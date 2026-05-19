La Universidad de Alicante explora el crimen como espejo del mundo contemporáneo en Mayo Negro

La novela negra históricamente ha servido como literatura con un marcado componente de denuncia y crítica social. Por ello, en esta nueva edición del ciclo literario Mayo Negro, dirigido por los profesores y escritores Mariano Sánchez Soler y Fran J. Ortiz en la Universidad de Alicante, se ha escogido Crímenes para entender el mundo como leitmotiv de las jornadas dedicadas a la literatura, que se realizarán del 20 al 22 de mayo en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, ubicada en la calle Ramón y Cajal, con entrada gratuita.

Entre los invitados presenten en esta decimoctava edición figuran autores veteranos como José Luis Muñoz, galardonado con el Premio Azorín en 1985 y con cerca de setenta libros publicados. Un autor que cultiva el género, pero que no se ha cerrado horizontes y que ha buscado otras salidas en la literatura histórica. De hecho, su novela La pérdida del paraíso, donde aborda la expedición de Cristóbal Colón por tierras americanas, ha servido para dar forma a la serie Los 39.

Cartel de la próxima edición de Mayo Negro / INFORMACIÓN

Otros de los autores interesantes que estarán presentes en esta edición son Graziella Moreno, una de las voces actuales más curtidas del género, o Luis Aleixandre, creador de los relatos del investigador privado Tormo, que ahora ha dado el salto a la novela gráfica. En cuanto al mundo de las viñetas, esta edición también contará con Ángel de la Calle, autor de cómics como La caja de Pandora o La vida toda.

"Todas las personas interesadas por la literatura están invitadas a este décimo octavo encuentro con autores y autoras que cultivan el género negro, en narrativa y comic. Nuestra esencia es facilitar ese encuentro con los creadores y sus obras, conocer su forma de escribir y su esencia, en proximidad, más allá de las lecciones magistrales", apunta a INFORMACIÓN Mariano Sánchez Soler, que asegura que esta edición tiene una selección de invitados "muy especial" que cuenta con referentes clásicos y autores noveles.

"La verdad del caso de los hermanos Villar Lledías", de Pedro Tejada Tello / INFORMACIÓN

Una programación especial

Todo comenzará el miércoles 20 de mayo, a partir de las 19 horas, con un encuentro con el madrileño Pedro Tejada Tello, autor de La verdad del caso de los hermanos Villar Lledías (Algorfa, 2026). Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia, catedrático de instituto y profesor de la Universitat Jaume I de Castelló, actualmente es director literario del festival Castelló Negre.

Además de participar en publicaciones científicas y de ediciones literarias del escritor Max Aub, como su célebre Crímenes ejemplares, forma parte de antologías como España Negra (2013) y Escrito en el agua (2014). No obstante, está comenzando ahora a formar su voz dentro del género y La verdad del caso de los hermanos Villar Lledías (2026) es su primera novela, donde aporta la cualidad literaria a un caso real sucedido en México.

"Mercancía robada", una novela de Lluna Vicens / INFORMACIÓN

Una hora después, será el turno de la catalana Graziella Moreno, que llega a Mayo Negro tras haber publicado el pasado año La hora de la fuga con AdN. Se trata de una de las autoras con mayor proyección en la novela negra y ha publicado obras como Juegos de maldad (2015), El bosque de los inocentes (2016), Flor seca (2017), Invisibles (2019), El salto de la araña (2020) y Los animales de ciudad no lloran (2022). Uno de hitos de su carrera llegó en el año 2021, cuando recibió el III Memorial Antonio Lozano del festival Granada Noir. Sus últimas novelas son Pudimos ser héroes y La hora de la fuga, ambas publicadas el pasado año.

Al día siguiente, el jueves 21 de mayo, a las 19 horas, comenzará la jornada con un escritor tardío como Luis Aleixandre, que actualmente cuenta con un bagaje de ocho novelas y doce relatos publicados en los últimos once años. Destacan sus obras Dios no baja a los infiernos (sexto finalista del premio Planeta 2019), Hombres malos (finalista del festival Octubre Negro de Madrid 2021) y La extraña soledad de Hilary Koolin (premio Black Mountain Bossòst 2024). En la actualidad, sus relatos de la saga Tormo, investigador privado (2024) están siendo adaptados al cómic para la editorial Unrated.

José Ramón Gómez Cabezas presentará "La verdad es un vaso vacío" / INFORMACIÓN

Por su parte, a las 20 horas, será el turno de José Luis Muñoz y Lluna Vicens, autores de Una epopeya americana (1. Libertad) (Bohodón, 2026) y Mercancía robada (Tierra Trivium, 2021) respectivamente. El primero cuenta con una larga trayectoria que le ha permitido obtener varios galardones, entre los que destaca el Premio Azorín de Novela en 1985. Por su parte, Lluna Vicens ha publicado desde 2019 un gran número de novelas. Ambos dirigen el festival cultural Black Mountain Bossòst, que se celebra en el Valle de Arán.

La última jornada será el viernes 22 de mayo, momento en el que el público tendrá un encuentro con José Ramón Gómez Cabezas, autor de La verdad es un vaso vacío (Duomo, 2025), a las 19 horas. Se trata de otro de los referentes del género y cuenta con un total de siete novelas publicadas, de las que Ojos que no ven obtuvo el premio La Orilla Negra en el festival Black Mountain Bossòst en 2018. Además, está muy activo en el mundillo, pues es presidente de Novelpol (Asociación de Amigos de la Literatura Policial) y organiza el festival Mancha Negra en su ciudad natal desde 2020.

"La vida toda", un cómic de Ángel de la Calle / INFORMACIÓN

La jornada finalizará a las 20 horas con el autor de cómics Ángel de la Calle. Además de haber dado forma a La caja de Pandora (2025) y La vida toda (2026), esta última con dibujos de Jordi Sempere y Anna Ruiz, es divulgador y autor de otras obras como El Hombre Enmascarado (En el sendero), Hugo Pratt. La mano de Dios y Steranko Superstar. Durante treinta y seis años ha sido organizador de la Semana Negra de Gijón y ha sido su director entre 2012 y 2023.

Perfiles variados

Según destacan desde la Universidad de Alicante, Mayo Negro "reúne perfiles diversos que permiten abordar el género desde una perspectiva transversal, con participantes que combinan una sólida trayectoria literaria, reconocimiento en festivales especializados y vinculación con el ámbito académico". Este ciclo forma parte de la programación cultural estable de la UA y responde a su compromiso con la difusión del conocimiento y la creación de espacios de reflexión en torno a la literatura contemporánea.