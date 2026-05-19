Las divas del cine protagonizan una exposición de Íñigo Lanz dentro del Festival de Cine de Alicante

El ilustrador alicantino Íñigo Lanz inaugura el próximo viernes 22 de mayo, a las 19 horas, la exposición Divas de cine en el restaurante Marimar, ubicado en la plaza Virgen del Remedio en Alicante. La propuesta forma parte de la programación oficial del Festival de Cine de Alicante y cuenta con el apoyo de la Fundación de Mar a Mar y de la Alicante Entiende.

La exposición plantea un recorrido personal y subjetivo por la figura de la diva a lo largo de la historia del cine a través de la mirada gráfica de Lanz. Entre las protagonistas de la muestra figuran estrellas internacionales como Marilyn Monroe o Audrey Hepburn, junto a iconos nacionales como Sara Montiel y Penélope Cruz.

Sara Montiel en la película "El último cuplé" / Íñigo Lanz

El hilo conductor de la exposición parte de la fascinación personal del autor por estas figuras y de una silueta común en el vestuario, caracterizada por cinturas y caderas muy marcadas. La muestra permanecerá abierta al público hasta el domingo 31 de mayo.

Durante la inauguración, el propio Lanz ofrecerá una explicación sobre el proceso creativo y el concepto de la exposición. Además, se servirá un vino de cortesía y se sortearán cinco ejemplares del GAYlendario 2026, obra del artista, entre los asistentes.

Penélope Cruz es otra de las divas ilustradas por el alicantino / Íñigo Lanz

Un artista a contracorriente

Nacido en Alicante en 1977, Lanz ha desarrollado su trayectoria artística utilizando la ilustración digital como principal lenguaje expresivo. Su estilo se caracteriza por el uso de ilustración vectorial, colores vivos y planos y una marcada presencia del humor. A lo largo de su carrera ha combinado su faceta de artista con la de comisario, participando en numerosas exposiciones individuales y colectivas.

Entre sus proyectos más destacados figuran Racionalismo levantino, Diversidad ilustrada y Alicante ilustrado. Su obra ha podido verse en espacios como el Centro Cultural Las Cigarreras, el Museo de la Universidad de Alicante o el Palacio Quintanar, además de galerías como Parking Gallery de Alicante o A Fábrica do Trece de A Coruña.

En 2023, el Ayuntamiento de Alicante adquirió su obra Decoración geométrica dentro de la convocatoria de compra de obra a artistas alicantinos para sus fondos municipales. Asimismo, en 2026 fue finalista en el concurso de diseño del cartel del Festival de Cine de Alicante. También ha participado como jurado en los festivales de cine de Alicante y Sant Joan y en las Hogueras Especiales de 2024.