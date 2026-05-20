El Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, galardonado en los Premios ACAL 2026

Una distinción que pone en valor el compromiso con la preservación de la memoria histórica y el acceso público a la documentación. El Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante ha sido distinguido con el premio al mejor proyecto archivístico en la quinta edición de los Premios ACAL. Este reconocimiento sitúa a la institución académica como un referente en la conservación, estudio y difusión del patrimonio documental contemporáneo.

La gala se inició con una mesa redonda presidida por Ana María López Cuadrado, subdirectora general de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura, en la que participaron los candidatos a las categorías de mejor profesional autonómico y nacional. El encuentro permitió abordar los principales retos presentes y futuros del ámbito archivístico, destacando la necesidad de reforzar el papel de los archivos como garantes de la memoria democrática.

En el transcurso del acto, conducido por Eva Gómez y Ana Ríos, se fueron sucediendo las distintas categorías, reconociendo la labor de profesionales, iniciativas de difusión y proyectos destacados en el ámbito de los archivos. Entre los galardones, se premió a Eva Merino Flecha como mejor profesional de Castilla y León, así como a las Jornadas de Castilla-La Mancha de investigación en archivos como Mejor evento de difusión.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la entrega de los Premios de Honor, que distinguieron al Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació y al proyecto Salvem les Fotos por su intervención tras la dana de Valencia, en reconocimiento a su labor en la recuperación del patrimonio documental afectado por este episodio.

El reconocimiento a la Universidad de Alicante llegó en la última categoría de la noche, donde el jurado destacó el valor del Archivo de la Democracia como un proyecto consolidado que reúne fondos documentales de personas y entidades clave en la historia reciente de España, desde el final del franquismo hasta la actualidad. El premio fue recogido por Emilio Rosillo Clement, director del Servicio de Archivo y Registro de la UA.