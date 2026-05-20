Más que un concierto: así se vive Noches Mágicas

El verano en Alicante está lleno de conciertos. Pero muy pocos consiguen convertirse en un recuerdo.

Eso es precisamente lo que ha convertido a Noches Mágicas en uno de los festivales más especiales y diferentes de la provincia de Alicante. Porque aquí la música no empieza cuando el artista sale al escenario. Empieza mucho antes: cuando cae el sol sobre los Jardines de Abril, cuando las luces comienzan a encenderse entre las flores y ficus centenarios, cuando el público pasea sin prisas entre gastronomía al aire libre, arte en rincones escondidos y canciones que forman parte de su vida.

Del 24 de julio al 6 de agosto, Noches Mágicas celebrará una nueva edición en Sant Joan d’Alacant con un cartel pensado para emocionar, cantar y disfrutar de la música desde otro lugar. Pero lo que realmente diferencia al festival no es solo quién actúa, sino cómo se viven sus noches.

Frente al formato de macrofestival masificado, Noches Mágicas apuesta por un concepto mucho más experiencial y cuidado: aforo limitado, ambiente exclusivo, comodidad, cercanía con el escenario y una propuesta donde cada detalle está pensado para disfrutar del verano con calma y autenticidad.

Aquí no hay carreras entre escenarios ni horas interminables bajo el asfalto. El público llega justo antes de atardecer y convierte cada concierto en un plan completo de más de cuatro horas y media de estancia media: cenar entre jardines históricos, descubrir exposiciones y performances, tomar algo bajo las estrellas y acabar bailando en las fiestas post concierto que ya forman parte de la identidad del festival.

Nach, será otro de los artistas que encajan perfectamente con el espíritu emocional y experiencial del festival. / Pablo Cortes - FOTABLOS

Un cartel de nivel

La edición de 2026 reunirá algunas de las propuestas más emocionantes y singulares del verano. El festival arrancará el 24 de julio con la ya icónica 80’s Summer Party junto a Modestia Aparte y Toreros con Chanclas, una noche pensada para cantar himnos generacionales y dejarse llevar por la nostalgia más divertida. Al día siguiente llegará una de las grandes novedades: la nueva 90’s Summer Party, con leyendas del eurodance como Twenty 4 Seven, Double You, Just Luis o Viceversa, en una auténtica celebración de la música de los noventa.

Rodrigo Cuevas será uno de los artistas de este 2026. / Sergio Garot

El cartel continuará con nombres tan especiales como Miguel Campello, Ara Malikian, Israel Fernández, Rodrigo Cuevas o Nach, artistas que encajan perfectamente con el espíritu emocional y experiencial del festival. Porque Noches Mágicas no busca únicamente conciertos multitudinarios: busca noches capaces de conectar con el público.

Uno de los conciertos más esperados será el de Ana Torroja el 1 de agosto, dentro de una nueva edición de la 80’s Summer Party y con las entradas VIP ya agotadas. También destaca el cierre del festival junto a La Banda Sabinera, formada por músicos históricos de Joaquín Sabina, en un espectáculo participativo y cercano que promete convertirse en una de las noches más emotivas del verano.

La pasada edición reunió a más de 20.000 asistentes y consolidó a Noches Mágicas como uno de los grandes referentes culturales del verano mediterráneo. / INFORMACIÓN

Arte, naturaleza y un ambiente único

La pasada edición reunió a más de 20.000 asistentes y consolidó a Noches Mágicas como uno de los grandes referentes culturales del verano mediterráneo. Un festival donde la música convive con el arte, la naturaleza y la sensación de estar viviendo algo diferente.

Porque hay conciertos que se escuchan. Y luego están las noches que se recuerdan para siempre.

Ubicación del Festival Noches Mágicas en Google Maps.

Toda la programación y entradas ya están disponibles en Noches Mágicas.