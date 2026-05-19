El espectáculo que se ha vuelto viral en todo el mundo hispanohablante llega a Alicante

Tras conquistar escenarios y públicos en distintos países del mundo hispanohablante, La Chirichota aterriza en Alicante con un espectáculo muy especial: Vuelven los Clásicos una propuesta desbordante de humor, ingenio y música en directo que, en esta ocasión, contará además con la participación de la Orquesta Virtuós Mediterrani, aportando una dimensión sinfónica inédita al show.

Ataviados con personajes inspirados en el siglo XVIII, los integrantes de La Chirichota realizan una sátira inteligente y divertida de la actualidad. "Hay una mezcla muy particular de humor, teatro y música, con elementos distintos y muy singulares. Se cuenta cómo se ve la música de hoy bajo la óptica de los compositores más clásicos como Mozart, Beethoven o Bach", explica Gerardo Estrada. El repertorio recorrerá obras universales como el Concierto de Aranjuez, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi o Hey Jude de The Beatles, junto a éxitos contemporáneos como Te felicito de Shakira y Rauw Alejandro.

Vuelven los clásicos llega a Alicante / INFORMACIÓN

El proyecto comenzó a fraguarse hace casi un año, cuando Estrada, atraído por el potencial del grupo, contactó con los creadores de La Chirichota. "Todo nació porque yo los seguía en internet como cualquier persona que se engancha a sus vídeos", confiesa Estrada. Ha logrado exportar la esencia de la chirigota carnavalesca tradicional hacia un lenguaje universal, combinando el humor escénico, la crítica social, la sátira contemporánea y el teatro. Tras meses de trabajo telemático a distancia, el grupo canario aterriza ya en Alicante para iniciar los ensayos conjuntos en vivo.

Estrada se ha encargado personalmente de la arquitectura musical del show. "Me he encargado de los arreglos orquestales, es decir, coger todo el espectáculo y ponerme a escribir instrumento por instrumento. Ha sido un trabajo duro, pero muy satisfactorio y me divertí muchísimo. A veces, mientras escribía, me partía de risa porque estaba fascinado con lo que sucedía", cuenta el director.

Gerardo Estrada, al frente de la Orquesta Virtuós Mediterrani / Rafa Arjones

Un espectáculo lleno de sorpresas

A pesar del increíble despliegue instrumental, la esencia de las letras satíricas se mantendrá intacta, centrándose los cambios estrictamente en la envoltura musical. La adaptación ha permitido crear momentos que aportan color y suman matices. Estrada, asegura que el público fiel también se sorprenderá, "si una persona ya vio el espectáculo en vivo, puede volver y se encontrará con algo totalmente nuevo. Guarda su esencia, pero la sonoridad y muchos momentos se han creado especialmente para este debut".

El concierto de Alicante servirá como un gran "experimento" antes de valorar futuros proyectos conjuntos en los que ambas formaciones ya están pensando, pero, "se terminarán de confirmar una vez realicemos este primer espectáculo en Alicante" asegura Estrada. Las entradas para asistir a este estreno e hito de clausura de temporada ya se encuentran disponibles a través de los canales habituales de la orquesta, sus redes sociales y de forma física en la tienda Rogel Music.

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Con esta combinación de humor inteligente, música de gran nivel y una puesta en escena singular, Vuelven los Clásicos se presenta como una de las propuestas culturales más originales y atractivas de la temporada en Alicante.