Este es el proyecto cultural que concurre a las subvenciones del Ayuntamiento de Alicante con la máxima puntuación
La Compañía Lírica Alicantina recibe la mejor calificación en la convocatoria de ayudas culturales para poner en escena La Bruja de Ruperto Chapí
Nuria Camps
El género lírico español está más vivo que nunca en la provincia y así lo avalan los criterios técnicos institucionales. La Compañía Lírica Alicantina ha recibido con satisfacción la resolución de la Convocatoria Pública de Subvenciones de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante para 2026, en la que su próximo proyecto, la representación de la zarzuela La Bruja de Ruperto Chapí, se ha alzado con la puntuación más alta de toda la convocatoria.
Una gran noticia en este año 2026 en que la Compañía celebra el 175 aniversario del nacimiento de Ruperto Chapí. La puesta en escena de La Bruja del compositor de Villena será el colofón de un año de celebraciones que se iniciaron el pasado 28 de marzo con una Gran Gala conmemorativa en el marco de la X Residencia de Lírica Ruperto Chapí del Teatro Principal de Alicante, a la que asistieron más de 800 espectadores.
Un respaldo al patrimonio y al talento local
Desde la dirección de la Compañía Lírica Alicantina destacan estas ayudas como un respaldo histórico no solo al trabajo de sus componentes, sino al propio género lírico español: La Zarzuela. "A menudo se considera la zarzuela como un género de nicho, pero esta resolución demuestra que, cuando se presenta un proyecto con rigor técnico, calidad artística y viabilidad social, la lírica es capaz de liderar el mapa cultural de Alicante", señala Nacho Hernández, presidente de la entidad.
Este respaldo económico supone un impulso fundamental para llevar a los escenarios una obra de la complejidad técnica y musical de La Bruja, una de las partituras más exigentes del compositor villenense Ruperto Chapí.
Colaboraciones con el tejido provincial
Como ya sucedió en 2025 con la producción de Marina, la Compañía Lírica Alicantina volverá a contar con interesantes colaboraciones con el tejido formativo provincial. Cabe recordar la participación de instituciones como el Conservatorio Superior de Música de Alicante, el Conservatorio Profesional de Danza de Novelda y el IES ‘La Torreta’ de Elda en la producción de Marina. Esto supone una doble satisfacción por la capacidad de hacer llegar a estos estudiantes de canto, danza y maquillaje y caracterización la ilusión por producciones de gran entidad como las que pone en pie la Compañía Lírica Alicantina. Para La Bruja se esperan nuevas sorpresas en esta línea de colaboraciones.
Este reconocimiento sitúa la próxima producción de la Compañía Lírica Alicantina como una de las citas imprescindibles y el proyecto bandera de la agenda cultural alicantina para los próximos meses.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya es oficial: la UE cambia las normas a partir de julio y los coches tendrán más sistemas de seguridad para ayudar a los conductores
- William Shakespeare, escritor: “El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos”
- El Consell eleva a 200 euros al mes su oferta de subida salarial a los docentes
- Herboristería Cerámica Pascual, tradición familiar, artesanía y adaptación constante
- Una granizada cubre de blanco el interior de Alicante
- Un coche calcinado en la AP-7 tras chocar contra otro a la altura de La Vila Joiosa: hay heridos y más de 6 kilómetros de retenciones
- El rincón más mágico de Alicante para caminar sin prisa y bañarte en una poza de aguas cristalinas
- La lucha docente vuelve a las calles de Alicante en la segunda semana de huelga: "No vamos a doblegarnos"