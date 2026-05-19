Cristina Rodríguez será la protagonista de la nueva exposición del Festival de Cine de Alicante

El universo creativo de Cristina Rodríguez toma forma de exposición. El Festival Internacional de Cine de Alicante, dentro de su sección Fashion Cinema, ha inaugurado la muestra Más es poco. El universo de Cristina Rodríguez, un recorrido por el trabajo de la diseñadora de vestuario que será homenajeada con el Premio Fashion Cinema 2026. Esta exposición, ubicada en el MACA, se podrá visitar del 19 al 30 de mayo.

“La muestra nace como un homenaje integral a Cristina Rodríguez, más allá de su trayectoria profesional celebra su destacada labor como diseñadora de vestuario y, al mismo tiempo, pone en valor a la mujer y a la persona. Cristina es una creadora vital, expresiva y profundamente auténtica, su energía y visión se reflejan incluso en su imaginario estético, marcado por lo brillante y dorado”, ha comentado Rosario Puñales, coordinadora de Fashion Cinema.

Algunas de las prendas que se pueden encontrar en la exposición ubicada en el MACA / INFORMACIÓN

La exposición propone un acercamiento íntimo y completo a Cristina Rodríguez, reuniendo en un mismo espacio su universo creativo y su esencia personal. Entre las piezas expuestas se encuentra un vestido inspirado en la diseñadora Elsa Schiaparelli, con un especial uso del dorado y formas escultóricas que evocan el estilo característico de Cristina Rodríguez. Otra de las creaciones toma como referencia la sofisticación y teatralidad del diseñador Alexander McQueen, una elegancia y fuerza estética que también identifican a la diseñadora.

La exposición está elaborada por los alumnos del Grado de Interiores de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante, coordinados por la profesora Ana Peris y la profesora de complementos de moda Manuela Hernández. Los vestidos han sido confeccionados por los alumnos de la escuela Art Costura, coordinados por Tatiana Fukurina.

Una programación de moda y cine

Fashion Cinema explora la conexión entre el audiovisual, el vestuario y la moda a través de una programación diversa y abierta al público con entrada libre. Comenzará el martes 26 de mayo, a las 17.30 horas, con la proyección del documental David Delfín. Muestra tu herida, una pieza que se adentra en el universo creativo y emocional del diseñador. Tras la proyección, a las 18.45 horas, se celebrará el coloquio Diseñar y coleccionar moda. Colección de Rafa Sánchez a través del proyecto fotográfico Influencer de Mario Rabasco.

El 27 de mayo a las 18 horas se celebrará la primera edición de los Premios Internacionales Fashion Films. En esta jornada, se realizará la entrega de galardones, proyección de las obras seleccionadas y un coloquio con el jurado que estará formado por reconocidos profesionales como Víctor Claramunt, Nuria Vicedo, Rafa Gallar y María Jesús Ortiz. Las jornadas se completan con dos masterclass que profundizan en el diseño de vestuario como herramienta narrativa.

Una de las prendas que se pueden visitar en la exposoción de Cristina Rodríguez / INFORMACIÓN

El jueves 28 de mayo a las 18 horas, la diseñadora Darsy Mogica ofrecerá la sesión Personajes que hablan. Cómo el diseñador viste cada historia, centrada en la construcción de identidad a través del vestuario. El viernes 29 de mayo, también a las 18 horas, será el turno de Cristina Rodríguez, quien impartirá la masterclass Más allá del vestuario, compartiendo su experiencia en cine, televisión y espectáculos tras una trayectoria de más de 70 largometrajes y múltiples nominaciones a los Premios Goya.

Como broche final, el sábado 30 de mayo, el Teatro Principal de Alicante acogerá la entrega del Premio Fashion Cinema a Cristina Rodríguez, reconociendo su destacada aportación al diseño de vestuario y su influencia en la narrativa audiovisual.

Federicio Baixeras, Cristina Rodríguez, Pablo Berger y Vicente Seva, durante la presentación del festival en Madrid / INFORMACIÓN

Trayectoria consolidada en cine y televisión

Cristina Rodríguez descubrió su vocación por la moda en la tienda de ropa de sus padres. Con 18 años se trasladó a Barcelona para estudiar moda, patronaje y vestuario de espectáculo y posteriormente realizó prácticas en el Teatro Regio de Turín (Italia), donde encontró su camino profesional: contar historias a través del vestuario.

A los 23 años diseñó el vestuario de su primera película, iniciando una carrera que la ha llevado a trabajar en más de 70 largometrajes como diseñadora de vestuario. Ha colaborado con directores como Francis Ford Coppola, Carlos Saura, Vicente Aranda, Álex de la Iglesia, Daniel Calparsoro o Javier Ruiz Caldera, entre otros.

Cristina Rodríguez, premio Fashion Cinema 2026 / INFORMACIÓN

Ha sido nominada en siete ocasiones a los Premios Goya en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario por El cónsul de Sodoma (2009), 3 bodas de más (2013), Por un puñado de besos (2014), Tarde para la ira (2016), No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (2016), Explota Explota (2020) y Malnazidos (2022).

En televisión ha diseñado el vestuario de series como Élite, Respira, Olimpo, HIT, Apaches y Ana Tramel. El juego, además de participar como presentadora en programas como Supermodelo y CámbiameEl Festival Internacional de Cine de Alicante cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, City and Beach a través de Film Office, el Institut Valencià de Cultura, À Punt Radiotelevisión Valenciana y otras empresas colaboradoras.