Ana Bonmatí toma las riendas del IVC en Alicante con el objetivo de "fomentar la creación de nuevos públicos"

Ya ha comenzado la etapa de Ana Bonmatí como nueva delegada territorial del Institut Valencià de Cultura (IVC) en Alicante. La gestora cultural llega al cargo con la intención de “escuchar al tejido cultural local” y trabajar en la creación de nuevos públicos “a través de la mediación y la educación”. La primera jornada pública de la sucesora de Alicia Garijo, jubilada desde diciembre del pasado año, ha servido para presentar las líneas maestras con las que pretende reforzar la actividad cultural de la institución de cara a 2027.

Todas estas ideas se han expuesto durante un desayuno informativo celebrado en el Teatre Arniches, donde Bonmatí ha estado acompañada por el director general del IVC, Álvaro López-Jamar; la directora adjunta de Artes Escénicas, María José Mora; el responsable de Audiovisuales y Cinematografía, Luis Gosálbez; y la directora adjunta de Música y Cultura Popular Valenciana, Beatriz Traver. "Es un placer estar rodeada de todos ellos en este primer acto en Alicante", ha expresado la nueva delegada territorial.

Un momento de la reunión de la nueva delegada del IVC en Alicante con los medios de comunicación / HECTOR FUENTES

En este sentido, López-Jamar ha destacado que "esta incorporación abre una etapa centrada en la proximidad, la escucha y el refuerzo del papel del IVC en Alicante". Además, ha definido la llegada de Bonmatí como "un fichaje de primera línea" y ha subrayado el perfil multidisciplinar de la nueva responsable cultural, capaz de "reforzar el proyecto iniciado por Alicia Garijo para potenciar la cultura en la provincia". La principal labor de la nueva delegada será la dirección del Teatre Arniches, dependiente de la Generalitat Valenciana.

Escucha activa para definir proyectos

Durante la presentación, Ana Bonmatí ha trasladado su disposición a "escuchar, atender y trabajar en coordinación con el tejido cultural y los agentes del sector en Alicante". Considera que esa es una de las prioridades para construir un proyecto estable “que permita fomentar la salud emocional, porque entiendo las prácticas culturales como algo sustancial”, ha subrayado. Asimismo, ha puesto énfasis en que “Alicante tiene un bagaje cultural que me gustaría conocer en profundidad”.

Ana Bonmatí, durante la reunión en el Teatre Arniches / HECTOR FUENTES

Para lograr ese objetivo, ha expresado su intención de mantener una relación directa y fluida con los agentes vinculados al ámbito cultural de la provincia, incluidos los medios de comunicación, como fórmula de “escucha activa” para concretar las próximas líneas de actuación. No obstante, ha insistido en que esa labor de cohesión “necesita contar con ayuntamientos, diputaciones y agentes del sector” para construir diálogos que permitan “dinamizar y potenciar la cultura en todas sus vertientes”.

Otra de sus líneas de trabajo será la creación de nuevos públicos a través de la mediación y la educación cultural. “Es un trabajo que ya inició Alicia Garijo, a la que hay que estar muy agradecidos; ahora toca mantenerlo y ampliarlo”, ha señalado Bonmatí. Su objetivo pasa por utilizar la didáctica como puente para acercar la cultura a otros sectores de la población. Entre las medidas planteadas, ha mencionado la posibilidad de que todas las proyecciones de la Filmoteca cuenten con presentaciones previas.

El director general del IVC, Álvaro López-Jamar, con la delegada territorial en Alicante, Ana Bonmatí / Juan Fernández

Un cambio en la programación

Tras recordar que Alicia Garijo “dejó prácticamente cerrada la programación”, la nueva directora territorial del IVC en Alicante ha anunciado que incorporará más actuaciones musicales “aprovechando la buena acústica del Teatre Arniches” y que reforzará la mediación para “acercar la cultura a públicos que no acuden habitualmente al teatro”. Estas iniciativas forman parte de su intención de aprovechar al máximo los recursos del IVC y dotar de mayor visibilidad a su actividad.

Asimismo, ha avanzado una línea estable de inclusión, con especial atención a la danza y a colectivos que “siguen siendo invisibles”. En este sentido, ha recordado que durante su etapa en la Universitat de València “este tipo de proyectos ayudaban muchísimo a grupos en riesgo de exclusión social”. En el ámbito escénico, ha explicado que impulsará “una programación específica para compañías alicantinas, con el fin de apoyarlas en sus producciones y en la distribución de las mismas más allá de la provincia”.

Público de calidad

Una de las cuestiones en las que más ha incidido el director general del IVC, Álvaro López-Jamar, ha sido en la necesidad de tejer redes para atraer “público de calidad”, poniendo como ejemplo el caso de La 2 de TVE, “una cadena menos comercial y marcada por la calidad de sus contenidos, con muchas propuestas de interés”. En ese sentido, ha asegurado que el IVC trabajará “para dar a Alicante la importancia que se merece”.

Entre los objetivos pendientes, López-Jamar también ha señalado la necesidad de fortalecer la relación con gestores culturales y estrechar la colaboración con el ámbito educativo, una línea que ya impulsó Garijo mediante una programación específica para público infantil y que Bonmatí quiere explotar.

Una imagen al finalizar la reunión, en el Teatre Arniches / Juan Fernández

Asimismo, desde el IVC han insistido en la importancia de equilibrar el peso cultural de las tres provincias valencianas. En ese contexto, Beatriz Traver ha reafirmado el valor estratégico de Alicante: “Territorialmente, Alicante es esencial para nosotros”, ha afirmado, antes de explicar que el instituto ya trabaja directamente con salas y festivales para facilitarles ayudas.

Sobre la nueva delegada territorial

Ana Bonmatí, natural de Santa Pola, es funcionaria de carrera de la Universitat de València y cuenta con una trayectoria consolidada en gestión cultural, mediación y desarrollo de proyectos. Ha dirigido el Servicio de Cultura Universitària de la Universitat de València y ha impulsado iniciativas vinculadas al patrimonio, la inclusión y el bienestar social, además de desarrollar actividad docente e investigadora en estos ámbitos.

Ahora llega al puesto, vacante desde la jubilación de Garijo, tras un proceso de búsqueda para encontrar el perfil más adecuado para asumir estas funciones. “Para acceder a este cargo es necesario contar con perfiles funcionariales capacitados para desempeñar esta responsabilidad, por lo que no resulta sencillo encontrar una candidatura idónea. No obstante, en este caso hemos encontrado a la persona adecuada en Bonmatí”, ha subrayado López-Jamar.