el Talía a mejor espectáculo y a mejor vestuario, pero los premios de interpretación fueron para Ruth Iniesta por La Traviata y Xabier Anduaga por La Sonnambula, aunque este último no pudo acudir a la cita.

Otros galardones fueron para Blanca Añón, que recogió el Talía a mejor escenografía por Orlando; la compañía Mal Pelo, ganadora del Talía a mejor labor de compañía; mejor labor de producción para Cuarta Pared; mejor espectáculo de artes escénicas de autoría hispana en Nueva York para Los soles truncos; Empaque recogió el Talía a mejor espectáculo de circo y la Revista Don Galán y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (CDAEM) lograron el premio de estudios y divulgación.