Alicante celebra a Óscar Esplá con un concierto monográfico
Alumnos y profesores del conservatorio que lleva su nombre interpretan piezas del compositor este viernes en Las Cigarreras
Alicante celebra a Óscar Esplá con un concierto especial de homenaje por el 50 aniversario de su fallecimiento. Óscar Esplá en el recuerdo: Música de Cámara por el CSMA es el título del acto programado este viernes, 22 de mayo, a las 19.30 horas, por el Conservatorio Superior de Música de Alicante que lleva el nombre del compositor alicantino.
La Casa de la Música del Centro Cultural Las Cigarreras acogerá este concierto monográfico que acerca al público la obra de uno de los músicos más representativos de nuestra ciudad, con interpretaciones a cargo de alumnado y profesorado del Conservatorio.
Tras una presentación de la biografía y breve recorrido por su trayectoria musica, el concierto es una invitación a disfrutar de la música en directo y a redescubrir el legado artístico de Óscar Esplá en una velada abierta a toda la ciudad.
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