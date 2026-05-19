Victoria Luengo, 'chica Almodóvar y Sorogoyen' en Cannes: "Cuando se habla de una mujer fuerte, yo pienso en una mujer normal"

Es el primer año en el que participa en el festival de Cannes, y ya ha hecho historia en el certamen. Hace tres días fue elogiada aquí gracias a su trabajo en ‘El ser querido’, la película de Rodrigo Sorogoyen que coprotagoniza junto a Javier Bardem, y hoy ha paseado de nuevo por la alfombra roja del Palais des Festivals para presentar ‘Amarga Navidad, la séptima película de Pedro Almodóvar que aspira a la Palma de Oro. Eso la convierte en la segunda actriz española en toda la historia del certamen, después de Marisa Paredes, presente en esta competición con dos títulos en un mismo año.

Que una actriz logre tener dos películas a concurso en Cannes en un mismo año debe considerarse una hazaña. ¿Qué siente usted al haberla logrado?

Supongo que aún tardaré unas semanas en entender lo que representa. En todo caso, no soy necia ni quiero exhibir falsa humildad, y sé que es un privilegio estar en esta situación. Sé que estoy en un momento de mi carrera extraordinario, y no sé si lo voy a volver a vivir nunca más. Y si no vuelvo a vivirlo no pasa nada, porque esto ya es más de lo que yo había soñado cuando decidí que quería ser actriz.

Se da por hecho que, para una actriz, trabajar con Almodóvar es como una meta. ¿Qué ha significado para usted trabajar con él por segunda vez?

La mayoría de actrices solemos esperar con tanta ilusión que un día llame Pedro que, una vez que lo hace, existe el riesgo de que te devore el miedo, que es uno de los principales obstáculos para la creatividad. En ‘La habitación de al lado’, el mío era un personaje pequeño, hablado en inglés y que no tenía evolución, y creo que por esos motivos me sentí expuesta y temerosa al interpretarlo. En cambio, rodando ‘Amarga navidad’ me sentí muy bien porque pude llegar a comprender su lenguaje, algo verdaderamente esencial al trabajar con él porque sus personajes son más grandes de la vida y no se expresan como la gente real. Además, sus rodajes son lugares muy exigentes, es importante quitarse importancia a una misma. Si yo hubiera pensado demasiado en lo que significaba estar ahí, probablemente me hubiera bloqueado.

Victoria Luengo y Javier Bardem pasan durante el 'photocall' de 'El ser querido' en Cannes, el pasado 17 de mayo. / THIBAUD MORITZ / AFP

A través de ‘Amarga navidad’, Almodóvar confiesa ser como un vampiro, puesto que nutre su cine de las vidas reales de quienes lo rodean. Para construir sus personajes, ¿usted también vampiriza?

Los actores tenemos la ventaja de que, a diferencia de lo que les sucede a los escritores, los ingredientes que usamos para construir nuestros personajes no son visibles desde fuera. Pero sí, me inspiro mucho en mi propia vida y en la de la gente cercana a mí. Ser actriz me ha permitido sublimar ciertas cosas de mi vida personal. Creo que es muy difícil ponerle barreras a la imaginación, que en la realidad es la principal herramienta de creación. Ahora, es importante vampirizar de forma sana, sin hacer que personas con las que has compartido vivencias se sientan expuestas o vejadas.

¿Es consciente de que tanto en ‘El ser querido’ como en ‘Amarga navidad’ encarna a una mujer que tiene una relación dañina con un hombre? ¿Sigue reflejando eso nuestro presente como sociedad?

Hay una diferencia entre ambas. En ‘El ser querido’, Emilia llega a dejar de necesitar comprender a su padre, y eso es algo que yo no sé hacer; no puedo superar un dolor hasta que no comprendo por qué ocurrió, y eso mismo es lo que le pasa en ‘Amarga navidad’ a Patricia, una mujer incapaz de quererse a sí misma tanto como para poner un límite a su sufrimiento. Yo creo que hemos hecho grandes avances, y muchos hombres están entendiendo que lo que están perdiendo ahora no son derechos sino privilegios. Lo que resulta muy preocupante ahora es que los chicos jóvenes culpen al feminismo de tantas cosas. Educar llega a ser agotador, pero no nos queda otra opción que seguir haciéndolo. Se lo debemos a mujeres como mi abuela, que lucharon por los derechos que mujeres como yo hemos logrado.

Compare los métodos de Rodrigo Sorogoyen y Almodóvar.

Son dos directores que exigen muchísimo, y ese nivel de exigencia puede generar inseguridad. Pero, cada uno a su manera, ambos aman profundamente a los actores y a las actrices. Pedro es un director que parece haber visto la película incluso antes de hacerla. Sabe perfectamente cómo quiere que se diga cada frase y lo que está pensando el personaje cuando la pronuncia, y te lo comunica de una manera muy generosa. Rodrigo está más abierto a la sorpresa y no le importa que alteres el diálogo, aunque sabe perfectamente lo que quiere.

El director Rodrigo Sorogoyen y las actrices Victoria Luengo y Marina Fois atienden a la prensa en Cannes, el pasado 17 de mayo. / IAN LANGSDON / AFP

Da la sensación de que ‘Amarga navidad’ le dio la oportunidad de explorar nuevos registros interpretativos. ¿Lo siente así?

Sí, yo estoy acostumbrada a encarnar personajes muy seguros de sí mismas y que tienen dificultades para mostrarse vulnerables; no las llamo mujeres fuertes porque detesto esa expresión. Pedro me pidió que interpretara a una mujer rota, sin fuerza de voluntad ni autoestima, que se maquilla y se emperifolla para tapar lo que le sucede.

¿Por qué detesta la expresión “mujeres fuertes”?

Porque creo que tradicionalmente se ha usado en contraposición no a otra forma de mujer, sino a la forma dominante de representar a la mujer. Si nos llama la atención que ahora haya personajes femeninos fuertes es solo porque durante demasiado tiempo no se retrataba a las mujeres como eran de verdad, sino que se las pintaba como meros floreros, seres sin entidad. Cuando se habla de una mujer fuerte, yo pienso en una mujer normal.

En ‘Amarga navidad’ usted llora mucho. ¿Cómo hace para lograr que las lágrimas aparezcan cuando el rodaje las necesita?

No tengo una técnica, simplemente intento ponerme en el lugar de mi personaje. Tengo la suerte de ser una persona muy empática, creo que es una de las razones por las que elegí este trabajo. Me fascina intentar comprender la mente de la gente que me rodea. Yo misma soy muy llorona cuando veo películas o leo. Pero no suelo llorar al pensar en mi vida personal. Hacerlo me ayuda mucho, pero me cuesta.